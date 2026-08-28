Страдания и Средневековье: как Анна Виленская разозлила музыковедов и разделила интернет

«Могу ли я делать лекции без ошибок? Нет! И вот почему. Если я буду готовить каждую тему год, то материалы станут гораздо более исчерпывающими, но мне придется, помимо работы лектором, устраиваться на какую-то другую. Это замедлит мой путь к цели. Если я буду браться только за те темы, которые мне хорошо известны, но мне не будет интересно, и, опять же, я не смогу разобраться так во всех мировых стилях».

Анна Виленская Музыковед, лектор, инфлюэнсер