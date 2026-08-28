Страдания и Средневековье: как Анна Виленская разозлила музыковедов и разделила интернет

Кто такая Анна Виленская
Анна Виленская — инфлюэнсер и лектор, которая известна разборами современной музыки через призму классического музыковедения. Она окончила теоретико-композиторское отделение училища имени Римского-Корсакова и факультет композиции и дирижирования Петербургской консерватории. В 2018 году Анна завела ютуб-канал, на который сегодня подписаны более 300 тыс. человек, и запустила проект «Открытый музыкальный лекторий». В своих видео Виленская анализировала творчество Radiohead и Земфиры*, саундтреки к популярному кино, русский рэп и треки The Beatles.
Позднее Виленская записывала подкасты для Филармонии имени Шостаковича, читала лекции на платформе «Синхронизация», запустила шоу «Теория большого бэнгера» с Warner Music Russia. На сайте Анны можно также найти курсы по теории музыки и игре на фортепиано для начинающих.
В 2022 году 24-летнюю Виленскую включили в лонг-лист списка Forbes «30 до 30». О ней писали издания «Собака», «Бумага»**, платформа «Родной звук» и другие СМИ. «Афише Daily» Анна Виленская рассказывала о своих любимых альбомах 2024 года, а также о проблемах и перспективах музыкальной программы в российских школах.
Что не так с ее курсом
В 2024 году Виленская представила на базе «Страдариума» курс на тему «Музыка Средневековья и Возрождения». В семи лекциях музыковед обещала раскрыть, как композиторы добаховской эпохи писали музыку, записывали ее и что хотели с ее помощью выразить.
Ожидалось, что Виленская научит своих слушателей понимать, как происходит музыкальная эволюция, и слышать «интересное, трогательное и изобретательное» в старинных композициях. «Лекции состоят из подробного разбора музыки, музыкальных техник, открытий и кратких портретов композиторов и музыкальных теоретиков», — говорилось в описании цикла, который стоит 12 440 рублей.
В середине августа 2026 года «Страдариум» опубликовал в соцсетях несколько фрагментов из лекций Анны. После них на Виленскую посыпалась критика от музыковедов и исполнителей старинной музыки, а также специалистов по истории европейского Средневековья. Среди них оказались профессоры и выпускники крупнейших музыкальных вузов России. Они заявили, что в словах лектора множество ошибок.
«Эта дама такой же медиевист, как я балерина», — отрезала профессор Московской консерватории Лариса Кириллина. Виолончелистка Александра Маглеваная согласилась с коллегой, хотя отметила, что в анализе современной поп-музыки Виленская — «чудесный профессионал». Исследовательница старинной музыки Мария Батова поделилась, что ее озадачил «уровень некомпетентности» автора курса.
Как отреагировали слушатели
Слова музыковедов разделили интернет. Часть пользователей ужаснули ошибки Виленской, якобы заметные любому человеку с музыкальным образованием. Они назвали курс Анны едва ли не вредным для публики. Другие же встали на защиту лектора. По словам последних, от популяризатора науки ждать глубокой экспертизы не стоило с самого начала. Цель таких лекторов — вызвать интерес к теме, а не предложить полный объем знаний по ней, считают комментаторы.
Сама Виленская еще в 2023 году в курсе для лекторов отмечала, что делиться личным опытом столкновения с музыкой, по ее мнению, важнее, чем знаниями. Анна признавалась, что в начале карьеры стремилась пересказывать факты и опиралась на музыковедческую литературу, но позднее стала давать пространство (не менее 30%!) собственным суждениям. Теперь за это ее критикуют, обвиняя в дилетантстве и невнимании к фактчекингу.
Защитники инфлюэнсерши называют ее критику травлей. По мнению некоторых поклонников Виленской, музыковеды попросту завидуют популярности Анны и ее таланту рассказчицы. К тому же быть экспертом во всех областях музыки невозможно, да и ошибиться может каждый, подчеркивают они. В дискуссии, как относиться к Виленской и стоит ли теперь доверять ее высказываниям о музыке, присоединились десятки ученых, артистов и рядовых слушателей. В ней поучаствовал в том числе лидер Tesla Boy Антон Севидов.
Что сказали в «Страдариуме»
На страницах «Страдающего Средневековья» появился видеоответ Виленской на критику. В нем она признала, что «допустила много неточностей, помарок, фактических ошибок, наговорила ерунды». «Все это очень нехорошо, и так быть не должно!» — подчеркнула Анна.
Она предложила критикам с музыковедческим бэкграундом поделиться с нею своими профессиональными знаниями. Виленская попросила их записать видео с исправлением ее ошибок — и пообещала включить их в курс. После правок лекции выложат в свободный доступ.
По мнению блогерши, выпустить версию курса с комментариями специалистов — это отличный способ не только рассказать о старинной музыке корректно, но и познакомить широкую аудиторию с музыковедами-медиевистами. Однако коллеги предложение Анны не оценили. Они посчитали, что Виленская издевается и хочет переложить собственную работу на других.
«Почему-то мою идею мало кто поддерживает. Говорят, мол, не хотят медийности, и это лишняя работа. Я не знаю, как объяснить людям, что они уже провели всю работу, и я просто хочу дать им трибуну и площадку, чтобы их увидели другие люди. Да и прецедент хороший — курс с комментариями», — посетовала Виленская.
Почему скандал вокруг Виленской не утих
На своих страницах в соцсетях Анна продолжила антикризисный менеджмент. Она рассказала, как устроена ее работа и почему ошибки в материалах, по мнению автора, — это нормально. Пиарщики и маркетологи похвалили Виленскую за грамотное поведение в сложившейся ситуации и открытое, доброжелательное общение с аудиторией. Но у ряда пользователей ее подход к созданию лекций и курсов вызвал недоумение, он показался поверхностным и безответственным.
Виленская отметила, что, по сути, не выступает экспертом ни в одной из тем. «Я лишь превосходно влезаю [в эти темы] инструментами музыкального анализа, а также умею превратить анализ и контекст в интересную лекцию», — пояснила лектор. «Я продаю не знание. Я делюсь с людьми своими инструментам анализа и способом мышления», — добавила она.
Анна подчеркнула, что ее цель — «к 50 годам проанализировать все стили мировой музыки» и разобрать эстрадную музыку с помощью инструментов, которые обычно применяют для изучения академической. Чтобы достичь желаемого, Виленской приходится работать быстро, поэтому избежать ошибок в лекциях невозможно.
Что «Афиша Daily» узнала у Анны Виленской
Анна Виленская рассказала «Афише Daily», что отныне будет добавлять ко всем своим материалам дисклеймер о возможных ошибках. Ранее в Threads*** лектор призналась, что была неправа, не наняв научного редактора для работы над курсом «Музыка Средневековья и Возрождения».
«Я не наняла редактора для курса — это была ошибка; мы ее сейчас поправим и выложим его в открытый доступ, чтобы люди сами решили, насколько критическими были допущенные ошибки», — писала она.
Виленская отметила также, что «не вполне правильно выразилась насчет курса» и на самом деле обладает «довольно крепкой экспертизой в старинной музыке». «Но есть но. Изначально я задумала курс так, чтобы показать людям, как писались органумы, контрапункты и т. д. Это я отлично умею с консерватории и дико с этих техник кайфую. Но я решила, что курс должен быть исчерпывающий и интересный, и полезла рассказывать истории вокруг композиторов, которые писали органумы, и там напортачила», — поделилась она.
В разговоре с «Афишей Daily» Виленская добавила, что исправлением неточностей в ее лекциях займется команда «Страдариума». Представители платформы «поручат специалистам за гонорар внедрить исправления в курс». «Сейчас они работают над этим», — заверила Анна.
Виленская подчеркнула, что, по ее мнению, аналогов ее курсу в интернете ранее не было. Он, в отличие от других материалов по истории музыки, «задумывался