«Нас принимают за мать и сына»: почему девушки встречаются с парнями помладше

Мне была нужна семья, здоровые отношения, а он еще совсем молодой, но я ничего не могла поделать с тем, как меня к нему тянуло. Вскоре он пригласил меня на тусовку к себе в город. Я сильно выпила, и он весь вечер за мной присматривал, следил, чтобы мне не было плохо. На следующий день сказал, что я именно та, кто ему нужна. Через некоторое время мы съехались, жили в Ростове-на-Дону, первое время было тяжело: в силу возраста ему было трудно найти работу. Но спустя несколько месяцев я поняла, что с ним можно и в огонь, и в воду. Через год мы поженились.