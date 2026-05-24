Сама рожу: почему россиянки выбирают соло-материнство

«С отцом будущего ребенка я познакомилась в арт-кафе в 2017 году. За время наших отношений мы несколько раз расставались на длительный срок, но окончательно разошлись в 2023 году, когда я была на раннем сроке беременности. Еще за год за событий я очень задумывалась о материнстве, поэтому вопрос аборта передо мной даже не стоял. Я знала, что с партнером или без буду рожать. Еще до родов я понимала, что человек, с которым я сейчас вместе, не очень надежный, но чувства к нему есть. Я готовилась, что если забеременею и останусь одна, то это нормально. В итоге мы расстались в длительной поездке, которая заставила меня по-новому на него взглянуть.

Я очень прагматичный человек, у меня была подушка безопасности, которую я сформировала до родов. Я художница, и вплоть до последнего дня перед родами много работала в мастерской, писала картины и успешно их продавала. Довольно быстро после родов я вновь вернулась к работе: пока укачивала малышку, руки были свободны, и я выполняла заказы. Когда она поползла, мне пришлось взять няню. Но спустя полтора года отказалась от ее услуг: я внушила себе, что, пока ребенок под присмотром, должна быть максимально эффективной, и совершенно не отдыхала. Получается, у меня было две работы беспрерывно: в мастерской и дома, с малышкой.

Почему женщины выбирают соло-материнство

«Взросление наступает вследствие избавления от иллюзий, что появится партнер, мужчина, с которым можно будет построить семью, от которого можно будет спокойно рожать, кто обеспечит вас и ребенка во время беременности и в декретном отпуске. Девушки 18–34 лет предпочитают верить, что встретят достойного партнера, а вот после 35 лет молодые женщины, как правило, начинают задумываться о том, чтобы не ждать самых благоприятных обстоятельств. Это и есть часть взросления. Его важный маркер — самостоятельность, умение брать ответственность, принимать решения и не разрушаться от этого. Когда женщина начинает чувствовать эти силы, она понимает, что может себе позволить родить ребенка и справиться как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения организации быта.

Второй важный фактор — профессия . Если она позволяет работать удаленно и в декретном отпуске, то наличие собственной квартиры и удаленная работа существенно влияют на решение о соло-материнстве. Женщины часто убеждены, что справятся сами, и примеров, когда это оказывается правдой, много: многие возвращаются к рабочим обязанностям, когда ребенку всего месяц-два, чтобы сохранить то, что наработала. Третий фактор — быт . Самостоятельные женщины не согласны на роль бесплатной обслуги. Они предпочитают делегировать обязанности и тратить время на заработок или восстановление, а не на готовку и уборку. Мужчины же по-прежнему придерживаются более патриархальных взглядов: не готовы брать на себя половину забот о доме, отказываются от материального обеспечения, а нежелание женщин вкладываться в быт воспринимают как повод для конфликта. Для соло-мам рожать самостоятельно — это способ избежать этой дополнительной нагрузки».

Как зачать ребенка без партнера

В последние годы резко вырос спрос на процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и внутриматочной инсеменации (ВМИ). Они популярны не только из-за проблем с женским здоровьем, но и по причине отсутствия половых партнеров у женщин, которые решаются рожать. Тридцатилетняя Елена из Волгограда так описывает решение рожать с помощью ЭКО: «Я несколько раз была в отношениях, но ни одно не привело к замужеству, по какой-то причине мужчины не оказывались готовы. Сейчас мне почти сорок, и уже два года я иду к тому, чтобы стать соло-мамой. Моя мама парализована, я много работаю и в таком ритме не уверена, что найду нового партнера. И даже если найду — нет уверенности, что я смогу быстро забеременеть. Кроме того, я прошла ряд обследований и столкнулась с тем, что мой резерв яйцеклеток уменьшается и нет времени тянуть. Сейчас я чувствую силы и желание на то, чтобы дарить тепло и заботу. Для меня ребенок — это прежде всего семья».

«Субъективно кажется, что запросов по поводу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) действительно стало больше. Связано это, на мой взгляд, в том числе и с тем, что многие женщины, родившиеся во время демографического бума 1980-х годов завершают свой репродуктивный возраст, то есть им сейчас около сорока лет. Сейчас очень много говорится об индивидуальном запасе яйцеклеток, женщины осознанно идут к тому, чтобы стать мамами. А поскольку им за тридцать, как правило, это финансово устойчивые люди, имеющие работу, жилье, материальный запас, работающие с психотерапевтом. И решение зачать ребенка в их случае — не импульсивное, а осознанное и продуманное . Пациентка проходит очень подробное обследование, мы стараемся максимально исключить риск возможных заболеваний и побочных явлений от процедуры ЭКО. После этого мы подбираем донора спермы. В анкете женщине доступен фенотипический портрет — цвет глаз, рост, комплекция, группа крови, форма лица и т.д.

На меня будто ушат ледяной воды вылили, в этот момент я резко поняла, что я живу не с тем человеком, и что он, возможно, меня никогда и не любил. Самое интересное, что все это время я ходила к психологу, и она подводила меня к тому, что это не самые удачные отношения с точки зрения нормы, но у меня словно пелена была перед глазами.



После того, как мы расстались, он несколько раз приходил и требовал примирения, но я не видела ни раскаяния, ни желания меняться. Несколько лет мне потребовалось на то, чтобы восстановить душевное равновесие. У меня были краткосрочные романы, но тяжело кого-то подпускать к себе близко: кажется, что все мужчины вокруг одинаковы и ждать от них хорошего не приходится. Ближе к сорока годам я задумалась о том, чтобы стать мамой. Я прошла обследование, выяснила, что мои яйцеклетки в порядке, и прошла процедуру ВМИ. Удалось не с первого раза, но довольно быстро.



У меня собственный небольшой салон красоты, поэтому проблем с финансами не возникло. Как только сын родился, наверное, недели через две я уже стала выходить на пару часов поработать. Девочки, сотрудницы салона, всячески помогали, кроме того, у меня есть сестра, которая тоже часто сидит с племянником. Сын растет в окружении красивых женщин, купается в их внимании, и пока у меня нет ощущения, что ему чего-то не хватает. Я отдала его на борьбу, там очень хороший тренер, который много возится с подопечными, поэтому мужская фигура перед глазами тоже есть. Кроме того, у него отличные отношения с дедушкой, моим отцом, и когда я приезжаю к родителям, они много времени проводят вместе.