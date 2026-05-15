«Что-то за гранью»: бренд «9.11» выпустил одежду для мусульман и разозлил соцсети

Бизнес запустила стоматолог Валерия Трубина. По ее словам, 9.11 — это дата рождения магазина (9 ноября 2020 года). Кроме того, цифры схожи с единым номером службы спасения 911, действующим в Северной Америке и ряде стран Латинской Америки.
Но 9.11 в восприятии многих означает 11 сентября — день, в который произошел крупнейший в истории теракт. Трагедия с башнями-близнецами в Нью-Йорке унесла в 2001 году жизни 2977 человек. Организовали ее члены исламистской террористической организации «Аль-Каида»*.
Сочетание двоякого в понимании названия и мусульманской коллекции разозлило пользователей соцсетей. Те обвинили бренд в издевательстве над жертвами трагедии и неуважении к их памяти. По мнению критиков, «9.11» намеренно стремились к неоднозначности, чтобы использовать ее как маркетинговый ход.
Валерия Трубина сперва просто блокировала комментарии с критикой. Затем пост с фразой «мусульманская коллекция» удалили со страницы компании. Там остались только фотографии нарядов из линейки Safari.
Возмущенные пользователи стали жаловаться на страницы «9.11» в соцсетях. Они отметили, что промокод на скидку при покупке одежды «для восточных женщин» на сайте Nine Eleveen — SETBOOM15. «Бум» в этом случае тоже может отсылать к трагедии 11 сентября. Но многолетние клиенты бренда высказались в его защиту.
Покупатели одежды бренда назвали претензии к нему надуманными и нелепыми. Медики уверены, что создатели костюмов для врачей не хотели никого обидеть. К тому же некоторые люди прочитали споры о «9.11» в сети и вовсе не поняли, в чем проблема.
Сам бренд критику не прокомментировал, зато пообещал клиентам-мусульманам доработать коллекцию. Она, как говорят подписчики, не соответствует требованиям к одежде мусульманских женщин.
* «Аль-Каида» признана в России террористической организацией, ее деятельность в стране запрещена.