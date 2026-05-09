«Когда началась война, закончилась моя юность»: воспоминания очевидцев ВОВ

Победу в Москве отмечали всем миром и самыми красивыми, по словам бабушки Зои, фейерверками. Ночью от них было светло, точно днем, говорила она. На Крымской набережной, где был дом Боровковых (сейчас там парк Музеон), яблоку некуда было упасть. Москвичи вышли в тот день к реке, обнимались и плакали. После были университеты, кинопоказы, танцы (на них познакомились Зоя и Николай), свадьбы, но тогда — только слезы и залпы из всех оставшихся в городе снарядов. Бабушка Зоя плакала в годовщину того салюта каждый год. Шрамы войны не прошли никогда, даже у тех, кто боев так никогда и не увидел. «Я же не ветеран, я только герой Труда», — говорила про себя бабушка, на тот момент уже Зоя Журавлева. Я всегда ругала ее за это «только». Хотела бы поругать и сегодня» .