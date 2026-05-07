Хантавирус: чем заболели пассажиры круизного судна в Атлантике и ждет ли мир пандемия

Что случилось на корабле MV Hondius
Нидерландский корабль MV Hondius совершает путешествия в полярные регионы. В апреле 2026 года он отправился в очередной круиз из Аргентины. Посетив Антарктику, судно, на котором около 150 пассажиров и членов экипажа из 23 стран, пошло на север — к острову Святой Елены и острову Вознесения. В пути на борту произошла первая трагедия: 11 апреля умер один из туристов — 70-летний гражданин Нидерландов. Его супруга спустилась с корабля на одной из остановок и улетела в ЮАР, где вскоре оказалась в больнице и скончалась 26 апреля. Женщине было 69 лет. Как оказалось, пара столкнулась с хантавирусом.
Меньше чем через неделю после смерти нидерландской пенсионерки, 2 мая, на MV Hondius скончалась другая путешественница, гражданка Германии. Еще до ее гибели с борта сняли заразившегося хантавирусом британца — его срочно доставили в ЮАР для лечения. Позднее стало известно, что инфекцию, скорее всего, подхватили еще по меньшей мере четверо пассажиров и членов экипажа. Их состояние описывается как стабильное. Один из заболевших покинул корабль до появления симптомов и сейчас находится в Швейцарии под наблюдением врачей. Круизному судну с распространяющейся инфекцией запретили заходить в порты. Корабль встал у берегов Кабо-Верде. Испанские власти хотели разрешить MV Hondius встать на якорь в порту Канарских островов, но этому воспротивился местный глава Фернандо Клавихо. Тем не менее, судно все же планирует пришвартоваться на Тенерифе (самому крупному из Канарских островов) через несколько дней.
С каким вирусом столкнулись путешественники
Хантавирусы — это группа зоонозных вирусов, которые чаще всего переносят грызуны. Науке известны более чем 20 видов вируса в роде Orthohantavirus. Ни один из них не опасен для животных-переносчиков: крысы и мыши не заболевают. Но для людей хантавирусы могут оказаться смертельными. Они могут вызвать хантавирусный легочный синдром, на первых порах напоминающий простуду или грипп, и геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Первый вариант заболевания ведет к проблемам с дыханием и работой сердца — его смертность оценивается в 38%. Второй вариант характеризуется проблемами с почками. Пациентам грозит низкое давление, внутренние кровотечения и даже отказ органов. Каждый второй человек с геморрагической лихорадкой на фоне хантавируса умирает, сообщил корреспондент Би-би-си в области здравоохранения Доминик Хьюз. При этом ВОЗ указывает летальность ханатавирусных инфекций в 1-15% для Азии и Европы и до 50% для Северной и Южной Америки.
Ежегодно в мире фиксируют 150-200 тыс. случаев хантавирусов, рассказал профессор Адам Тейлор из Университета Ланкастера. Большинство из них происходят в Китае среди фермеров и других людей, напрямую контактирующих с природой и животными. От человека к человеку хантавирусы, как правило, не передаются. Заразиться можно скорее из-за контакта с продуктами жизнедеятельности грызунов.
Но некоторые штаммы в редких случаях могут передаться от человека к человеку при тесном и продолжительном контакте. Такие вариации хантавирусов, по словам микробиолога Дэвида Сафронца из Агентства здравоохранения Канады, как раз встречаются в Южной Америке. Погибшие пассажиры MV Hondius из Нидерландов путешествовали по материку до того, как отправились в круиз. Они могли, как считают специалисты, подхватить вирус Андес — он распространен в Аргентине, Чили, Боливии и Бразилии.
Что ожидает пассажиров «застрявшего» судна
Будущее MV Hondius пока не определено. Через три дня корабль окажется у берегов Тенерифе, куда он отправился после нескольких дней ожидания у Кабо-Верде. Пока судно стояло на якоре, с него эвакуировали троих заболевших — их 6 мая доставили спецрейсом в Нидерланды. Тем временем, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «тщательно изучают ситуацию, в том числе проводят дополнительные лабораторные исследования и эпидемиологический анализ». Если MV Hondius в ближайшее время все-таки допустят в какой-либо порт, команду и пассажиров с большой вероятностью ждет карантин, поскольку период инкубации хантавируса может составлять до восьми недель.
Врачи не знают, как именно инфекция попала на корабль. Доктор Мэган Рэнни из медицинской школы Йеля считает, что хантавирус на борт MV Hondius могли принести пассажиры во время одной из круизных остановок. «Может быть, они посещали пещеру или были в доме, где находился помет грызунов, и они все там заразились», — предположила она. По словам эксперта, есть и другая теория — что на корабле были мыши или другие грызуны. Версия о вирусе Андес уже подтвердилась: у трех человек выявили именно его. Это означает, что болезнь действительно передается между людьми, хотя и только при очень тесном контакте. В связи с этим пассажирам MV Hondius, видимо, придется находиться в изоляции еще длительное время. Специфического одобренного лечения от хантавируса, как и вакцин, не существует. Тем не менее ранняя поддерживающая терапия и своевременное направление в отдел интенсивной терапии могут повысить шансы на выживание, отмечает ВОЗ.
Как реагируют на происходящее на корабле
Пассажиры круизного судна делятся в соцсетях и в интервью для СМИ своей обеспокоенностью. Люди расстроены, что «застряли» на корабле. Они не понимают, когда смогут вернуться домой, и боятся заболеть. Путешественники принимают дополнительные меры предосторожности: держат социальную дистанцию, носят маски и используют санитайзеры. Многие из них признаются, что переживают трудное время.
Видеообращение одного из пассажиров MV Hondius завирусилось в соцсетях. Трэвел-блогер Джейк Росмарин, едва удерживаясь от слез, поделился своими чувствами. Он попросил общественность не забывать, что на борту корабля находятся обычные люди, чей отпуск превратился в кошмар.
«Мы не просто история. Мы не заголовки. Мы — люди, у которых есть семьи, которые ждут нас дома. Есть много неопределенности, и это самое трудное. Все, чего мы хотим сейчас, — это чувствовать себя в безопасности, получить ясность и вернуться домой», — подчеркнул он.
Другой пассажир, 31-летний Касем Эльхато, описал ситуацию на борту более спокойно. «Наши дни проходят почти как обычно, мы просто ждем, пока власти найдут решение. Но моральный дух на корабле высок, мы занимаем себя чтением, просмотром фильмов, горячими напитками и тому подобным», — рассказал он. Росмарин позднее добавил, что пассажирам все еще разрешают выходить на внешние палубы, чтобы подышать свежим воздухом. Еду доставляют напрямую в каюты. На борту работают два врача-инфекциониста.
Ожидает ли мир новая пандемия
Эксперты сходятся в одном: ситуация с хантавирусом сильно отличается от той, что была с COVID-19. Тогда из-за вспышки заболевания также пострадали пассажиры круизного корабля. В марте 2020 года на судне Ruby Princess случилось массовое заражение: более 600 человек пострадали, 28 скончались. По словам ученого-корреспондента Томаса Мура, главное отличие ситуаций в том, что хантавирус может передать другому человеку только заболевший. Коронавирус же распространялся через людей, у которых не было видимых симптомов. Вирус Андес легче идентифицировать — а значит, и легче предотвратить его распространение.
«Это действительно серьезная ситуация для тех, кто находится на борту. Они, должно быть, очень беспокоятся о новых случаях заражения среди оставшихся на корабле пассажиров и членов экипажа. Но ВОЗ утверждает, что в настоящее время риск для населения планеты невелик. Думаю, мы очень далеки от локдауна, и это не похоже на то, что было с COVID-19», — отметил в эфире Би-би-си Доминик Хьюз.
Эксперт по круизам Стюарт Хирон добавил, что персонал туристических кораблей хорошо подготовлен к вспышкам инфекционных заболеваний. Команды обучены протоколам по уборке в случае распространения вируса (правда, чаще они сталкиваются с норовирусом) и способны обеспечить безопасность пассажиров. Для России хантавирус также не новая угроза: в стране есть свои штаммы, и люди заболевают ими каждый год. «От геморрагической лихорадки с почечным синдромом каждый год, начиная с весны, страдает достаточно большое количество людей. У нас идет очень строгий контроль за этой инфекцией», — отметила врач-инфекционист Елена Малинникова.