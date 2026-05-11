Сорри, что в выходной: как из-за мессенджеров мы разучились отдыхать

В марте 2026 года, несмотря на замедление, Telegram стал самым популярным мессенджером в России — ежемесячно им пользуются около 90 млн россиян. За тринадцать лет существования Telegram вырос из обычного мессенджера для переписки в практически супер-апп — приложение с широким набором возможностей: от создания каналов и наличия мини-приложений до купли и продажи собственной криптовалюты в виде Telegram Stars и работы с электронными кошельками.
К такому же статусу стремится и российский мессенджер «Макс», разработанный в 2025 году. Согласно заявлениям пресс-службы приложения, в марте 2026 года число зарегистрированных там пользователей составило 100 млн человек, а власти говорят, что «Макс» станет «национальным сервисом» — то есть, по сути, тоже супер-аппом, в котором будет и обычное общение между пользователями, и опция взаимодействия с госструктурами, подтверждение возраста через ID, каналы и блоги и не только. Таким образом, как и Telegram, в перспективе «Макс» может объединить в себе большое количество функций, необходимых на регулярной основе, главные из которых — общение и получение новостей.
Век техностресса
С одной стороны, сочетание в приложении всех возможностей кажется удобным: узнать новости, отправить сообщения в чат друзьям и сделать перевод денег можно, открыв всего один сервис. С другой же — исследователи на этом фоне говорят о «технологической перегрузке»: чем больше в приложении «всего», тем выше риск техностресса — эмоционального перенапряжения из-за избытка информации.
Техностресс в этом контексте не единственный любопытный термин в академической сфере. Исследователи, изучающие влияние мессенджеров на концепцию ворк-лайф баланса, говорят и о техновторжении — феномене, при котором привычная жизнь становится невозможной без технологий. Зачастую основа такого «вторжения» — уведомления, регулярно отвлекающие человека от отдыха, работы или даже сна, тем самым заставляя его вновь и вновь проверять сообщения, что негативно сказывается на ментальном здоровье и повышает раздражительность. Авторы исследований подчеркивают: чем функциональнее приложение, тем больше в нем предполагается уведомлений, а значит, выше риск техностресса, который напрямую отражается на соблюдении ворк-лайф баланса в повседневной жизни.
Результат — далеко не только в стирании границ между работой и отдыхом: уведомления могут вызывать зависимость от телефона. Так, если в 2023 году подобную аддикцию замечали за собой 45% россиян, то в 2026-м — уже каждый второй. Это глобальный тренд: мировая статистика показывает, что количество экранного времени растет у жителей большинства стран как минимум с 2013 года.
С точки зрения науки приложения — в особенности те, что обладают наибольшим функционалом, — создают постоянный поток информации, которые действуют на человека как стимулы: придя в виде уведомлений или оповещений, они практически неизбежно отвлекают внимание от других задач, а также вовлекают во взаимодействие — будь то рабочие вопросы в нерабочее время или, наоборот, дружеские переписки в моменты, когда надо быть включенным в профессиональные задачи, что и приводит к нарушению ворк-лайф баланса.
В этом ключе мессенджеры — в особенности Telegram, а в перспективе и «Макс» — это нарушение лишь усиливают. Так, Telegram некоторые и вовсе называют «работой в кармане»: в условиях, когда большая часть профессиональной коммуникации проходит в нем, отделить работу от личной жизни становится почти невозможно. Но как это выглядит на практике и есть ли способы выйти из этого замкнутого круга информации?
Как отделить работу от личной жизни: личный опыт
«Главная беда мессенджеров в том, что по какой-то причине мы все за редким исключением считаем, будто сообщение там предполагает моментальный ответ — в отличие, например, от электронной почты, где мы готовы ждать ответа довольно долго. Я не знаю, откуда это пошло, но нарушение этого негласного правила цифрового этикета создает море недопонимания и обид.
Отдельную проблему добавляет «двойная галочка»: когда мы видим, что человек прочитал наше сообщение и не отвечает, мы тревожимся, злимся или сомневаемся в собственной адекватности — «а все ли я корректно написал?». Решая проблему «двойной галочки» со стороны адресата, я, например, стараюсь не открывать сообщения, если не могу ответить прямо сейчас, однако так в моем мессенджере скапливаются десятки и даже сотни непрочитанных, из-за чего тревога включается уже у меня.
Иногда я задумываюсь, не нужен ли мне какой-нибудь «помощник по мессенджерам» — человек, который разбирал бы эти сообщения и оставлял для меня самое ценное. Но тут я натыкаюсь на то, что в одном-единственном Telegram собрано всё-всё-всё: и работа, и личное вплоть до важных документов в переписке с родными, и даже постыдные увлечения вроде каналов с чрезвычайно тупыми мемами — пустить в такое пространство помощника кажется немыслимым.
В итоге, очевидно, выходит так: никакого «рабочего» и «нерабочего» пространства-времени просто нет. Неотвеченные сообщения по работе столь же назойливо маячат перед глазами вечером, а нелайкнутый ночью смешной видос от друга больно напоминает о себе в течение дня.
На этом фоне вопрос с сообщениями в рабочий чат в неурочное время кажется решаемым. Существуют отложки и беззвучные режимы, и тут важно лишь договориться о правилах, за несоблюдение которых будут некие санкции — например, коллегиально поощряемый игнор. Кроме того, мудро сейчас поступают компании, которые используют блокировки Telegram для долгожданного перевода рабочей коммуникации в корпоративный мессенджер — вот только инерция привычки тут такая огромная, что это тоже непростой, пусть и верный путь.
Что помогает лично мне сохранить ворк-лайф баланс в мессенджерах? Честно — ничего: никакого баланса у меня нет, все давным-давно смешалось, и я не всегда знаю, где грань. Но я стараюсь договариваться с самим собой:
- писать отложки;
- не реагировать на несрочное;
- уводить часть коммуникации в почту или какое-то другое место;
- звонить и встречаться лично с друзьями, снижая объем переписки;
- проговаривать в своих сообщениях, почему я не могу ответить моментально и почему пишу только в рабочее время.
Я стремлюсь, конечно, к дзену, описанному людьми типа Тима Ферриса с его книгой «Как работать по 4 часа в неделю», который советовал «разбирать почту один раз в неделю с 10 до 12 часов», но будем честны, сколь бы вдохновляющими ни были такие научно-фантастические советы, суровая реальность меня настигнет, ворк-лайф баланс нарушится. Но важно помнить об этом и хотя бы стараться противостоять хаосу».
«Стирание личного и рабочего в мессенджерах воспринимаю как данность и побочный эффект своей работы по двум причинам. Во-первых, мой муж — одновременно и мой партнер по бизнесу, поэтому рабочие вопросы мы можем обсуждать в любое время суток, в том числе и в чатах. Во-вторых, моя работа тесно связана с музеями по всей стране, и разница между нами достигает 4–6 часов. Из-за этого решение рабочих вопросов может растягиваться на недели, и общение должно быть быстрым и оперативным.
Наконец, я мама двоих детей с разницей в возрасте в восемь лет — и часто просто завалена чатам со школой, детским садом, кружками и секциями. Выглядит это так: я получаю сообщение по работе, захожу в мессенджер, вижу что-то важное в школьном чате, срочно на это отвечаю, начинаю заниматься записью ребенка на какую-то олимпиаду — и в итоге забываю, зачем вообще открывала мессенджер. Так внимание рассредотачивается на пустом месте, но я стараюсь работать над этим.
Например, я пользуюсь приложениями по типу туду-лист: записываю туда «быстрые» задачи на день и неделю, в том числе «ответить по такому-то вопросу» или «позвонить во столько-то». Иногда пишу от руки списки срочных задач, которые надо решить в ближайший час, и больше ни на что не отвлекаюсь.
С коллегами мы пытались внедрить чисто рабочий мессенджер, но не сложилось — в общедоступных сервисах все равно тоже много коммуникации. Поездки, встречи, мероприятия, походы к врачу я записываю в Google-календарь — разве что ИИ-ассистента пока себе не завела».
«Я провожу в Telegram преимущественно все свое рабочее время, и самая огромная проблема, с которой я сталкиваюсь, — что люди не чувствуют грань, когда они могут тебе написать. Все общение происходит в Telegram, поэтому кто-то может написать и в три часа ночи, и в шесть утра. Если это личный вопрос, я могу понять, но есть люди, кто пишет по рабочим моментам и ожидает срочного ответа, — для меня это странно и непонятно, потому что люди не видят разницу между личными делами в мессенджере и профессиональными.
Это раздражает, потому что в свободное от работы время я могу просто зайти в Telegram почитать каналы, которые мне нравятся, или блоги знакомых и друзей, но всплывают рабочие сообщения с требованиями срочно ответить, потому что горит какая-то задача. Этот момент попытки расслабления превращается в напряжение: я вроде бы здесь, увидела сообщение, но пытаюсь его игнорировать, и это неприятно.
Другая проблема — когда чат, созданный для работы, превращается в хаос: вы обсуждаете работу, но кто-то делится чем-то личным, мемами — и возникает путаница, а рабочие задачи теряются в переписке. При этом такое чаще происходит именно в Telegram — в корпоративном мессенджере, где я тоже иногда общаюсь, такого почти не случается.
Разобраться со всем этим я решила несколькими способами. Первое: я установила границы, когда мне можно писать, а когда — нет. Я указала в своем описании профиля, в какие дни и часы не отвечаю на сообщения: обычно это работает, и даже если кто-то написал одно сообщение, он перестает закидывать другими.
Второе: я поставила автоотбивку — заранее написанное сообщение, которое отправляется всем в определенные часы. Например, если человек пишет мне после моего рабочего дня, ему автоматически приходит ответ, что сейчас я не могу ответить и вернусь позже. Правда, работает это не со всеми: иногда человек может писать сообщение за сообщением, на каждое ему приходит эта отбивка, и в понедельник утром ты читаешь по двадцать сообщений и от него, и от себя.
Третье — это создание папок. Я это и сама практикую и однажды научила этому коллегу, которая не знала, что так можно. Папок может быть несколько: рабочие чаты, новые переписки, личные, любимые каналы и так далее. Это удобно, потому что избавляет от ощущения замусоренности контента. Было бы здорово, если бы эти папки еще можно было замьютить — например, не получать никаких уведомлений в рабочих чатах, когда у тебя выходной. А во время отпуска я просто выключаю все уведомления в принципе и захожу в Telegram, только если это мне необходимо».