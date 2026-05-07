«Мы стали бандой-командой»: что такое партнерские роды и как они проходят

В России набирает популярность тренд на партнерские роды — о том, как они проходят, в чем их смысл и почему все больше женщин предпочитают такой формат, «Афиша Daily» узнала у специалистов и самих мам и пап.

Что такое партнерские роды

Партнерские роды — это совместные роды, при которых рядом с женщиной находится ее близкий. Обычно это муж, но в некоторых ситуациях вместо него могут быть родственники, друзья или доула — в зависимости от выбора и жизненной ситуации женщины. В России партнерские роды бесплатны по ОМС, но проводятся только в тех роддомах, где есть индивидуальные родильные палаты. Роженица должна заранее написать заявление с указанием сопровождающего, а сопровождающему нужно иметь при себе паспорт и результаты анализов, список которых индивидуален для каждой клиники.

По словам акушера-гинеколога сети медицинских центров и клиник «СМ-Клиника» Виктории Фисюк, термин «партнерские роды» набрал популярность в нулевые годы, когда в роддомах стали появляться индивидуальные родильные палаты и залы. В последнее время совместные роды и вовсе стали привычной практикой: к примеру, в Подмосковье в 2023 году партнерские роды выбрали 30% рожениц, а в 2025 году — уже 45%.

Главное преимущество партнерских родов — в присутствии рядом с женщиной близкого человека, который может помочь ей расслабиться. Семейный психолог Елена Новопашина, в свою очередь, обращает внимание, что этот положительный эффект совместных родов может усилиться, если оба партнера заранее подготовятся к процессу родов и выберут такой формат осознанно.

Елена Новопашина Семейный психолог, перинатальный психолог, расстановщик, специалист в области психотравматологии и психосоматики

«Если супруг проходил занятия по подготовке к родам или посещал психолога, то он может помочь жене принять удобную позу, сделать массаж, сказать нужные и важные слова, пообщаться с медперсоналом, — говорит специалистка. — Если мужчина понимает родовой процесс из теоретической подготовки к родам, то он будет спокоен, уверен и этим состоянием наполнит жену во время родов. Конечно же, в парные роды стоит идти, если между супругами нет нерешенных конфликтов, они готовы слышать просьбы друг друга и принимать помощь. Иначе парные роды рискуют разрушить отношения».

Елена, 22 года: «Родить — это не просто чихнуть»

«Партнерские роды для меня — это поддержка. Ни один платный специалист не сделает родовой процесс легче, чем муж. К тому же, это важный опыт и для него: пусть узнает, каково это и что родить — это не просто чихнуть.

Присутствовать на партнерских родах муж решил сам. Он просто признался, что в трудный момент хотел бы быть рядом и пройти этот путь вместе со мной — близкие отнеслись к этому решению нейтрально, никакого негатива на этот счет не было. Супруг сам всем занимался: изучал информацию, читал материалы, как и что делать — мне даже не пришлось ни о чем просить его. Когда я стала мамой в первый раз, он не смог быть рядом физически, но со вторым ребенком все получилось. На начальном этапе он отвлекал меня, помогал не думать о боли, потом просто был рядом: давал воду, обдувал вентилятором, придерживал голову и подбадривал.

Партнерские роды и процесс подготовки к ним сблизили нас.

Мне кажется, после них я в глазах мужа героиня, а сами мы после партнерских родов стали глубже слышать друг друга. Например, если раньше у меня начиналась мигрень, он бы просто спросил, нужна ли мне таблетка, — а сейчас предлагает помощь быстрее, чем я сама попрошу. Конечно, тут все зависит от человека, который рядом, — и мне повезло в том, какой у меня партнер и как он реагирует на ту или иную ситуацию в жизни».

Татьяна, 36 лет: «Из роддома мы вышли уже бандой-командой»

«Партнерские роды я хотела еще до беременности, потому что они дают чувство защищенности от акушерской агрессии, которая нередко случается с женщинами в период родов. Я умею за себя постоять, но не знала, какой буду в процессе рождения ребенка. К тому же мы с мужем партнеры: вместе делали ребенка, вместе встретили его и теперь воспитываем.

Когда я впервые сказала о партнерских родах, муж ответил положительно: „Если ты хочешь, я не против“. Он вовлеченный папа, и идея встретить ребенка со мной ему понравилась. Вместе мы посмотрели курс подготовки к родам и были настроены по-боевому.

Начали роды вместе в индивидуальном родзале: слушали релакс-музыку, настраивались, но родовый процесс так и не запустился нормально, а околоплодные воды уже давно ушли. Поэтому спустя несколько часов ожидания пришлось делать экстренное кесарево.

То, что муж все время был рядом, очень сильно меня поддерживало морально и давало комфорт: пока лежишь на кардиотокографии, партнер может подать воды, позвать акушерку при необходимости. При этом муж умудрился меня поддержать даже на операции: в операционный блок его не пустили, но он стоял за дверью с окошком, в которое мы друг друга видели. Он улыбался мне, первым увидел малыша и показывал мне большой палец в окошко — я чувствовала, что не одна, и радовалась его счастливой улыбке от первой встречи с сыном. Из-за ЭКС муж считает, что совместных родов в прямом смысле у нас не случилось, он ожидал большей своей вовлеченности и помощи, но я считаю иначе.

По ощущениям совместные роды — это еще и совместное послеродовое проживание, и уход за малышом в роддоме очень сильно нас сплотил.

В этот период муж почувствовал себя более полезным: пока я восстанавливалась после операции, он первым научился мыть сыну попку, менять подгузники, подавал мне его на кормления. Мы вместе бдели над ребенком по ночам, слушали врачей на осмотрах, решали, докормить сейчас смесью или нет. Из роддома мы вышли уже бандой-командой, в которой оба умеют ухаживать за малышом, чувствуют себя одинаково причастными и вовлеченными в жизнь ребенка — это здорово!

Даже когда муж вышел из отпуска на работу после двух недель рядом со мной и сыном, он продолжает чувствовать себя таким же полноценным и вовлеченным родителем, хоть я и беру на себя больше как мама в декрете. Нет проблем с тем, чтобы муж один погулял с ребенком или побыл с ним, пока я куда-то схожу — в этом плане у меня полное доверие к мужу. Мы не сталкивались с взаимными претензиями вроде „я понимаю/делаю больше, чем ты“, что сильно оздоравливает отношения, как мне кажется. Рождение ребенка — это большая нагрузка и перестройка в семье, и решение рожать вместе очень сильно сплачивает и усиливает пару».

Как вести себя мужу во время родов

Решаясь пойти на партнерские роды, мужчине важно выбрать правильную мотивацию к такому шагу. По словам акушера-гинеколога и автора телеграм-канала «Роды с Флайан» Екатерины Флайан, присутствовать на родах нужно не чтобы «посмотреть из интереса», а чтобы дать партнерше чувство безопасности — оно поможет ей расслабиться и чувствовать себя спокойно.

Екатерина Флайан Врач акушер-гинеколог, перинатальный психолог, врач УЗИ, специалист по мягкому гипнозу в родах

«В период родов тело женщины считывает тело мужчины на уровне нервной системы, поэтому, если у мужчины неправильная мотивация, если он боится или стрессует, то женщина почувствует это напряженное состояние, и ее тело просто не сможет расслабиться, а весь родовой процесс пойдет не так, — обращает внимание врач. — Состояние партнера на протяжении периода родов важнее действий: если отец ребенка напряжен, боится, суетится, то тело женщины сжимается, если он спокоен — то расслаблена и будущая мама».

Екатерина Флайан перечисляет несколько советов для мужчин, которые готовятся к совместным родам:

Не быть спасателем или контролером, не вмешиваться, не торопить будущую маму или медицинский персонал.

Прикасаться только по запросу: минимум действий может принести максимум пользы, даже если речь идет просто о молчаливом присутствии.

Принять женщину такой, какая она есть. В период родов состояние будущей мамы меняется: она может плакать, смеяться, ругаться, быть некрасивой и неудобной — это важно понимать и принимать.

Помнить о дыхании — оно может быть опорой. Находясь рядом, партнеру лучше дышать медленно и глубоко: это помогает женщине синхронизироваться с ним и успокоиться.

Правильно подбирать слова поддержки: вместо «потерпи» использовать фразы «я рядом», «все в порядке», «ты можешь быть любой», которые придают спокойствия.

Помимо поиска правильной мотивации для присутствия на совместных родах, мужчине важно подготовиться: изучить статьи и блоги тех, кто уже прошел через такой опыт, посетить лекции, курсы или занятия для подготовки к партнерским родам. «Роды — это командный процесс, в котором у каждого участника одна цель — родить здорового малыша. Незнание каких-то моментов или суета могут лишь помешать, — отмечает Екатерина Флайан. — В процессе родов рождается не только малыш, но и сам отец в психологическом плане — поэтому здорово, когда у партнеров есть четкая и правильная мотивация: это дает будущей маме чувство безопасности и доверия и облегчает физиологические процессы».

Что делать, если муж отказывается присутствовать на совместных родах

Иногда мужчины могут отказываться присутствовать на партнерских родах — с этим столкнулась двадцатидевятилетняя Кристина. Женщина хотела, чтобы ее муж был рядом во время ее первых родов, чтобы поддержать и снизить риски акушерского насилия, но он отказался. «Он объяснил, что боится и не понимает, зачем ему там быть, — делится она. — В ответ на мои страхи сказал, что я нагнетаю ситуацию и все пройдет нормально».

Чтобы период родов прошел комфортно, Кристина наняла платную акушерку. Девушка также задумывалась найти доулу для сопровождения, однако подобрать подходящую специалистку в своем городе не удалось. Муж зашел в палату только после рождения дочери.

Психолог сервиса для заботы о ментальном здоровье zigmund.online Елена Станила называет пять сценариев, в которых мужчины отказываются от формата партнерских родов, и объясняет, как вести себя родителям в подобной ситуации:

Иногда у будущей мамы может быть представление, что отец ее ребенка не хочет принимать участие в партнерских родах по умолчанию. Можно уточнить позицию партнера: кто-то не проявлял инициативы, потому что думал, что женщина этого не хочет, а кто-то даже не рассматривал такую возможность. В подобных случаях обсуждение может помочь прояснить ожидания — и мужчина может захотеть принять участие.

У мужчины могут быть сомнения, так как он не понимает, какова будет его роль. В этом случае может помочь сбор дополнительной информации — чтение проверенных материалов, посещение курсов по подготовке к родам, обсуждение с женщиной, какого именно участия ей хочется и что для нее будет поддержкой.

У мужчины могут быть страхи, связанных с процессом родов. Если страхи сдерживают, но есть и желание принять участие, иногда можно попробовать разобраться со страхами — понять, что именно пугает, насколько эти опасения основаны на реальности или на тревожных сценариях и чужом опыте. При желании можно обратиться к психологу.

Иногда мужчина может отказываться, если ощущает давление или чувствует, что решение уже принято за него. Для некоторых людей именно давление становится фактором, усиливающим сопротивление. Спокойный диалог и уважение к границам могут помочь обсудить вопрос без конфликта.

Иногда отец ребенка принимает для себя решение, что не хочет участвовать в партнерских родах, и уверен в нем. Причины могут быть разными — в том числе личные границы, тревожность, чувствительность к медицинским ситуациям или прошлый негативный опыт.

Елена Станила Психолог, интегративный терапевт, специалист по травматерапии (EMDR и когнитивно-поведенческая терапия)

«Если отец ребенка окончательно принял решение не участвовать в родах, важно услышать и принять его позицию, но разочарование, обида или чувство одиночества со стороны женщины в такой ситуации тоже естественны — это можно обсуждать с партнером отдельно, — подчеркивает Елена Станила. — Иногда полезно подумать, что можно сделать, чтобы процесс родов был для женщины комфортнее — например, пройти курсы подготовки, собрать поддерживающее окружение, заранее выбрать врачей и акушеров, а также рассмотреть альтернативы, ведь в партнерских родах может участвовать другой близкий человек — мама, сестра, подруга, доула».

Александр, 36 лет: «Партнерские роды — это важно, потому что как еще я могу проявить свою любовь и уважение к жене?»

«Поначалу я не проявлял сильного желания быть на партнерских родах — об этом меня попросила жена, сказав, что для нее это важно. На протяжении беременности я был с ней рядом, особенно на восьмом-девятом месяцах, когда ей было трудно ездить по врачам одной. Уже ближе к родам я понял, что мне хочется быть рядом: контролировать процесс, быть уверенным, что с женой и ребенком все будет в порядке.

К тому же я понимал, что жене может понадобиться моя моральная поддержка — хотя бы в том, чтобы я был рядом и убедился, что все хорошо: на нее никто не кричит, ей оказывают достаточно внимания и помощи. Волнения у меня не было: все необходимое в роддом собрала сама супруга.

Сами роды прошли нормально — с ребенком все хорошо, но для жены это был стресс. Во время родов — особенно если они первые, как в нашем случае, — женщина особенно уязвима, не понимает, как и что делать.

Врач контролирует все родовые процессы, но это очень сложно воспринимать, когда ты беззащитна. Кто тогда поможет, кроме меня?

Присутствовать на совместных родах мне не было страшно. Я не боюсь крови, но, если что, на все это все равно можно не смотреть — ты ведь сидишь со стороны головы женщины, да и можно отвернуться, если это пугает: важно просто быть рядом.

Опыт совместных родов дал мне осознание, что мужчина должен быть рядом с женщиной в такой момент. Единственная причина, почему он может не присутствовать на партнерских родах — это если сама жена настаивает, чтобы мужа не было рядом. Но даже в такой ситуации важно проговорить, почему, и договориться, что вы все равно будете поблизости — хотя бы ждать ее на диванчике в отдельном зале на случай, если она передумает и позовет вас.

Партнерские роды — это важно, потому что как еще я могу проявить свою любовь и уважение к жене? Я не могу родить за нее, но присутствовать на всех этапах беременности и в процессе родов — это ценно. Как у отца, у меня осталось воспоминание: когда ребенок родился, ему перерезали пуповину, взвесили и замерили, а потом дали мне на руки запеленатого. Это было потрясающе, я даже фото никаких не делал — хотелось только насладиться моментом, когда твоего ребенка тебе в первый раз вручают в руки».

Евгений, 32 года: «Поплакать хотелось, но перед сыном было неудобно»

«Я отношу себя к категории вовлеченных партнеров, поэтому вопрос „Идти или нет на совместные роды?“ для меня не стоял. Единственное, что могло помешать — это карантины в роддомах города: при них партнерские роды не разрешаются.

На мой взгляд, роды — это дело семейное, один из самых сильных и значимых моментов в жизни человека в целом. И помощь от мужчины в родах — не в каких-то физических действиях, а в спокойствии, поддержке. Но это все работает для тех, у кого близкие отношения и эмоциональная связь.

Волнение у меня началось за месяц до родов, но оно было связано скорее с тем, как быстро пролетело время. Я вдруг осознал, что такие далекие девять месяцев пронеслись как миг: шел уже конец января, а значит, через три-пять недель наша гедонистическая жизнь, где все для нас и мы сами себе хозяева, изменится навсегда. Думал: как мы с этим справимся?

Опыт совместных родов у меня уже был в прошлых отношениях, поэтому в этот раз я был готов. Сами роды начались с тренировочных схваток дома за сутки, но они прекратились спустя полдня и не были регулярными. На следующие сутки все повторилось: супруга проснулась ночью, у нее тянуло живот, сидела в ванной с теплой водой, чтобы не было так больно. Через пару часов она поняла, что интервалы укорачиваются и это не тренировка, и в пять утра я был поднят по команде „грей машину, пора в роддом“.

Мы прибыли в шесть утра. Пока я доставал сумки из машины, Юлю прихватило так, что она не могла идти: я помог дойти до дверей и мы начали оформление. На осмотре оказалось, что раскрытие уже девять сантиметров — то есть самую болезненную часть родов жена перенесла дома в ванной. Нас отправили в предродовое отделение: там прошел осмотр, сделали ЭКГ, во время которого я катал игольчатый мячик жене по пояснице, чтобы облегчить схватки.

В это время супруга уже потихоньку теряла связь с реальностью из-за боли, так что я отвечал на вопросы врачей, старался не мешать и иногда неловко шутил. Я говорил, что главное — не волноваться, ведь роль мужчины в партнерских родах — быть островком спокойствия в море хаоса. Одним глазом смотришь на график ЭКГ, другим на красотку-жену, видишь, что график ползет вверх — говоришь „дыши“ и катаешь мячик по пояснице, иногда даешь глоточек воды. Это были мои дела.

Потом пришел доктор, посмотрел ЭКГ и сказал, что пора готовить операционную для экстренного кесарева сечения. Я отдаю себе должное: в этот момент не запаниковал, потому что все варианты возможного родового процесса мне были известны. Вскоре жену забрали в операционную, и я остался в предродовом один.

От волнения я достал пленочный фотоаппарат, сфотографировал пейзаж за окном, часы на стене, вышел в коридор, снял обувь у двери операционной. В Европе, да и в некоторых клиниках России, мужа пускают на КС, но именно в этом вопросе моя позиция — что муж не везде нужен. Операционная — это место особого сосредоточения, там все под контролем врачей, об этом думал я, стоя за дверью. А потом я услышал детский крик — это был наш Иван, я тогда немного прослезился.

Я вернулся в предродовую, сел на кушетку и ждал. Через десять минут мимо пронесли Ивана, его взвесили, я присоединился к врачам и снова сделал кадр на пленку. Впереди был золотой час — это время, когда новорожденного впервые дают на руки маме или папе. Я разделся и лег на кровать, Ваню принесли и положили мне на грудь.

Это был один из самых важных моментов за всю мою жизнь, но поплакать не получилось: хотелось, но как-то перед сыном было неудобно. Час пролетел одновременно как миг и как жизнь; рой мыслей в голове и одновременно звенящая пустота. Потом пришла врач, рассказала, как все прошло, как жена, сказала, что ни при каких раскладах наш большой сын не прошел бы естественным путем и что мы все сделали правильно и вовремя.

Партнерские роды — это когда вы буквально проживаете самый удивительный совместный момент семейной жизни. Такой опыт очень сближает, и то, что вы прошли через него, дает чувство, что вы команда.

Я знаю, что бывают мужчины, для которых даже купить жене тампоны — это чересчур. На них, возможно, и в сексуальном плане участие в родах может повлиять. Таким на партнерские роды, наверное, не нужно ходить, и воспитывать детей тоже. Но для меня это было важно, поэтому, когда мы узнали о беременности, я сразу сказал, что иду на роды. По супруге я видел, что ей это тоже важно и ей было спокойнее, что я рядом».

Есть ли секс после совместных родов

В соцсетях при обсуждении темы партнерских родов часто встречается мнение, что присутствие мужа при рождении ребенка может подорвать сексуальную жизнь родителей. Хотя Александр и Евгений не столкнулись с такой проблемой, назвать ее мифом нельзя — и трудности в интимной жизни после того, как партнер женщины был рядом с ней в период родов, действительно могут возникнуть.

«Партнерские роды набирают популярность в том числе и потому, что женщины, рожавшие с мужьями, делятся своими впечатлениями с другими беременными, — говорит врач акушер-гинеколог Виктория Фисюк. — Но у этого есть обратный эффект: откровения по поводу родового процесса, наоборот, порой меняли желание некоторых женщин „рожать вместе с мужем“. Не каждый партнер может спокойно перенести такие роды: в моей практике бывало такое, что муж падал в обморок и приходилось серьезно отвлекаться от роженицы и оказывать помощь отцу будущего ребенка — поверьте, это совершенно не комичная ситуация!»

«Кроме того, мои пациентки делились откровениями: партнерские роды не раз становились причиной прекращения сексуальных отношений вплоть до невозврата со всеми вытекающими последствиями — и вместо укрепления семьи супруги, наоборот, расходились, — делится своим опытом врач. — Помимо этого, у мужа иногда появлялось чувство беспомощности: он понимал, что ничем не может помочь супруге, даже, напротив, становится для нее раздражителем, что в дальнейшем могло перерасти в чувство неосознанной неполноценности у мужчины. Результат понятен: отстраненность и даже депрессивное состояние мужа».

О подобных рисках говорит и сексолог и семейный психолог Ольга Царенко. По ее мнению, партнерские роды могут оказать негативное влияние на сексуальную жизнь родителей в том случае, если между ними есть проблемы во взаимопонимании и умении вести открытый разговор друг с другом — и приводит три примера, как это может происходить.

Мужчина во время партнерских родов показывает «слабость» или ведет себя не так, как ожидает его жена, — это вызывает в ней обиду и чувство неуважения, что снижает либидо в отношениях. Мужчина сталкивается в период совместных родов не с тем, что он ожидал — из-за этого он ощущает себя «недостаточно хорошим», «слабым». При контакте с женой это чувство будет к нему возвращаться, негативно сказываясь на сексуальной жизни. Увидев, как женщина мучается во время родов, отец ребенка начинает идеализировать партнершу вплоть до того, что воспринимает ее как «святую», с которой нельзя заниматься сексом — в психологии такой феномен называется комплексом Мадонны и блудницы.

Ольга Царенко Семейный психолог, клинический сексолог, тазовый терапевт

«Проблемы в вопросе интимной жизни для каждых родителей индивидуальны. Например, если мужчина восхищается лишь красотой своей жены, то увиденное в процессе родов может его оттолкнуть — идеальный образ разрушится, а потеря контакта усилит проблему. Если же отец ребенка видит в будущей маме личность, может признать ее неидеальность и принять ее, то присутствие на партнерских родах, скорее всего, только углубит связь между ними».