От гарвардской тарелки к РПП: что смущает нас в индустрии здорового питания

Проблемы есть не только в питании, но и в сфере спорта. Женское спортивное обмундирование делают по принципу shrink it and pink it — уменьши и покрась в розовое, — не учитывая анатомию. Если вдруг вы задумывались, почему ваши беговые кроссовки не очень удобные, знайте: скорее всего, это связано с тем, что они просто не рассчитаны на женскую стопу. Кстати, кататься на велосипедах нам дискомфортно по этой же причине: большинство сидений созданы под седалищные бугры мужчин и не учитывают широкие женские бедра. Если вы женщина, которая стремится заниматься спортом, для вас уже вставлены палки в колеса велосипеда с неудобным седлом.