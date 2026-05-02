«Девушка без травм сюда не пойдет»: онлифанс-модели о том, как оказались в индустрии

Мужчины в переписке сильно манипулировали мной, а я мягкая девочка, сложно было это вывозить. Один раз сразу три человека в момент давили на меня, заставляя прислать им за деньги то, что противоречит моим принципам. Я отказалась, так как понимала, что себя потом не прощу. Но сказать «нет» под давлением было сложно. Ходила подавленная два дня и просила друзей-мальчиков попереписываться за меня, и это помогло. Сейчас у меня получается защищать свои границы и не делать то, чего не хочу.