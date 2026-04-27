Снег в конце апреля: что происходит в российских регионах из‑за балтийского циклона

Поезда на Савеловском направлении остановились из-за обрыва контактного провода на перегоне Лобня-Марк. В Московской области, по информации Mash, упали примерно 1200 деревьев. 475 машин (более сотни — только в самом городе) оказались повреждены. Жители некоторых районов жаловались на перебои с электроснабжением. Особенно в этом отношении пострадал Дмитров — там света нет у 9 тыс. человек.