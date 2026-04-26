Становилось очевидным, что теперь нужно учиться жить без надежды на начальство и его инициативы — наоборот, с пониманием, что правды наверняка не скажут и, значит, полагаться можно только на себя. При этом, конечно, кто-то делал вид, что ничего не происходит. А кто-то искал магические ритуалы защиты — от протирки овощей спиртом (существовало поверье, что это спасает от радиации) до плотно закрытых форточек — чтобы не впустить «чернобыльские облака». Но в то же время внезапно возникшее ощущение небезопасности, сменившее сонливость брежневского застоя, вызвало к жизни многочисленные экологические движения — как своеобразные «отряды самообороны» от правящей бюрократии. И вообще — тягу к самоорганизации, к тому, что теперь нужно все проверять, контролировать. Отношение «они приглядывают за нами» менялось на «мы приглядываем за ними».