«Шел на крики, потому что не мог стоять в стороне». Как вся Россия помогает Дагестану

Еще один важный аспект — был ли дом официально зарегистрирован: в Дагестане много самостроя, и это влияет на возможность получения компенсации — федеральной, региональной или муниципальной. Информацию о компенсации мы просили у местных ведомств, чтобы понимать, какие нужды людей будут незакрыты. На себя же мы взяли обеспечение семей бытовой техникой: во многих домах все, что стояло на полу, было уничтожено. Поэтому мы, когда дом начинают ремонтировать и подключать к электросети, оборудуем дома самым необходимым — хотя бы новыми холодильником и стиральной машиной. В период, когда в доме нельзя находиться, многие пострадавшие семьи находятся не в пунктах временного размещения, а у соседей, друзей, родных — и многим нужны деньги, полученные в виде материальной помощи, не только на ремонт, но и на транспорт, питание, одежду .