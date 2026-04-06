Что произошло
Масштабный паводок в российском регионе вызвали проливные дожди. 28 марта в республике начались проблемы с водоснабжением, а водостоки в населенных пунктах быстро переполнились. По информации главы Дагестана Сергея Меликова, проблемой стала также незаконная застройка территорий, в том числе создание охраняемых зон, к которым у специалистов экстренных служб нет доступа.
В Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Во всем Дагестане — режим повышенной готовности. Из затопленных районов после мартовских дождей пришлось эвакуировать больше 3,3 тыс. человек. Около 12 тыс. жителей Дагестана подали заявление на оказание финансовой помощи.
4 и 5 апреля в республике вновь прошли ливни, которые снова привели к подтоплению домов. В Махачкале из-за осадков возникла угроза обрушения многоэтажек, которые находятся у реки Тарнаирка. На улице Перова ушел под грунт и обрушилось трехэтажное здание № 6 на улице Перова, которое было пристройкой к другому жилищу.
По данным МЧС, по состоянию на 6 апреля, в 9 населенных пунктах остаются подтопленными более 2 тыс. жилых домов, 1 817 приусадебных участков и 173 участка автодорог. В 15 пунктах временного размещения находится 731 человек, в том числе 241 ребенок.
В Дербентском районе из-за повышения уровня воды в Геджухском водохранилище произошел прорыв на комплексе гидротехнических сооружений. Частично эвакуированы люди из 4 населенных пунктов: Мамедкала, Юный Пахарь, Геджук и Кала. Вывезены 4 165 человек, 823 из которых — дети.
Жертвами наводнения в Дагестане стали как минимум четыре человека. В Дербентском районе жертвами стихии стали беременная женщина и 12-летний ребенок, которых унесло течением с дороги. Тело еще одной женщины нашли под завалами дома, рухнувшего из-за оползня. В селе Великент из-за разгула стихии погибла и пятилетняя девочка, ее тело нашли недалеко от Мамедкалы.
Прогноз
По информации МЧС республики, погода в ближайшее время не улучшится — в регионе продолжатся дожди, а в некоторых районах ожидаются ливни и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Сохраняется угроза обвалов, камнепадов и схода селевых потоков.
«Все экстренные службы республики работают круглосуточно. Спасатели продолжают подворовые обходы жилых домов, эвакуируют жителей из зоны затопления на спецтехнике, мониторят обстановку. Для расчистки и вывоза мусора привлекается инженерная техника. Порядка 1 200 специалистов и 200 единиц техники ликвидируют последствия дождевого паводка», — говорится в сообщении ведомства.
Владимир Путин уже поручил главам МЧС и Дагестана Александру Куренкову и Сергею Меликову оказать помощь пострадавшим из-за аномальных осадков. В регион направились внештатный эпидемиолог и специалисты Федерального центра медицины катастроф, а также спасатели из Чечни. Жителям подтопленных районов ставят прививку от гепатита А.
Как помочь пострадавшим
Фонд «Доктор Лиза»
Фонд открыл экстренный сбор жителям Дагестана 5 апреля. Все пожертвования, полученные с 5 по 8 апреля, у которых нет другого адресного назначения, направят на помощь людям, оказавшимся в зоне бедствия. В первую очередь, средства пойдут семьям с детьми или пожилыми тяжелобольными, лежачими родными. Сотрудники фонда написали, что 7 апреля вылетают в Дагестан, чтобы оказать помощь на месте.
Фонд «Красный Крест»
Сотрудники и волонтеры помогают пострадавшим на месте и круглосуточно работают вместе с экстренными службами. Они эвакуируют людей из аварийных домов в пункты временного размещения.
На средства, полученные от партнерских организаций, уже поступило 7 тонн гуманитарной помощи: продукты питания, средства гигиены, полторы тонны воды, одежда, 600 литров антисептического средства. Их уже начали раздавать местным жителям. Но сбор продолжается: внести свой вклад можно, сделав перечисление «На помощь жителям Дагестана, пострадавшим от паводка».
Портал «Help Dagestan»
Цифровая площадка создана для точечной гуманитарной помощи в Дагестане. Сервис работает в формате доски объявлений: сообщения публикуют как те, кому помощь, так и те, кто может ее предоставить. На сайте можно попросить вещи первой необходимости, включая одежду, одеяла и лекарства. Здесь также можно получить психологическую поддержку или найти временное жилье.
Фонд «Надежда»
Проект оказывает материальную помощь нуждающимся в Дагестане с 2012 года и не смог остаться в стороне от нынешней ситуации. Фонд объявил общий сбор до 500 млн рублей, чтобы помочь людям вернуться к нормальной жизни.
Фонд «Чистое Сердце»
«Чистое Сердце» создан в 2011 году в Дагестане и помогает социально незащищенным слоям общества и нуждающимся в срочной и постоянной помощи: обездоленным и больным детям, инвалидам, пенсионерам и пожилым людям, малоимущим семьям и другим. Из-за наводнения в фонде запустили срочный сбор на 5 млн рублей для жителей Дагестана. Кроме того, деньги собирают и для жителей поселка Мамедкала Дербентского района, который оказался полностью затоплен после прорыва дамбы.
Работают также и пункты приема гумпомощи — в Махачкале (пр. Акушинского 17 линия д. 21) и в Дербенте (ул. Гагарина 27А).
Фонд «Ният»
Волонтеры уже собрали для дагестанцев более 1 млн рублей, но сбор все еще идет. Как отметили в фонде, в первую очередь фонд направляет средства на самое необходимое сейчас — закупку и доставку чистой питьевой воды для пострадавших.
«Банк еды „Русь“»
Президент организации Юлия Назарова находится в Дагестане и вместе с коллегами передает гуманитарную помощь нуждающимся на месте. Наборы зависят от конкретных потребностей: вода, продукты, средства гигиены, одежда, товары первой необходимости. Вещи передают благодаря пожертвованиям на сайте.
Фонд «Закят»
«Закят» планирует собрать 10 млн рублей. Сотрудники отметили, что каждый рубль — это шанс вернуть людям надежду и дать им возможность пережить трудные времена. Проект уже закупил и отправил 80 тонн питьевой воды — четыре фуры отправили в Махачкалу и Хасавюрт.
Фонд «Инсан»
«Инсан» в Махачкале открыл срочный сбор в размере 30 млн рублей. Эти средства пойдут на восстановление домов, обеспечение людей продуктами и водой.
«Авито»
Все желающие могут передать необходимые вещи пострадавшим от наводнения на Северном Кавказе с помощью «Авито». Акция #яПомогаю продлится до 10 апреля.
Сейчас жителям республики нужны одежда, предметы гигиены, детские товары, вещи для организации быта, товары для инвалидов. Можно разместить объявление с хештегом #яПомогаю и опубликовать вещь, которые вы готовы отдать даром или за символическую цену. После этого они попадут в специальный раздел для пострадавших в Дагестане с доставкой за 1 рубль. Жители Дагестана также смогут зайти на сервис за помощью и выбрать необходимые товары, а также обратиться в региональное отделение Красного Креста, чтобы они помогли оформить доставку.
В сборах участвуют и знаменитости. Объединиться и оказать помощь региону призывают Ида Галич, Ксения Собчак, Виктория Боня, Екатерина Гордон, Михаил Галустян и Сергей Романович.
Куда сами жители Дагестана могут обратиться за помощью?
Для пострадавших от наводнений в Дагестане организованы несколько горячих линий и пунктов приема заявлений на оказание помощи.
• +7 (938) 779-65-05, +7 (938) 209-65-05, +7 (928) 532-35-05 (колл-центр ГО и ЧС Махачкалы);
• +7 (8722) 672-123, 112 (единая дежурно-диспетчерская служба);
• +7 (8722) 55-08-50 (бесплатная медицинская помощь пострадавшим);
• 666-999, +7 (8722) 666-999 (прием заявлений на оказание помощи).