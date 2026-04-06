Цифровая площадка создана для точечной гуманитарной помощи в Дагестане. Сервис работает в формате доски объявлений: сообщения публикуют как те, кому помощь, так и те, кто может ее предоставить. На сайте можно попросить вещи первой необходимости, включая одежду, одеяла и лекарства. Здесь также можно получить психологическую поддержку или найти временное жилье.