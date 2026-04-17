Гречка, морковка, невидимая материя: мы неделю питались по рецептам из рилсов на 30 рублей

Как Евгений Джим стал питаться на 30 рублей в день
Автор роликов про питание на 30 рублей в день — 46-летний житель Новокузнецка под псевдонимом Евгений Джим (настоящую фамилию он не раскрывает). Он рассказал «Афише», что придерживается такого рациона уже 6 лет.
Изначально Евгений занялся этим ради экономии, после того как в 2020 году уволился с работы: «Я настолько увлекался медитацией, что работать не хотелось совсем. Когда работаешь, тебе надо продавать услуги, а продажи — достаточно низкий уровень сознания. Поэтому через какое-то время в медитациях ты просто полностью перестаешь продавать».
Вернувшись к работе, он не стал переходить на другие блюда, потому что гречка с овощами ему понравилась. Мужчина считает, что все недостающие в блюде элементы, в том числе белок, организм «находит в самом пространстве, в невидимой материи».
О своем рационе Евгений решил рассказать спонтанно. По его словам, он работает психологом (представлять доказательства квалификации он отказался). С 2016 года мужчина вел блог о развитии и межличностных отношениях. Недавно у него наступил кризис в создании контента, и после разговора со знакомым о питании Евгений решил рассказать на камеру про то, как ест сам.
Видео завирусилось (к моменту публикации текста его посмотрели 1,4 млн раз), и мужчина стал регулярно рассказывать о гречке с овощами, попутно отвечая на комментарии подписчиков, например такие: «Из-за вас закрываются рестораны», «Я ем на 74 копейки в день», «Главное в отношениях — это гречка, 5 рублей, картошка, 5 рублей…»
По признанию Евгения, делает он это в юмористических целях. И иногда даже специально подначивает подписчиков: например, повторяет по несколько раз фразу про 5 рублей и слова о «вкусной, сытной и полезной» еде. Некоторые это замечают и называют Евгения «мастером троллинга». Но, как сказал «Афише» Евгений, дело не в троллинге: «Мне приятно, что много позитива создается этим контентом. Некоторые люди пишут, что вышли из депрессии, смотря его. Даже если одного человека вывел из депрессии мой контент, это уже дорого стоит».
После публикаций блогер заметил рост своей популярности. По его словам, к нему теперь чаще обращаются за консультациями и временами просят записать поздравления. Несколько недель назад его даже позвали на «Давай поженимся», но Евгений отказался. Он объяснил, что ему нечего было бы рассказывать на передаче: отношений у мужчины не было уже 16 лет.
Философия питания Евгения Джима
- Важно питаться так, как нравится.
- Еда — это не только про тело, но и про дух.
- Еда помогает наладить контакт с собой.
- Если занимаешься любимым делом и по-настоящему увлечен, то мысли о еде отступают на второй план.
- Если ешь слишком много сладкой и вредной пищи, то стоит задуматься, не потому ли это, что другие вещи в жизни приносят мало удовольствия?
Проверяем принципы Джима на практике
Автор текста решил проверить, реально ли питаться как Евгений Джим, и начал с поиска самых дешевых продуктов. Продукты выбирались так, как и в обычной жизни: ориентировался не только на цену, но и на качество и близость магазина к дому.
В итоге корзина на неделю выглядела так: две упаковки гречневой крупы, мешок картошки (так дешевле), три луковицы, восемь морковок, упаковка зеленого чая. Стоило все чуть больше 200 рублей. Масло было взято из дома.
Поскольку Евгений Джим не употребляет кофе и сахар, их тоже не было в экспериментальном меню.
«В моем обычном рационе много жиров и белков, среднее количество калорий за день — порядка 3000. В рационе Евгения — около 1000 калорий, при этом он утверждает, что ест только один раз в день.
Первые два дня я завтракал чаем и ел один раз, планируя прием пищи ближе к ночи, чтобы уснуть без чувства голода. Эти дни были самыми тяжелыми за время эксперимента: все мысли были только о еде, уже к середине дня не оставалось сил на работу.
В оба дня варил 100 грамм гречки, жарил одну картофелину, половину лука и две моркови на 50 мл масла. Было действительно вкусно и сытно, но не так, чтобы обходиться без еды весь следующий день.
После я решил распределить 30 рублей на три блюда. В итоге на завтрак у меня была гречка с морковью и чаем, на обед — жареная картошка с луком, на ужин — гречка.
Тогда же обратил внимание, что смотрю много контента о еде. Стал фантазировать о том, что после завершения эксперимента съем пиццу и запью протеиновым коктейлем.
На пятый день большая часть моркови сгнила, и я решился на хитрость: варить больше гречки, не выходя за рамки 30 рублей. Соотношение продуктов стало таким: 500 грамм гречки, одна восьмая луковицы, половина моркови, половина картофелины, 50 мл масла. Впервые с начала эксперимента почувствовал сытость.
На шестой день я сварил остатки гречки, и у меня кончилась закупленная крупа. На этом я прекратил эксперимент, выяснив, что питаться на 30 рублей в день сложно, но возможно. Фактически я не выдержал рацион Евгения».
Что о такой диете говорят профессионалы
Рацион Евгения Джима не сбалансирован. Врач-диетолог Наталья Круглова пояснила «Афише», что в нем налицо нехватка белка, железа, кальция, омега-3 — жирных кислот и даже витамина C: чай не содержит его в достаточно количестве. Кроме того, витамин неустойчив к воздействию высоких температур. В этом меню, отметила специалист, высока вероятность его потери.
Диетолог добавила, что у рациона есть и другой существенный минус — неестественно большие для организма промежутки времени между приемами пищи. Также она уточнила, что организм не может брать питательные вещества из невидимой материи — только из еды и напитков.
При этом, если питаться только гречкой с овощами один-два месяца, существенных последствий для организма не будет, пояснила Круглова. Однако, если питаться так несколько лет, то последствия будут серьезными. В их числе — снижение плотности костей, изменение плотности зубной эмали, разрушение мышечной ткани, гиповитаминоз и хроническая усталость.
«Один из распространенных мифов о здоровом питании — то, что оно дорогое. На самом деле нет. Это, конечно, не 30 рублей в день, но это могут быть вполне обычные сбалансированные продукты, и оно может быть вполне комфортным по стоимости для многих людей», — заключила Круглова.