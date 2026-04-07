Их сердца были разбиты: почему молодежь зачитывается янг-эдалтом

«Твое сердце будет разбито» — первая удачная экранизация российского подросткового романа
Это экранизация романа российской писательницы Анны Джейн. По сюжету семнадцатилетняя Полина переезжает в новый город вместе с мамой к новоиспеченному отчиму. На новом месте девочка чувствует себя совсем одиноко: у нее нет друзей, а с одноклассниками отношения не складываются — ее травят и буллят. Но наша героиня не из слабых: даже статус изгоя не может сломить ее дух, что не остается без внимания Барса — главного бунтаря и хулигана класса. Он берет Полину под свою защиту: предлагает притвориться, что они пара, а взамен она должна делать все, что он скажет (зачин не хуже «Пятидесяти оттенков», правда?). Естественно, как и полагается в мелодрамах, фальшивый роман превращается в настоящий: с разборками, эмоциональными качелями и ярким финалом.
О грядущей экранизации стало известно в июне 2025 года — на «Джейн-фесте» от издательства Clever, мероприятии для поклонников писательницы. Режиссером выступил Михаил Вайнберг, который уже успешно работал над мелодрамой «Тест на беременность» (2014) и детективом «Метод Фрейда» (2012). Главные роли исполнили начинающие актеры — восемнадцатилетняя Вероника Журавлева («Папины дочки. Новые») и двадцативосьмилетний блогер Даниэль Вегас. «Наша история — про любовь, про выбор, про взросление. И она не только для девочек-подростков, — рассказывала генеральный продюсер картины Люся Дадальян „Кинопоиску“. — Она для девушек любого возраста, в том числе для моего поколения, которое выросло на „Сумерках“ и „Трех метрах над уровнем неба“. Для нас этот жанр — guilty pleasure, но при этом абсолютно честная потребность. Потому что все хотят верить в любовь. И это с возрастом не проходит. Хочется, чтобы таких историй было больше. И я надеюсь, что нам удастся задать новый тренд».
Премьера фильма состоялась 26 марта, и, судя по темпам сборов, тренд на российский янг-эдалт в кино задался: всего за неделю она уже собрала более 400 млн рублей в прокате. В отличие от всего, что происходит в медиа, это буквально нишевой феномен: его практически не обсуждают в профильных каналах, но фанатские сообщества разрываются от участников, например, в группе в VK, посвященной фильму, уже 44 тыс. подписчиков. И кажется, прямо сейчас мы наблюдаем каноничное событие — первый успешный в кино янг-эдалт российского производства.
Как российский янг-эдалт вырвался вперед
Он цветет и здравствует уже несколько лет. «После ковида у издательств стали появляться импринты с легкой литературой — „Инспирия“ у „Эксмо-АСТ“, Marshmallow Books у „Альпины“. И цифры коллег показывают, что это все отлично продается», — рассказывала «Афише Daily» руководитель пресс-службы издательства «МИФ» Адель Юсупова.
Бум такой литературы наблюдается еще с 2021 года: тогда в топе самых продаваемых книг за год оказались подростковые романы. Это связано как с ковидом, когда запертые в четырех стенах люди искали эскапизма и новые хобби, так и с развитием тиктока и хештега #BookTok, который популяризировал чтение и вывел нишевую, маргинализированную литературу из статуса guilty в социально одобряемое pleasure. С тех пор объем продаж янг-эдалта в России только растет: доля художественной литературы в 2025 году увеличилась на 30%, во многом благодаря подростковым книгам. «Сегмент молодежной литературы сегодня является одним из ключевых драйверов роста всего российского книжного рынка», — комментируют в издательстве «О2».
«Если еще два года назад аудитория ориентировалась преимущественно на проверенные зарубежные бестселлеры и к русскоязычному продукту могла относиться свысока, то сейчас правила игры поменялись, — рассказывают в издательстве «О2». — Зарубежные хиты по-прежнему остаются в топе, но громкие русскоязычные кейсы пошатнули предубеждение как читателей, так и издателей».
Самые популярные книги издательства прямо сейчас — цикл «Эмпирей» английской писательницы Ребекки Яррос (суммарный тираж — 550 тыс. экземпляров). Яррос — автор нашумевшего «Четвертого крыла», и интерес читателей к серии не угасает, даже несмотря на паузу в релизах. А вот на втором месте самых продаваемых книг оказались уже локальные — «Канашибари» Вероники и Ангелины Шэн (суммарный тираж — 400 тыс.) и «Ладный мир» Нади Совы (суммарный тираж — 250 тыс.). «Уникальный кейс фольклорного фэнтези на российском рынке, построенный на собственной айдентике: авторская вселенная, узнаваемый визуальный и контентный код, который выделяет проект среди других», — комментируют в «О2».
Такой же картиной поделились в импринте издательства «Эксмо» Like Book. В топе продаж за 2025 год российский автор Ася Лавринович: «Нелюбовь сероглазого короля» (44 818 проданных экземпляров), «Влюбить за 90 секунд» (38 179), «Ты мое счастье» (32 015), «Все из-за тебя» (29 587), «Френдзона» (29 504). В первом квартале 2026 года лидером стал Алекс Хилл с «Это снова ты» — про роман первокурсницы и друга ее старшего брата в Ростове-на-Дону.
«Оригинальный контент чаще всего выигрывает у переводного, конечно, за исключением каких-то международных феноменов вроде „Четвертого крыла“ или „Королевства шипов и роз“. Тут дело и в локальном контексте, и в контакте с авторами», — говорит главный редактор и издатель Marshmallow Books Анастасия Дьяченко.
Кто такая Анна Джейн — самый продаваемый автор подростковой литературы в России
Сегодня Анна Джейн (ее настоящее имя — Анна Потапкина) — самый издаваемый автор художественной литературы в России. Впервые этот список она возглавила в 2023 году, когда общий тираж ее книг превысил 874 тыс. экземпляров, в 2024-м он уже достиг 2,2 млн. В 2025 году общий тираж книг Анны Джейн превысил совокупный тираж следующих трех авторов в списке наиболее издаваемых авторов, по данным Российской книжной палаты: Федора Достоевского, Гэнки Кавамуры и Стивена Кинга, вместе взятых. Удивительным образом резкий рост популярности писательницы совпал с ее смертью: 1 февраля 2023 года она умерла в Красноярске в возрасте тридцати пяти лет. Точная причина смерти не называлась, но некоторые источники указывают на острую сердечную недостаточность.
Джейн начала писать еще в юности, сперва публикуя книги в интернете. Вскоре одна из читательниц ее книг предложила отправить рукописи в издательство «АСТ», посредником выступил младший брат читательницы — Дима Билан (в 2012 году в том же издательстве у него вышла книга мемуаров «Хроники. От хулигана до мечтателя»). В 2014 году в «АСТ» вышли четыре романа Джейн из циклов «Музыкальный приворот» и «Мой идеальный смерч».
С 2019 года романы Анны Джейн издаются также в издательстве Clever: именно им принадлежат права на романы серий «Хулиган и новенькая» (в нее входит роман «Твое сердце будет разбито»), «Притворись моей парой», «Нежеланная невеста», «Навсегда в моем сердце», «Мы — искры», а также рассказы. В «АСТ» публикуются книги серий «Северная корона», «Небесная музыка», «Музыкальный приворот» и «Мой идеальный смерч». Еще один роман, «Нет, детка, это — фантастика!», написанный в соавторстве под псевдонимом Анна Селина, был опубликован в «Эксмо».
Сюжеты книг Анны Джейн вращаются вокруг тем, волнующих ее аудиторию, девушек 14–21 лет: первая любовь, дружба, поиск себя, буллинг, абьюз, психологическое насилие. «Мне нравится жанровая эклектика, — рассказывала она сама. — Я пишу о любви, но использую разные жанры — young adult, триллеры, драмы, фэнтези — романтические и городские».
Всего за десять с небольшим лет она написала около тридцати романов, а также стихи, рассказы и повести. Поскольку Джейн писала под псевдонимом и редко появлялась в публичном поле, о ее творчестве не знали даже некоторые знакомые. При этом еще при жизни вокруг ее книг сформировалась преданная фан-база, которая только выросла в последние годы. В официальной группе Анны Джейн в «ВК» состоит 75,1 тысячи человек; на ее канал в телеграме подписано более 90 тысяч.
Почему такая литература пользуется спросом?
Экранизация именно романа Анны Джейн — отличная коммерческая идея: она собрала бы кассу в любом случае. Вопреки стереотипам, целевая аудитория янг-эдалта давно вышла за подростковые пределы и пользуется спросом и у взрослых читателей. «YA давно вышел за рамки историй о школе и первой любви, уходя в сложное фэнтези, хоррор и психологическую драму. Границы между молодежной и взрослой литературой стираются — рынок движется в сторону кроссовер-формата, где одна книга работает на широкое возрастное ядро», — считают в издательстве «О2».
«Сегмент продолжает расти, а, учитывая ограничения, оригинальные проекты становятся только ценнее. Здорово, что среди них есть как несложные сюжеты, изначально рассчитанные на массового читателя, так и гораздо более глубокие, даже отчасти философские. На мой взгляд, их объединяет эмоциональный накал. Иногда откровенное „стекло“, иногда приключения, которые читаешь затаив дыхание, а порой хватает просто правдоподобного описания первой любви — во всей ее тонкости, хрупкости, красоте и боли. Пожалуй, для меня тут фокус в искренности: подделать эмоции даже на страницах книги крайне сложно, и, возможно, это еще острее ощущается в янг-эдалте», — говорит Анастасия Дьяченко.
Похожий процесс сейчас происходит не только в янг-эдалте, но и с романтической и эротической литературой — мы рассказывали об этом в тексте, приуроченном к премьере сексуализированного «Грозового перевала» Эмиралд Феннелл. «Мне кажется, популяризация романтики — это часть дестигматизации жанровой литературы, которая длится достаточно давно. В позапрошлом веке это случилось с детективами, потом — с фэнтези и фантастикой. С любовными романами, конечно, сложнее: если в детективе можно найти глубокий смысл, то в романтике он заложен реже. Ее популярность сейчас точно связана с тем, что мы просто стали более открытыми», — говорит Адель Юсупова.