Библиотека хорошего инвестора: от Фишера до Льюиса

«Фондовый рынок открывает инвесторам широкие возможности для управления капиталом и достижения финансовых целей. Но у него есть свои внутренние особенности и законы, которые важно понимать. Чтобы избежать распространённых ошибок и инвестировать увереннее, полезно не только разобраться в теории, но и учиться на реальных историях людей, которые работают на рынке десятилетиями».
«Восхождение денег» Ниала Фергюсона
Финансовая история человечества от Медичи до деривативов
Знаменитый британский историк прослеживает финансовую историю мира, объясняя и события новейшего времени: популистскую реакцию, последовавшую за кризисом 2008 года, торговые войны между Китаем и Америкой, появление биткоина. Каждая глава посвящена конкретному аспекту финансов: рынку облигаций, фондовому рынку, ипотеке.
Антон Соловьев: «Книга в популярной форме рассказывает историю развития финансовых институтов — от первых банков и бирж до современных деривативов и кризисов, показывая, как деньги формировали ход мировой истории. Она прекрасно объясняет, как и для чего действительно создавались и предназначены основные финансовые инструменты».
«Подлые рынки и мозг ящера» Терри Бернхэма
Как инстинкты мешают нам зарабатывать
Терри Бернхэм — профессор экономики Гарвардской школы экономики, он получил степень MBA в Массачусетском технологическом институте, а также окончил магистратуру по компьютерным технологиям и бакалавриат в области биофизики в Мичиганском университете. В книге Бернхэм предлагает применить новую науку иррациональности к личным инвестициям, раскрывая биологические причины иррационального поведения человека.
Антон Соловьев: «Автор объясняет, как иррациональное поведение и древние инстинкты инвесторов порождают мании, паники и крахи, и как использовать это понимание для более осознанной торговли и инвестиций. Книга поможет инвесторам понять и взять под контроль свои эмоции и психологические искажения, а также подскажет, как увидеть инвестиционные возможности на рынке, который находится под влиянием эмоций других инвесторов».
«Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора» Питера Линча
Как обычный человек может обыграть профессионалов
Американский финансист и инвестор Питер Линч тринадцать лет руководил инвестиционным фондом Fidelity Magellan Fund, превратив его в лучший инвестфонд в мире. В книге он рассказывает, как простой здравый смысл и наблюдательность помогают обыгрывать профессионалов с Уолл-стрит.
Антон Соловьев: «Это практическое руководство по отбору акций и построению портфеля, где легендарный управляющий рассказывает, как частный инвестор может находить недооцененные компании и обыгрывать рынок, опираясь на здравый смысл и личные наблюдения. Отличная книга, которая показывает, как непрофессиональный инвестор может успешно инвестировать на фондовом рынке».
«Рыночные циклы. Как выявлять и использовать закономерности для успешного инвестирования» Говарда Маркса
Учебник распознавания рыночных циклов
Говард Маркс — сопредседатель и соучредитель инвестиционной фирмы Oaktree Capital Management, под управлением которой находятся активы на сумму более 120 млрд. долларов. За десятилетия карьеры он спрогнозировал несколько крупных биржевых пузырей, в том числе пузырь доткомов, и описал метод, который ему в этом помог.
Антон Соловьев: «Маркс раскрывает природу экономических и рыночных циклов и учит распознавать фазу цикла, чтобы принимать более взвешенные инвестиционные решения и снижать риск. Циклы — одни из самых мощных природных сил на рынке, и без понимания их функционирования инвестор может случайно пойти против ураганного ветра».
«Когда гений терпит поражение. Взлет и падение компании Long-Term Capital Management» Роджера Ловенстайна
Как нобелевские лауреаты чуть не обрушили мировые рынки
Роджер Ловенстайн — американский финансовый журналист и писатель, более десяти лет проработавший в Wall Street Journal; его перу принадлежат шесть книг, три из которых стали бестселлерами New York Times. Здесь он по горячим следам восстанавливает историю создания и краха хедж-фонда LTCM, под управлением которого в лучшие времена находилось более 100 млрд долларов.
Антон Соловьев: «Драматическая история хедж‑фонда LTCM, созданного нобелевскими лауреатами, показывающая, как сочетание высокой задолженности, чрезмерной уверенности и редких рыночных шоков привело к одному из крупнейших финансовых крахов конца XX века. Книга о том, как российский кризис 1998 года чуть не разрушил западную финансовую систему».
«Обыкновенные акции и необыкновенные доходы» Филипа Фишера
Классика фундаментального инвестирования
Филип Фишер занимался акциями всю сознательную жизнь, а его карьера длилась семьдесят четыре года. Он был в числе первых создателей идеи «инвестирования в рост», которого журнал Morningstar называл одним из величайших специалистов отрасли всех времен. Уоррен Баффетт познакомился с Фишером после прочтения этой книги и назвал ее одной из лучших по инвестированию.
Антон Соловьев: «Классика фундаментального инвестирования, где Фишер описывает свой подход к выбору компаний роста, опираясь на глубокий анализ бизнеса и метод сбора информации от инсайдеров отрасли. Книга о том, какие признаки есть у акций, которые могут дать феноменальную доходность на длинном горизонте».
«Маги рынка» Джека Швагера
Лучшие трейдеры мира о том, как они это делают
Джек Швагер — признанный отраслевой эксперт по фьючерсам и хедж-фондам, двадцать два года проработавший директором по исследованиям фьючерсов в ведущих фирмах Уолл-стрит. В книге «Маги рынка» Швагер собрал интервью с легендарными трейдерами восьмидесятых.
Антон Соловьев: «Сборник интервью с легендарными трейдерами, в котором раскрываются их подходы к анализу рынка, управлению риском и психологии торговли, демонстрируя, что к успеху ведут разные, но дисциплинированные стратегии».
«Новые маги рынка» Джека Швагера
Следующее поколение великих трейдеров
Продолжение «Магов рынка» — на этот раз с другим составом героев и акцентом на то, как изменились рынки и торговые стратегии в новую эпоху, и что объединяет великих трейдеров.
Антон Соловьев: «Продолжение серии интервью с выдающимися трейдерами, показывающее эволюцию торговых систем и подчеркивающее важность адаптивности, самоконтроля и управления капиталом на современных рынках. В этой книге другие лучшие трейдеры мира делятся своим опытом».
«Биржа. Игра на деньги» Адама Смита
Психология рынка от другого Адама Смита
Под псевдонимом «Адам Смит» скрывался Джордж Гудмен — успешный инвестор, финансовый журналист и телеведущий, который первым начал объяснять сложные концепции доступным языком. Уоррен Баффетт и нобелевский лауреат Пол Самуэльсон признали книгу инвестиционной классикой.
Антон Соловьев: «Сборник историй и эссе о спекулянтах и биржевой психологии, демонстрирующий, как жадность, страх и азарт влияют на решения участников рынка и конечные результаты торговли. Помогает посмотреть на себя со стороны и совершать меньше ошибок на рынке».
«Покер лжецов: Откровения с Уолл-стрит» Майкла Льюиса
Внутренняя кухня инвестиционных банков
Финансовый журналист Майкл Льюис — автор «Большой игры на понижение», экранизированной Адамом МакКеем. «Покер лжецов» — его дебютная книга, полуавтобиографический рассказ о работе трейдером в Salomon Brothers, банке, который в середине восьмидесятых был крупнейшим в мире.
Антон Соловьев: «Автобиографичная история облигационного трейдера на Уолл‑стрит восьмидесятых, раскрывающая циничную внутреннюю кухню инвестиционных банков через ироничный взгляд автора. Просто очень интересно написанная книга, основанная на реальных событиях».
«Иррациональный оптимизм. Как безрассудное поведение управляет рынками» Роберта Шиллера
Почему пузыри надуваются и лопаются
Роберт Шиллер — профессор Йельского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике 2013 года за предсказание цен на фондовом рынке. В 1996 году его исследования настолько встревожили главу ФРС Алана Гринспена, что тот предупредил страну об опасности «иррационального оптимизма», а в 2000 году рынок рухнул, подтвердив прогнозы Шиллера.
Антон Соловьев: «Шиллер исследует пузыри на финансовых рынках и показывает, как массовая психология, популярные истории и эмоции инвесторов запускают циклы перегрева и последующих обвалов».