Дейтинги удалили, а вживую знакомиться разучились: что такое кризис знакомств

Молодые люди 18–26 лет занимаются сексом реже, чем их родители и бабушки с дедушками. Тенденция прослеживается в исследованиях Великобритании, США и Франции. Колумнистка The Independent, написавшая об этом в конце 2024 года, видит причины происходящего в межпоколенческих отличиях. В Америке и Европе зумеры и представители поколения X росли в эпоху стабильной экономики: у них была возможность приобрести жилье, они наслаждались жизнью и не привыкли отказывать себе в удовольствиях. Зумеры живут в более сложных обстоятельствах, в этом списке и пандемия, и климатический кризис, и военные конфликты. Молодые люди зачастую не имеют возможности иметь отдельную квартиру и живут с родителями или руммейтами, при этом чувствуют себя одиноко. Это же поколение называют самым тревожным.