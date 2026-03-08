Квась капусту, храни честь: какими были и какими должны стать энциклопедии для девочек

От романа воспитания — к энциклопедии: как появилась специальная литература для девочек
Воспитательная литература для юных девушек появилась в России в эпоху Екатерины II в виде переводов французских и английских коротких нравоучительных рассказов. Это один из первых сегментов литературы, адресованных напрямую детям: раньше они чаще читали те же тексты, что и взрослые, или их адаптации — скажем, «Дон Кихота». Часто такие воспитательные повести заканчивались смертью: ребенок без спроса садится на чужую лошадь и погибает, не слушает отца и проваливается под лед, друзья берут отцовские пистолеты и случайно убивают друг друга. Через страх и наглядный пример ребенка обучали правильному поведению.
Параллельно появлялись прямые инструкции по воспитанию. Их авторами чаще всего были мужчины — например, педагоги и священники — и, как пишет филолог Евгения Лекаревич, говорили с позиции отцовского, религиозного или монаршего авторитета. Немецкий педагог Генрих Кампе в «Отеческих советах моей дочери» писал, что задача книги — раскрыть дочери «особенное ее определение — определение женщины». Излишняя ученость, по его мнению, опасна: «зараза учености» и «излишняя охота к чтению» губили здоровье девушек и «премногие фамилии».
В XIX веке литература для девочек уже ориентировалась на промежуточный возраст между детством и взрослостью. Появляются термины «юная леди» и «молодая особа»: она еще не женщина, но уже не ребенок.
Социальная исследовательница Кэтрин Дрисколл пишет, что в Европе число разного рода руководств и наставлений для девочек и их родителей особенно увеличилось в период с конца XIX века до 1950-х. Это было связано как с развитием феминистского движения и растущей общественной обеспокоенностью девочками-подростками, так и с появлением новых технологий производства и маркетинга. В целом, энциклопедии для девочек XIX–XX веков в Европе отличались не так уж сильно: как отмечает Дрисколл, чаще всего в более новых изданиях упоминались более новые технологии.
В СССР тем временем стремились воспитать нового советского человека — и уделяли внимание новым поколениям. Одной из первых реформ большевиков стал полный доступ женщин к образованию, а девочек с раннего возраста начали готовить к профессиональной деятельности и политической жизни, не забывая при этом о репродуктивном труде. Велись дискуссии о подлинно социалистическом воспитании женщин, предлагались идеи о том, как сместить ориентацию на домашний труд — например, исключить из девичьего воспитания кукол. Прервал профессиональные дискуссии сталинский террор и репрессии ученых.
В 1943 году в советских школах ввели раздельное обучение. В качестве причин указывалось, что такая модель стала «создавать затруднения педагогического и организационного порядка». Существует мнение, что решение было связано с необходимостью улучшить военную подготовку мальчиков в период Второй мировой войны.
Историк Элла Россман отмечает, что именно после введения раздельного обучения в школах возобновились дискуссии о гендерных различиях подростков — и к 1950–60-м они только усилились. В специализированной прессе публиковались тексты педагогов, ученых и публицистов, а также советы родителям и учителям о специфике воспитания девочек и мальчиков. Центральным становится понятие «девичьей чести» — оно упоминается еще в «Книге для родителей» Антона Макаренко (1937). «Девичья честь» не ограничивается сексуальностью: речь также идет о трудолюбии, вежливости, заботливости и готовности к жертве ради народа и государства. Этот идеал предполагал совершенство во всех сферах — от учебы и домашнего труда до героических поступков в духе Зои Космодемьянской.
Одна из первых советских энциклопедий только для девочек — «Девочки, книга для вас!» Светланы Могилевской. Она была впервые издана в 1974 году и до сих пор переиздается. В предисловии автор пишет:
«Прежде чем ты начнешь читать эту книгу, я хочу тебе сказать о самом главном, о чем ты должна всегда помнить. Ты не только мамина и папина дочка и не только девочка-школьница. Ты прежде всего советская девочка и пионерка. А пионер — это значит первый во всем! Вокруг тебя все работают, все стремятся сделать что-нибудь полезное для людей и для страны. И ты не можешь оставаться в стороне от общего дела, раз ты пионерка. Тебе нужно многое знать и многому учиться. Все, что добыто передовой человеческой мыслью, весь накопленный нашими поколениями опыт, — все это твое богатство, все это принадлежит тебе. Ты должна хорошо учиться, чтобы знать как можно больше. Ты должна заниматься спортом, чтобы быть ловкой и выносливой. И ты должна участвовать не только в большом труде всего советского народа, но и в той малой, но необходимой повседневной работе, которая делается каждый день у тебя в школе, у тебя дома, в твоей семье».
Содержание книги охватывает рецепты (от квашения капусты до готовки каши), обучение шитью, вышивке м поделкам, уход за растениями, спорт и его совмещение с учебой, а также уход за малышом. Интересно, что в книге есть блок по географии, например, статья про женщин Ганы, намекающая на то, что «девичью честь» без социалистической революции не обрести.
Одним из способов получить информацию о женском здоровье, беременности и рождении детей, как вспоминает журналистка Надежда Ажгихина, становились журналы, выписываемые во многих семьях: «Семья и школа» и «Здоровье». Интимные стороны жизни девушек не описывались в пионерской и комсомольской прессе; специализированных изданий не существовало, а такие газеты и журналы, как «Комсомольская правда», «Юность», «Молодая гвардия», «Костер», гендерным вопросам значения не придавали.
После распада СССР модель женщины, сочетающая труд и материнство, постепенно сменилась более традиционными гендерными ролями. Одной из площадок для формирования новой модели женственности стали глянцевые журналы для девушек и энциклопедии. Исследовательницы-славистки Андреа Лану, Келли Херолд и Ольга Бухина в книге «Прощание с коммунизмом» (2024) отмечают растущий интерес к познавательной литературе: если в 1991 году она составляла лишь 11,9 % книжной продукции для детей, то в 2009 году нон-фикшн занимал 47,5 % детских изданий. С тех пор число нон-фикшн книг стабильно держится на уровне около трети детского книжного рынка. Как объясняют исследовательницы, это связано с резкими изменениями в повседневной жизни — появлением новых технологий, товаров, культурных явлений и, главное, социальных норм.
Как устроены энциклопедии для девочек
Книжки-энциклопедии в розовых переплетах, с косметикой, мягкими игрушками и школьными тетрадями на обложке призваны помочь девочкам-подросткам 10–14 лет «справиться» с переходным периодом, который неизменно описывается как сложный. Подросткам предлагают готовиться к роли женщины, тогда как тело проходит через процесс пубертата. Таких книг на рынке великое множество: их пишут авторы разной степени профессиональности (но сейчас все чаще с пометкой «однобрено психологом»), а существующие издания постоянно перевыпускаются. Например, книга «Только девочки. 100%» издательства «Махаон» переиздается на русском уже семь лет. Оригинальный французский текст появился еще раньше, в 2003 году.
Среди типичных тем энциклопедий: красота, мода, готовка, этикет, спорт, здоровье, декор дома, праздники, искусство (литература, живопись, музыка). Есть и более специализированные издания — например, «Уроки красоты для настоящих принцесс» про уход за кожей и волосами, «Секреты моды для девочек» про поиск собственного стиля или «Замечательная хозяйка» про кулинарию.
Многотысячными тиражами в книжных магазинах и на маркетплейсах продается «Энциклопедия современной девчонки» издательства «Буква Ленд», впервые вышедшая в 2022 году и уже несколько раз переизданная. На 160 страницах рассказывается, как правильно выщипывать брови и выбирать бюстгальтер, делать идеальное селфи и пришивать пуговицу; есть разделы о кулинарии, первой помощи, гороскопах и гаданиях. При этом тем вроде выбора профессии или финансовой грамотности в книге почти нет — хотя на обложке обещают «всю необходимую современной девчонке информацию».
Если открыть аналогичную энциклопедию для мальчиков того же издательства — и тоже бестселлер — сразу заметно различие тематик. В ней учат не красоте, а гигиене (чистить руки, завязывать галстук) и дают практические советы: как подкачать шину, потушить пожар, поставить палатку, завязать узел или обработать ожог. Кулинария и помощь по дому тоже есть, но скорее как «мужские обязанности» — открыть тугую крышку у банки или узнать, как с точки зрения физики работают холодильник и пылесос. За главой про устройство автомобиля следуют более 30 страниц про вооруженные силы РФ — от видов войск до воинских званий — примета времени. Часто в мальчишеских энциклопедиях встречаются тексты о развитии лидерских качеств и финансовой грамотности.
На тематике различия не заканчиваются. Исследования показывают, что в энциклопедиях для девочек в 2,5 раза чаще употребляются глаголы долженствования («должна», «обязана», «следует») и в 1,5 раза — повелительные формы («забудь», «не увлекайся», «приучись»), чем в изданиях для мальчиков.
Многие авторы энциклопедий для девочек скрываются за псевдонимами — в подавляющем большинстве женскими. Авторы современных энциклопедий 2010–х и 2020-х говорят с читательницами на равных, словно дают совет подруге. «Классная энциклопедия для девочек» Елены Вечериной начинается так:
Само слово «энциклопедия» при этом подразумевает, что информация не подлежит сомнению и не требует перепроверки. Родители могут делегировать книге сложный разговор — например, о теле, менструации, сексуальности. Книга воспринимается как надежный источник, позволяющий ребенку обсудить темы, которые бывает трудно поднять в прямом разговоре со взрослыми.
В таких изданиях прямо не декларируется, что женщина должна быть в первую очередь женой, матерью и хозяйкой, но важность этих ролей все еще подчеркивается. Дидактизм и обращение к подросткам как к неопытным существам сохраняются, но становятся менее заметными: автор больше не выступает как строгий педагог или отец, который знает как лучше. Вместо этого энциклопедии выстраивают доверительный разговор, дают советы скорее как подруге, чем как ученице.
Не «для девочек», а для людей: нужно ли делить энциклопедии по полу?
Подростковый возраст — период, когда влияние социальных норм особенно сильно, а родительский авторитет уступает место ровесникам. Энциклопедии дают четкий ответ на вопрос: «что значит быть настоящей девочкой?» — и благодаря этому мир становится понятнее. Но рано или поздно ребенок сталкивается с ситуацией, когда не вписывается в эти рамки.
«Жесткие гендерные рамки с подростками не делают ничего хорошего — как и со взрослыми. Они предписывают девочкам быть очень феминными, мальчикам — очень маскулинными, навязывают определенное поведение, чтобы подчеркнуть эти роли. Это создает множество страхов и причин для буллинга, когда кто-то не вписывается в ожидания.
Если в этот момент любимый блогер или соседка по парте скажут, что у тебя толстые щиколотки, ребенок начнет пытаться похудеть. Нам крайне не хватает разговоров о том, что тела бывают разными. Жесткие предписания быть милой, скромной, тонкой, звонкой — в них обязательно кто-то не вписывается, и это обязательно кому-то приносит страдание».
Психолог Мэри Пайфер в книге «Воскрешая Офелию: спасение личности девочек-подростков» пишет, что с наступлением подросткового возраста девочки часто оказываются перед выбором: быть целостными или соответствовать ожиданиям и быть любимыми. Эти ожидания нередко противоречивы: «Будь красивой, но не поверхностной. Будь сексуальной для мужчин, но не выражай свою собственную сексуальность. Будь честной, но не смей оскорблять чьи-либо чувства. Будь независимой, но милой. Будь умной, но не слишком — чтобы не отпугнуть парней».
Так говорится о стандартах красоты в «Классной энциклопедии для девочек» Елены Вечериной:
«Ты много раз слышала от старшего поколения, что лучшие друзья девушки — ее молодость и красота. И это действительно так. Чистая, свежая кожа, пышные ухоженные волосы, блеск глаз — все это признаки здоровой молодости. Однако данное природой нужно бережно сохранять и поддерживать. Молодой девушке не надо накладывать много косметики на лицо, чтобы быть привлекательной. Тем не менее, ежедневный уход за собой и лёгкий макияж необходимы всегда».
Однако та же логика ломается в главе про правила общения с парнями: «Внимательно посмотри на себя в зеркало и оцени свою внешность. Возможно, он не обращает на тебя внимание из-за нее. Если ты хочешь, чтобы парень в тебя влюбился, нужно следить за своим внешним видом».
Другой аспект — у мальчиков и девочек формируются ожидания друг от друга, которые часто не совпадают с реальностью. В энциклопедиях для девочек уделяется много внимания этикету: как вести себя на встрече, за столом, в гостях. В книгах для мальчиков про этикет почти ничего нет. В результате девочки вырастают с ожиданием, что юноши придут на свидание заранее, найдут свободный столик, оплатят счет. Мальчики при этом таких ориентиров не получают — и возникает несоответствие ожиданий.
Пока в девичьих энциклопедиях говорят о принцах на белом коне, джентльменах и «любви всей твоей жизни», в энциклопедиях для мальчиков встречаются главы вроде «Девушки — что за существа?». В популярной в нулевые «Новой энциклопедии для мальчиков» Леонида Сурженко девочек делят на типажи — от «бедной овечки» и «заботливой мамочки» до «амазонки» и «принцессы» — и каждая категория подается с негативной коннотацией, как будто девушки хитры и опасны.
«Заботливая мамочка.
Тут речь пойдет вовсе не о твоей маме. Речь пойдет о девушке, которая превращает своего парня в пупсика, его можно пеленать, кормить с ложечки и ему можно затыкать рот. Она, зачастую, давит на психику, путем обильного слезоотделения и истерики, сопровождающихся упреками в твой адрес, из которых следует следующее, что ты просто неблагодарный ублюдок, который не умеет ценить все то добро, которое она для тебя делает. Маска “заботливой мамочки” очень нравится девушкам, которые считают, что парень, а потом и муж — это нечто вроде домашнего животного. У них два оружия: корм и наказание. Первое — они нагло выдвигают свои ультиматумы. Второе — они давят на жалость, когда их не слушаются».
Различия проявляются не только в романтических отношениях, но и в дружбе, общении с родителями и учителями. Гендерная исследовательница Елизавета Каркищенко обращает внимание, что в книгах для мальчиков для описания отношений часто используются военные метафоры: разговор — это противостояние, спор — война, в которой нужно победить, найти союзников. «На первом свидании тебе придется почувствовать себя кем-то вроде дипломата или разведчика, проникающего во вражеский лагерь», — говорится в энциклопедии пера Леонида Сурженко.
В девичьих книгах метафоры чаще театральные: отношения — это игра ролей, в которой нужно подыгрывать сценарию, надевать разные маски, примерять на себя роль женщины. В «Новой энциклопедии для девочек» Людмилы Клечковской говорится: «Чтобы общение было плодотворным и конструктивным, нам порой приходится подстраиваться под тех или иных людей, играть роли, которые они нам навязывают»; «Макияж налагает и некоторое обязательство вести себя определенным образом согласно тому, какую маску ты надела (ведь любая корректировка своего образа по сути маска)».
Можно возразить, что проблема здесь не только социальная: мальчики и девочки действительно различаются биологически — у них разные гениталии и особенности тела. Значит, им могут быть нужны разные энциклопедии. Но психологи и специалисты по сексуальному просвещению отмечают, что именно в вопросах тела и сексуальности такое разделение часто оказывается контрпродуктивным — важно давать подросткам обоих полов полную, честную и сбалансированную информацию как девочкам, так и мальчикам.
«Идея о том, что девочкам должно даваться особое сакральное знание о мальчиках, а мальчикам — о девочках, тоже создает разделение. Такое разделение ограничивает коммуникацию.
Секс-просветители и многочисленные исследования Всемирной организации здравоохранения показывают, что в целом сексуальное просвещение лучше проводить без разделения на мальчиков и девочек. Нам как обществу выгоднее, когда мальчики знают не только «свою часть» — про презервативы и гигиену, — но и понимают, как работает женский организм во время менструального цикла, умеют купить прокладки. И делают это серьезно, без насмешек. То же самое работает и в обратную сторону».
Эти выводы подтверждают данные ВОЗ: комплексное сексуальное просвещение откладывает начало половой жизни и делает ее более безопасной и осознанной. Благодаря этому снижается риск заражения инфекциями, передающимися половым путем, а также вероятность нежелательной беременности. Подростки также лучше распознают и, как следствие, могут раньше реагировать на сексуализированное насилие.
Как современные авторы переизобретают жанр
На первый взгляд из этого следует, что деление подростковой литературы на книги «для девочек» и «для мальчиков» вообще не нужно. Однако в последние годы некоторые авторы используют эту форму иначе — не для закрепления традиционных ролей, а для компенсации тех пробелов, которые они создают.
В России 2010–2020-х годов создание альтернативных энциклопедий для девочек стало своего рода активизмом — вложением в будущее подростков и попыткой расширить их представления о себе и мире. Например, в «Современной энциклопедии для мальчиков» Марины Ментусовой и Ивана Филиппова появляются темы эмоций, самоподдержки и ухода за собой. Эти знания полезны всем подросткам, но в книге для мальчиков на них делают особый акцент: ведь традиционно мальчиков меньше учат распознавать свои чувства и заботиться о психическом здоровье.
Другой пример — книга Лены Климовой «Настоящая девчонка». Она показывает, как подросток может отстаивать свои границы и выстраивать отношения в группе сверстников. В одной из описываемых ситуаций, когда собеседник перебивает девочку, книга предлагает «новое правило»: если тебя перебивают — продолжай говорить громче; если собеседник не умолкает, остановись, посмотри ему в глаза и скажи: «Дай мне договорить. Сначала закончу я — потом будет твоя очередь».
Такие проекты используют разные стратегии. Одни предлагают конкретные правила поведения, другие стараются избегать универсальных рецептов и делают акцент на поддержке и критическом мышлении. Ментусова, работавшая над «Современной энциклопедией для девочек» и ее сиблингом — книгой для мальчиков, говорит, что эти тексты больше поддерживают, чем обучают: «Мы переосмыслили, как нас обучали, и подумали, какую информацию хотели бы получать сами. Книга получилась не столько познавательная, сколько поддерживающая. <…> [Вместо следования постулатам] мы в каждой главе писали, что важно прислушиваться к себе».
Какая энциклопедия для девочек нужна нам?
Женская часть редакции «Афиши Daily» поделилась, что из их опыта и убеждений они хотели бы передать девочкам, которые взрослеют сегодня, и самим себе в прошлом. Это не правила и не универсальные рецепты — скорее напоминание о том, что в Международный день женской солидарности можно попробовать не только говорить о ней, но и практиковать ее: в разговоре между поколениями, между подругами, между мамой и дочкой, между коллегами.
«Твои интересы сегодня — твой уникальный профессиональный и личный багаж завтра. Не стесняйся того, что тебе по-настоящему нравится. Твоя страсть к чему-то может стать твоей суперсилой».
«Интересуйся, как живут девочки в других странах и какие права у них есть. Сравнивай, задавай вопросы, думай о том, что справедливо, а что нет, делись открытиями с друзьями. Это помогает видеть мир вокруг шире».
«Не участвуй в травле и не поддерживай бойкоты. Буллинг навсегда оставляет след на всю жизнь. Очень больно однажды понять, что ты могла стать причиной чей-то неуверенности и ненависти к себе».
«Всегда стремись к финансовой независимости. Здорово, если тебе повезло иметь состоятельных родителей или богатого мужа, но в экономических вопросах надеяться лучше на себя. Когда ты зарабатываешь, у тебя появляется свобода решать где, как и почему жить – другим людям сложнее диктовать тебе свои условия. Вкладывайся в образование и навыки, учись выстраивать отношения в профессиональном кругу и не хлопай лишний раз дверью – никогда не знаешь, когда и при каких обстоятельствах снова встретишь бывших коллег или начальника. А еще откладывай деньги. Это ужасно скучный совет, но полезный. В юности мы часто об этом не думаем, но хотя бы небольшая сумма на вкладе выручает в сложной ситуации и успокаивает нервы».
«Первое: если для того, чтобы с кем-то подружиться, нужно себя ломать, то это не настоящая дружба. Второе: пока есть время, читай как можно больше. Третье: мальчишки того не стоят — несмотря на то, как это много вбивают нам в голову, любовь и отношения не в силах починить твою жизнь».
«Подростки редко думают о здоровье, но постарайся беречь свое физическое и моральное состояние. Уходи из отношений — с парнем или друзьями — если рядом с ними тебе плохо или некомфортно. Не бойся говорить о проблемах с родителями или психологом: в этом нет ничего стыдного. Найди спорт, который приносит удовольствие. И не бойся лечить зубы и ставь брекеты, если это предлагают сделать родители — во взрослом возрасте ты будешь им благодарна».
«Взрослые, особенно вне твоей семьи, не всегда правы и не всегда лучше знают, как тебе жить. Ты можешь сомневаться в их словах и не соглашаться с ними. Если самой сложно разобраться, поговори с тем, кому доверяешь, а не просто с тем, у кого больше авторитета».
«Не бойся возраста, но наслаждайся беспечностью молодости. Именно безграничная свобода имеет свой лимит, а не ты. Ты не пойдешь „в утиль“ после 30. Ты всегда остаешься ценной и прекрасной. Вопреки распространенному мифу, женский век часто длиннее и красивее, чем мужской. А вот границы свободы начинают корректироваться с ответственностью».