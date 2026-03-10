Девушек эта ситуация может кардинально не устраивать, из-за чего они осознанно выбирают воздерживаться от отношений с мужчинами. В то же время «гетеропессимизм» — это не бунт против мужчин, но искреннее разочарование и усталость , я бы даже сказал утомленность от разного рода «достигаторов» и «пустословных романтиков», которые несмотря на безобидный внешний вид сохраняют в себе токсичное ядро маскулинности. Преимущество этой ситуации в том, что она может помочь девушкам открыть в себе новые чувства (подружеские, сестринские, материнские, любовные и другие), которые долгое время были табуированы в обществе, и построить более комплексные, искренние и многообразные (с точки зрения чувств) отношения».