Девушек эта ситуация может кардинально не устраивать, из-за чего они осознанно выбирают воздерживаться от отношений с мужчинами. В то же время гетеропессимизм — это не бунт против мужчин, но искреннее разочарование и усталость , я бы даже сказал, утомленность от разного рода достигаторов и пустословных романтиков, которые, несмотря на безобидный внешний вид, сохраняют в себе токсичное ядро маскулинности. Преимущество этой ситуации в том, что она может помочь девушкам открыть в себе новые чувства (дружеские, сестринские, материнские, любовные и другие), которые долгое время были табуированы в обществе, и построить более комплексные, искренние и многообразные (с точки зрения чувств) отношения».