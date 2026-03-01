Новый закон об англицизмах: что ждет музыкантов, бизнес, блогеров и СМИ

Что запрещает закон
В июне 2025 года депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект о защите русского языка, который вносит изменения в закон «О защите прав потребителей». Документ устанавливает новые требования к использованию русского языка в публичной сфере.
По мнению народных избранников, нововведения направлены на защиту русского языка как государственного, снижение использования иностранных слов в публичном пространстве и соблюдение норм современного литературного языка.
Поправки вступают в силу с 1 марта 2026 года. Согласно новым правилам, теперь нельзя без перевода использовать иностранные слова в информации для публичного ознакомления потребителей. Например, на вывесках, указателях, информационных табличках, сайтах компаний или в каталогах.
Информация должна быть только на русском языке. При этом допускаются и надписи на других языках народов России.
Жилым комплексам и микрорайонам тоже запрещено присваивать названия на иностранный манер, они должны быть написаны кириллицей. Кроме того, закон распространяется на инструкции и карточки товаров на маркетплейсах.
Как можно использовать иностранные слова
Исключение составляют фирменные наименования, слова и слоганы, зарегистрированные в качестве товарных знаков и знаков обслуживания. «Например, Nike или iPhone — это фирменные бренды, никто не станет заставлять переписывать их по-русски», — говорил ранее один из соавторов закона, на тот момент глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а теперь врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он добавлял, что благодаря этому правилу в России останутся названия популярных кофе-напитков — капучино, латте и флэт уайт.
Чтобы сохранить иностранное название бренда или его слоган, его необходимо зарегистрировать в Роспатенте. В среднем процедура занимает 4–6 месяцев.
Если компания не планирует регистрировать название, она обязана его заменить или рядом указать равнозначный перевод. Тексты на русском и английском языке должны соответствовать друг другу, а русский как государственный язык в тексте вывески должен стоять на первом месте и иметь приоритет. Он должен быть выполнен тем же цветом и размером, что и иностранные слова.
«То же касается аббревиатур типа VIP — их могут посчитать иностранными словами. Поэтому их нужно либо убирать, либо полноценно переводить», — рассказывал юрист Алексей Башук. Чтобы определить, считается ли конкретное слово иностранным, нужно руководствоваться официальными словарями.
Как объясняет «Афише Daily» юрист Константин Воробьев, в законе нет данных по поводу использования англицизмов в интернете, но при широком толковании допускается, что это будет распространяться и на информацию на сайтах, где продают товары гражданам. Все покажет практика, но в некоторых онлайн-магазинах уже обновляют названия разделов. В одном из них рубрика «Лайфстайл» стала «Образом жизни», а «Мерч» превратился в «Под нашим брендом».
Что грозит за нарушение требований
Санкций за использование англицизмов закон не предусматривает. Однако бизнес могут привлечь к ответственности в соответствии с законами:
• «О рекламе» — если иностранные названия используются в рекламных материалах;
• «О защите прав потребителей» — если такие слова встречаются в описании продукции или другой информации на маркетплейсах.
За нарушение закона «О рекламе» (часть 1 статьи 14.3 КоАП) предусмотрены такие штрафы:
• для граждан — от 2000 до 2500 рублей;
• ИП и должностных лиц — от 4000 до 20 000 рублей;
• малых предприятий — от 50 000 до 250 000 рублей;
• других компаний — от 100 000 до 500 000 рублей.
За нарушение закона «О защите прав потребителей» (часть 1 статьи 14.8 КоАП) грозят штрафы:
• для ИП и должностных лиц — от 500 до 1000 рублей;
• малых предприятий — от 2500 до 5000 рублей;
• других компаний — от 5000 до 10 000 рублей.
Предполагается, что за соблюдением закона о рекламе будут следить Федеральная антимонопольная служба, а за защитой прав потребителей — Роспотребнадзор. Однако, как это будет применяться в реальности, пока неизвестно.
Как поправки повлияют на музыкантов и СМИ?
Ограничения касаются только вывесок, табличек, указателей и иной информации, которая обращена к неограниченному кругу лиц. Юрист по интеллектуальной собственности Вадим Хохлов отмечает, что никнейм или псевдоним артиста — это средство индивидуализации, он не обращается к неограниченному кругу лиц и ни о чем его не информирует, поэтому менять никнеймы на стримингах артистам не нужно. Однако есть нюансы.
«Например, фестиваль, публикуя афишу мероприятия, пишет список артистов. И в целом это может быть расценено как информация, обращенная к неограниченному кругу лиц, ведь именно список артистов является одной из главных продающих деталей для мероприятия. Поэтому и возникает ситуация, в которой организаторы фестивалей решают перестраховаться и все же перевести псевдонимы на афишах из принципа „лучше перебдеть“», — говорит специалист.
Он добавляет, что медиа могут не переводить имена собственные, псевдонимы, имена и никнеймы. «Нужно просто руководствоваться здравым смыслом: если мы хотим упомянуть в статье Джона Фрушанте, мы не пишем John Frusciante. Аналогично с этим мы не будем упоминать RHCP как „вокально-инструментальный ансамбль Красные Острые Перчики Чили“», — поясняет эксперт.
По рекламе никаких изменений — там давно действует правило, что она должна быть на русском языке, то есть по общему правилу выполнена русскими буквами и словами, добавляет Константин Воробьев. «В рекламе слова на иностранном языке допускаются как исключение — только при условии, если размещен их перевод, который полностью совпадает по смыслу, точно так же заметен и оформлен. То есть здесь, как комментирует ФАС, иностранные слова могут искажать смысл информации для потребителя, если не будет их расшифровки/перевода, — это считается нарушением», — объясняет он.
При этом обычные люди могут использовать иностранные слова в живой речи или в своих произведениях. Нововведения их никак не коснутся, как и авторов телеграм-каналов. «Если только это не телеграм-канал бизнеса, который используется как площадка для продажи чего-либо людям», — подчеркивает специалист.
А как давно в России борются с англицизмами?
В феврале 2023 года Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования на государственном уровне иностранных слов. Исключением стали лишь те слова, у которых нет аналогов в русском. Под действие закона попала информация для потребителей товаров, работ и услуг, а также сфера образования, государственные и муниципальные информационные системы.
С 2023 года органы власти перестали согласовывать конструкции на иностранном языке, например, со словами вроде hotel, cafe, shop на фасадах зданий. В том же году запреты на иностранные слова на вывесках ввели в Краснодаре и Саратове, а в 2024-м — в Екатеринбурге и Ярославле.
А есть ли такие законы в других странах?
Да. Например, в 1994 году во Франции приняли закон Тубона — основной правовой акт Франции, защищающий французский язык от англицизмов. Согласно нему все инструкции, товарные знаки, вывески и реклама должны содержать текст на французском языке. За использование иностранных слов без перевода грозит штраф в размере до 20 тыс. евро.
С 2001 года похожие правила установили в Китае. Норма устанавливает путунхуа (стандартный мандаринский диалект) и китайские иероглифы в качестве официального языка и письменности. Их используют в государственных органах, образовании, СМИ и сфере услуг. В январе 2026 года в КНР вступил в силу пересмотренный закон, который ужесточил предыдущие требования. Общенациональный язык теперь также появился на вывесках, указателях, в онлайн-публикациях и видеоиграх.