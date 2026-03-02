Обсуждал инди-кино с бабушками, смотрел 4 фильма в день. Как я волонтерил на «Сандэнсе»

Старшие классы и студенчество я проводил за просмотром фильмов, старался увидеть все, до чего дотянусь. Особую любовь испытывал к американским инди-проектам. В 2015 году наткнулся на «Я, Эрл и умирающая девушка» и влюбился в этот фильм. Узнал, что его премьера проходила на «Сандэнсе» в 2015 году, где он взял приз жюри и зрительский приз в категории U.S Drama. Стал разбираться и понял, что большинство интересующих меня картин впервые были показаны именно там: «Короли лета» (2013), «Лови момент» (2013), «Гость» (2014), «Близнецы» (2014), «Одержимость» (2015). Тогда я решил, что именно «Сандэнс» — мой соулмейт-фестиваль, на который обязательно должен однажды попасть.
2026 год для «Сандэнса» — особенный по двум причинам. Во-первых, это последний год, когда фестиваль проходил на своей родине — в штате Юта. Его проводили тут 42 раза. С 2027-го «Сандэнс» переезжает в Боулдер, штат Колорадо, там начнется его новая эра. Во-вторых, в 2025 году не стало основателя фестиваля и института «Сандэнс», актера и режиссера Роберта Редфорда. Так что 2026-й был прощанием не только с «домом», но и с «сердцем» фестиваля. Подумал, что нет более правильного времени для посещения фестиваля, чем сейчас!
Ехать обычным зрителем не хотелось: билеты достать непросто (довольно быстро на самые интересные картины наступает солдаут), а посмотреть что хочется — недешево. Быстро понял, что на «Сандэнс» удобнее всего ехать в роли волонтера. У меня был похожий опыт на Олимпийских играх в Сочи, забегах «Бегового сообщества» и музыкальном фестивале Motherland — я знал, что волонтерство дает возможность понять, как вещи работают изнутри, познакомиться с интересными людьми, а также получить бенефиты.
Информацию о волонтерстве легко нашел в англоязычном интернете: журналистских статьях и куче тредов на Reddit. Там я и узнал, что участники программы могут бесплатно ходить на показы, а фестиваль поддерживает их купонами на питание, снеками и кофе на сменах, дает скидки на мерч.
Как проходит отбор волонтеров
Фестиваль проходит ежегодно в конце января — начале февраля, а заявки на волонтерство принимаются с конца августа. Можно заранее заполнить форму, чтобы первым узнать об открытии набора и не упустить старт подачи заявок. Она уже активна для желающих попасть на «Сандэнс-2027». Важно: при оценке заявок координаторы учитывают дату подачи анкеты, так что не медлите.
В самой заявке тебя просят рассказать об опыте волонтерства или профессиональной деятельности, связанной с работой с людьми или предоставлением услуг. Я рассказал про Сочи и марафоны, работу в магазине H&M и карьеру в IT. Упомянул и про «Я, Эрл и умирающая девушка» и то, что попасть на фестиваль — моя мечта. Текст письма перевел и структурировал через ChatGPT. Он помогал со всей письменной коммуникацией, но я не сомневался в своем разговорном английском и не боялся общаться с живыми людьми: базовые вещи точно смог бы объяснить, как и понять, что от меня хотят.
Отдельный вопрос в заявке — есть ли у тебя жилье на время феста. «Сандэнс» предоставляет проживание, но таких мест очень мало и выделяются они в первую очередь тем, кто работает на фестивале не впервые. На это я не рассчитывал, поэтому сразу забронировал на весь фестиваль гостиницу в Солт-Лейк-Сити. Основная движуха происходит в Парк-Сити, но цены на жилье там супервысокие, я не смог найти ничего дешевле 1 млн рублей за одиннадцать ночей. Там популярен формат аренды частных домов большой группой людей, которые делят оплату на всех, но никаких контактов у меня не было, поэтому в такую историю я не пошел. И еще я ожидал, что кандидатов на волонтерство в Солт-Лейк-Сити будет меньше, а значит шансы на получение места — выше.
На «Сандэнсе» есть несколько форматов волонтерства — от частичной занятости до ежедневной работы по шесть-восемь часов. При заполнении заявки тебя спрашивают, почему хочешь стать волонтером и чем бы желал заниматься. Предлагают на выбор семь вариантов — от работы на кассе кинотеатра до коммуникации с прессой.
Одно из направлений включало в себя роль Flex Volunteers — это такие универсальные помощники, которые готовы подменить коллег из любого отдела. Среди понравившихся позиций я выбрал и ее, хотелось получить максимально разнообразный опыт.
В автоматическом ответном письме сообщили, что сначала найдут роли всем, кто уже когда-то помогал на фестивале, и только потом будут набирать новичков. Оказывается, «Сандэнс» ведет базу всех волонтеров, куда менеджеры после феста вносят отзывы на каждого участника, это учитывается в будущем. Пообещали вернуться с информацией до конца декабря.
В конце октября и начале ноября я отправил пару писем в штаб волонтеров с просьбой рассмотреть мою заявку пораньше и просто дать ответ — да или нет. Надо было планировать путешествие в США, и я сильно зависел от решения фестиваля. Ко мне вернулись 19 ноября с предложением получить роль Flex-волонтера в группе организации кинопоказов. Предложили выбрать, в какой период фестиваля и в какое время дня хочу работать, я взял вечерние смены во второй половине «Сандэнса». Если бы не обстоятельства, сделал бы все наоборот: главные события происходят в начале фестиваля, а самые интересные показы — вечером. Логичнее волонтерить утром, чтобы потом спокойно ходить на кинопоказы.
Чем я занимался на «Сандэнсе»
Мне назначили пять смен, с 28 января по 1 февраля. В первый день я прошел чекин, получил бейдж-пропуск и welcome-pack. В него положили:
- куртку, по которой легко можно опознать волонтеров;
- сумку-шоппер;
- бутылочку для воды от партнера;
- купоны на бесплатные показы (по одному на каждый день);
- купоны на одно посещение кафе-партнера в день.
Куртка — особый коллекционный предмет. Уже двадцать два года ее предоставляет бренд Kenneth Cole, чей владелец — один из членов совета директоров «Сандэнса». Фасон с годами почти не меняется, но каждый год бренд придумывает новое цветовое решение. Старожилы щеголяли в куртках прошлых лет, их легко заметить в толпе.
Я работал в двух кинотеатрах в Солт-Лейк-Сити — Rose Wagner и Broadway Theatre. Перед каждым показом среди волонтеров распределяются зоны ответственности: проверка билетов, встреча гостей, работа с очередями и посадкой в зале, подсчет зрителей.
Сначала я работал в лобби кинотеатра — встречал гостей и отвечал на их вопросы. Когда приобрел уверенность, стал получать роли с большей ответственностью: начал много коммуницировать по рации и контролировать количество свободных мест в зале.
Процесс попадания в кинозал — отдельный квест, требующий большой вовлеченности от волонтеров. На каждый сеанс, кроме пресс-показов и мероприятий для представителей индустрии, формируются три очереди.
- Владельцы festival pass имеют приоритет и могут посещать любые показы. Никто не может точно сказать, сколько passholder придет на конкретный сеанс. Они и забирают места у владельцев билетов.
- Люди с билетами идут вторыми. Чтобы гарантированно попасть в зал, нужно прийти минимум за полчаса до начала. Те, кто появляются за пятнадцать минут и менее, становятся в отдельную очередь и проходят только если остались места. Выходит, что наличие билета не гарантирует место, возвраты, кстати, не предусмотрены.
- В wait-list оказываются те, у кого нет билета. Чтобы попасть в этот список, надо записываться онлайн, получить номер и прийти в кинотеатр за тридцать минут до начала. Людей из этой очереди запускают в зал последними, опять же, если есть места.
На многих показах, где я присутствовал, мест не хватало даже владельцам билетов, не говоря уже о тех, кто находился в списке ожидания. Когда нам сообщали, что зал полон, приходилось объявлять всей очереди, что попасть на сеанс не получится. Реакция, как правило, была сдержанной: никаких фаз отрицания и гнева, только принятие и уход из кинотеатра с разочарованным лицом.
Работать в кинотеатрах — классно: ты смотришь все, что показывают на твоих сменах. После начала сеанса можно занять либо одно из свободных мест, либо просто встать или сесть на пол в конце зала. Так в день я смотрел по три-четыре фильма: два — в рамках смены, еще два — по ваучерам для волонтеров.
В среднем вы сможете смотреть столько фильмов, если повезет с позицией и попадете в кинотеатр. В любом случае, только половина дня будет уходить на волонтерство, потом у вас будет возможность ходить на показы, заглядывать на партнерские мероприятия, открытые встречи с представителями индустрии. Например, на «Сандэнсе-2026» проходила открытая дискуссия с Элайджей Вудом и Джеймсом Ваном. Один из дней — День волонтера: проводятся отдельные закрытые показы и вечеринки только для них.
На многих показах даже во время второго уик-энда проходили Q&A с кинематографистами. В основном — с молодыми фильммейкерами, которые выходили на фестиваль с дебютными полными метрами. Их легко можно было встретить после показа где-нибудь в холле кинотеатра и перекинуться парой фраз. Так, после просмотра «The Musical» (один из моих самых любимых фильмов на «Сандэнсе-2026») удалось обсудить со сценаристом картины Александром Хеллером то, как сходится образ Роба Лоу в «Мюзикле» с его же ролью Криса Треггера в «Парках и зонах отдыха». Признался ему, что я огромный фанат сериала, и это придавало просмотру дополнительное удовольствие.
Зрители постоянно нас благодарили — такое реже случалось со мной в России. Гости осознавали, что мы трудимся бесплатно и делаем все, чтобы их киноопыт запомнился позитивно. Постоянно слышал от людей после сеансов «спасибо за волонтерство» — очень приятные моменты.
О моих коллегах
Большинство волонтеров были старше сорока. Среди них оказалось много тех, кто работает уже десять, а то и двадцать лет. Все давно знакомы, даже осознанно подаются на одни и те же направления. Забавно было обсуждать тот же «Я, Эрл и умирающая девушка» с бабулечками, которые смотрели фильм на фесте в 2015 году. Эти же женщины не пропускали ни одного показа и в 2026-м, всегда пытались попасть на просмотр во время смены. Не думал, что найду таких киносоулмейтов.
Тот факт, что я приехал из России, всех сильно удивлял. Один из первых вопросов, который получил, — играю ли я в хоккей и смотрел ли сериал «Heated Rivalry». Более старшее поколение тоже спрашивало про хоккей, но в другом контексте: встретил сразу несколько волонтеров из Детройта, каждый из них вспомнил про «советскую пятерку» игроков, которая помогла в сезоне 1996–1997 выиграть клубу Detroit Red Wings Кубок Стэнли. Многие искали возможность поговорить, выяснить, неужели я приехал из России только ради фестиваля, не фильммейкер ли я, что думаю про США, дают ли россиянам визы и сколько по времени занимает дорога из Москвы.
Необычно и то, что немало моих возрастных коллег бывали в России, и почти все — при одних обстоятельствах. Часто звучала история: мой сын ездил с миссией в Москву, Петербург, Казань или Новосибирск, а я прилетала к нему в гости (больше всего комплиментов почему-то получал именно Новосибирск). Дело в том, что Солт-Лейк-Сити — духовный и административный центр мормонов, там расположена штаб-квартира и крупнейший храм Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Частью взросления мормонов становится поездка с духовной миссией в другую страну на несколько месяцев.
Сложно представить, что на фоне новостей о переезде фестиваля чувствуют жители Юты, для которых «Сандэнс» стал частью идентичности. Многие надеются продолжить волонтерить в Колорадо, но в разговорах отмечают, что процесс усложнится из-за возраста и дополнительных трат, да и ощущение дома там воссоздать не получится. От этого очень эмоциональными были последние кинопоказы в кинотеатрах, где я работал. Некоторые ехидно отмечали: посмотрим, каким получится первый фестиваль в Колорадо без команды опытных волонтеров, наверняка будет бардак.
1 февраля я закрывал фестиваль — последний показ «Сандэнса» в штате Юта состоялся в нашем кинотеатре. Я делал селфи со зрителями, получал от них благодарности, слушал трогательные речи от ведущих, видел слезы старожилов, пил игристое и ел торт во время последнего сеанса. В тот момент понимал, что стал частью истории, но испытывал грусть от того, что все прошло так быстро и вот-вот закончится.
Советы будущим волонтерам
Несмотря на то, что в следующем году фестиваль будет проходить в другой локации, не думаю, что с набором волонтеров произойдут сильные изменения. Станет точно лучше от того, что фестиваль не будет разделен на два города. Вероятно, конкуренции станет больше. В Боулдере, Колорадо, проходит кинофестиваль с постоянным пулом волонтеров — Boulder International Film Festival (BIFF). Наверняка они же будут подаваться на «Сандэнс», да и прежнее большое количество из Юты будет также пытаться попасть на фестиваль. Но это не значит, что не надо даже делать попытки. Верю, что никакой дискриминации для россиян нет. Фестиваль пропагандирует инклюзивность, а в списке его ценностей — неприемлемость к дискриминации.
Главное четко проговорить в заявке:
- у тебя есть виза (и не возникнет проблем с приездом в США);
- ты решил вопрос с проживанием и ничего не потребуешь от фестиваля;
- ты обожаешь кино, и для тебя «Сандэнс» — не просто абстрактный фестиваль.
Небольшая настойчивость не будет лишней и поможет выделиться из общего списка кандидатов.
Конечно, путешествие в США — удовольствие не из дешевых, но оно точно того стоит. Самый простой способ сэкономить — снять жилье с другими волонтерами или гостями «Сандэнса». Искать соседей можно в тематических группах на Facebook*. Любой вопрос можно задать на Reddit под темой /Sundance — или написать мне, всегда рад помочь.
Я получил на «Сандэнсе» суперпозитивный опыт. Посмотрел больше фильмов, чем ожидал, сэкономил на билетах в кино (пожалуй, только на них), познакомился с интересными людьми, понял, что вообще такое кинофестиваль, и в целом — расширил перспективу мышления. Зачем путешествовать, если не за этим?
* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.