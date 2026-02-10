Бог четверных, мальчик с сальто и талант столетия: кто такой фигурист Илья Малинин из США

Илья Малинин — сын советских и узбекских фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Он свободно говорит по-русски, а его спортивный потенциал так велик, что еще подростком он удержал тренера Рафаэля Арутюняна от ухода из профессии.
В юниорский период Малинин придумал себе нескромное прозвище — «quad god» («бог четверных») — и вполне соответствует этому громкому имени. Сегодня он — двукратный чемпион мира, трехкратный победитель финала Гран-при, четырехкратный чемпион США. В Милане он успел стать олимпийским чемпионом в команде, но индивидуальный турнир «богу квадов» еще предстоит.
Технический гений
В соцсетях разлетелись видео с эффектным элементом спортсмена — сальто назад с приземлением на одну ногу. Впервые он показал его в 2024 году, но этот трюк — далеко не самое сложное, что умеет Илья. Малинин — единственный фигурист в мире, исполняющий на соревнованиях четверной аксель (тот самый прыжок в 4,5 оборота, попытка сделать который стоила легендарному японцу Юдзуру Ханью третьего олимпийского золота в 2022 году).
Малинин также первым в мире смог сделать семь четверных прыжков в одной программе, хотя еще четыре года назад пять четверных в исполнении Нэйтана Чена и Александры Трусовой считались пределом человеческих возможностей. Илья может рискнуть и вновь исполнить свой рекордный и сверхсложный контент уже на олимпийском льду — и только ради этого стоит посмотреть соревнования.
Короткую программу мужчины-фигуристы представят 10 февраля, произвольную покажут 13 февраля, в пятницу. Ключевыми соперниками Малинина будут он сам, японцы Шун Сато и Юма Кагияма (последний обошел Илью в короткой программе «командника»), француз Адам Сяо Хим Фа, итальянец Даниэль Грассл, казахстанец Михаил Шайдоров и (с меньшей вероятностью) россиянин Петр Гуменник.
Русский след
Семья Ильи — максимально «фигурнокатательная». На коньки будущего олимпийского чемпиона поставили, ожидаемо, родители. Они и сегодня его основные тренеры (а еще его младшей сестры Лизы). Дедушка спортсмена Валерий Малинин также работает тренером по фигурному катанию. Он убедил внука заняться всерьез ледовой подготовкой, а не футболом. Но был против вирусного сальто на льду. Этот элемент считался запрещенным в течение 50 лет.
«В Америке этого мальчика воспитали российские тренеры, а страна ему дала возможность реализовать себя. Это тоже дорого стоит», — отмечал тренер, в 2000 году сам уехавший из Москвы в США. Дед фигуриста добавлял: «Менталитет, конечно, уже американский».
«Илья Малинин — это не русская школа. Он американский спортсмен, у которого русские родители, но живут они в Америке. Единственное отношение к русской школе он имеет через родителей, которые в России выросли и воспитывались в русской школе», — не соглашалась с коллегами тренер Татьяна Тарасова.
«Попрыгунчик» или шоумен-новатор
Малинин однажды признался, что хотел бы вернуть фигурному катанию «былую популярность» (вероятно, в США). Он претендует на то, чтобы сочетать феноменальную техническую сложность и артистическую инновационность. Но творческие достижения рекордсмена книги Гиннесса признают не все.
В 2022 году Малинина не включили в олимпийскую сборную, хотя он стал вторым на национальном первенстве. Это вызвало гнев его консультирующего тренера: Арутюнян даже позвонил родителям спортсмена и извинился перед ними от лица всего американского фигурного катания. В то время Илья еще не получал достойных оценок за артистизм, образы и непрыжковые элементы.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева советовала коллеге «очень сильно работать над второй оценкой». В фигурном катании сумма баллов складывается из двух частей — за технические элементы (прыжки, вращения, шаги) и за компоненты программы (навыки скольжения, презентацию, композицию).
По словам Арутюняна, за упрощение сложности программ (очевидно, в пользу большего артистизма) выступали даже судьи. Но Малинин добился своего: сохранил зрелищные многооборотные прыжки, привлек одного из лучших хореографов мира Ше-Линн Бурн и уже с сезона 2022/2023 годов не оказывался вне призовых мест ни на одном старте (под блюз, фламенко и рэп). Впрочем, от жалоб зрителей на отсутствие балетных линий и экспрессивности его не спасла даже награда ISU Awards за лучшую программу в 2025 году.
Малинин развлекает публику не только необычными программами под музыку, которую редко используют на льду. Он выпускает провокационный мерч, снимает рилсы, экспериментирует со стилем одежды вне льда и осветляет волосы (да, Илья не натуральный блондин!). Кажется, парень более чем готов стать настоящим спортивным селебрити — осталось узнать, будет ли у его истории голливудский счастливый финал.
Помехи на пути
Скорее всего, исход Олимпиады для Ильи Малинина определит он сам. Специалисты единогласны во мнении: единственное, что нужно ему для победы — совладать с волнением. Опыт, который Илья получил в промежутке между прошлыми и текущими Играми, сыграет фигуристу на руку. Но будут и сложности.
Олимпийское золото — неплохое подспорье для уверенности в своих силах, но ее Малинину и так не занимать. Но участие в командном турнире, причем сразу в двух его частях, может сказаться на физическом состоянии. Илья мог попросту устать. Так уже случилось с Юлией Липницкой в 2014 году: после блестящего выступления в команде спортсменка вовсе не попала в призеры индивидуальных соревнований. Поэтому изначально Малинин не должен был катать в «команднике» две программы.
Победу в Милане фигуристу не пророчил только ленивый. Илья Авербух называл Малинина непобедимым, Татьяна Тарасова утверждала, что он — совершенство. Американские СМИ писали, что Илья — человек, нарушающий законы физики (эту фразу они услышали от самого Ильи, который в свойственной ему манере пошутил о своем величии в интервью CBS). Такой груз ответственности — перед собой, родителями-олимпийцами и многочисленными поклонниками — это огромное давление, признал сам спортсмен.
Подвести Малинина может его собственная амбициозность. Свою короткую программу в командном турнире он назвал выполненной намеренно на 50% возможностей. Это, скорее всего, означает, что Илья усложнит программы, повысит риски и пойдет на максимальную сложность в индивидуальных состязаниях. Отказ от безопасных и упрощенных решений, гарантирующих золото, привел четыре года назад Александру Трусову к большому разочарованию. Правда, для Малинина его фантастические задачи кажутся более реалистичными, чем для Саши тогда.
В прошлом сезоне, по словам самого Ильи, судьи порой были к нему «строгими и жесткими». Журналисты писали, что Международный союз конькобежцев (ISU) как будто не определился в своем отношении к Малинину. Он — важнейший рекламный актив организации, но вместе с тем именно он уничтожает конкуренцию в спорте. Его ближайшие соперники — японцы, и ISU выгодно хотя бы создавать видимость ожесточенного противостояния. Японских болельщиков в фигурном катании едва ли не больше, чем каких‑либо других. Скажется ли это на оценках, увидим уже сегодня.