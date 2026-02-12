Молчать или не молчать? Что делать, если вы изменили

Почему люди изменяют
Измены в отношениях — предмет интереса многих исследователей и обсуждений в соцсетях. На форуме Reddit, к примеру, популярна идея о том, что люди «не могут быть моногамными по природе», а избежать измен им мешает неспособность справляться со своими гормонами — или, говоря проще, неумение держать себя в руках при сильных эмоциях.
Гормоны, с точки зрения нейронауки, действительно могут играть роль в вопросе причин измен. Гарвардские исследователи, к примеру, отмечают, что высокий уровень кортизола и тестостерона подталкивает человека к неэтичному поведению, в том числе и сексу с другими людьми, — половой акт в таком случае способствует выработке дофамина и окситоцина, снижая тем самым тревожные ощущения. По мнению некоторых психологов, такой способ избавления от кортизола может сформироваться в зависимость и приводить к появлению серийных изменщиков, для которых секс на стороне становится способом борьбы со стрессом.
Несколько иначе причины измен объясняет антрополог Хелен Фишер. Она убеждена, что в вопросе отношений главную роль играют три области мозга, которые отвечают за сексуальное влечение, романтические чувства и ощущение привязанности. Измена, по Фишер, случается, когда эти три области начинают работать несогласованно: например, человек может чувствовать привязанность к партнеру и любовь к нему, но при этом испытывать сексуальное влечение к другой персоне. Такое, как подчеркивает антрополог, случается чаще, чем кажется, и едва ли это можно контролировать.
«Проще говоря, мы способны любить более одного человека одновременно, — говорит Фишер, объясняя, что именно поэтому кто-то может лежать ночью в постели, думая о глубоких чувствах привязанности к одному человеку, а затем переключаться на мысли о романтической любви к другому. — Это как будто в вашей голове проходит заседание комитета, когда вы пытаетесь решить, что делать».
Максим, 24 года: «Если измена и случилась, то надо иметь мудрость не дать ей разрушить семью»
«На момент первой измены у меня шел второй год отношений с Катей. Я был уверен, что она та самая девушка, и впервые в жизни всерьез задумывался о свадьбе. Мы быстро съехались, и почти все аспекты отношений и совместной жизни у нас были идеальны.
Проблема была только в плане секса. Во-первых, Катя была фактически моей третьей девушкой в жизни, и я чувствовал, что у меня почти нет сексуального опыта, а уходить в брак, не имея его, было обидно. Во-вторых, у нас с Катей была огромная пропасть в плане либидо и сексуальной конституции. Мне надо было много и по-разному, а она просто не могла и не хотела дать мне столько секса.
Сначала я пытался решить эту проблему с ней вместе. Предлагал разнообразить наш секс или попробовать заниматься им чаще. Но все переговоры заходили в тупик и ничего не давали — отчасти из-за моих требований, отчасти из-за ее нежелания что-то менять в своем сексуальном поведении.
Вскоре я познакомился с подругой подруги Женей. Я узнал, что ей нравлюсь и ей наплевать, что у меня есть девушка. Мы сходили на пару свиданий, потом провели два вечера в отеле, занимаясь великолепным сексом, но не таким хорошим, как у меня с Катей. Потом Женя сказала, что больше так не может, — мы остались друзьями, но со временем общение сошло на нет. Другая измена была с девушкой, с которой я познакомился в интернете: одно свидание, один вечер в гостинице, все отлично, но все равно не так, как с Катей. Наутро мы с ней расстались и больше не контактировали.
Чувство вины у меня было в основном до и после свидания, оно не покидает даже сейчас. Но оно слегка притупляется тем, что я полностью оправдал сам себя: я тоже человек, и мне нужно что-то для полного счастья. Я пытался все сделать честно, поговорить, но не вышло.
Я понимаю, что было бы правильно расстаться с Катей и идти ********* [гулять] дальше, но я безумно ее люблю и считаю, что мы идеально подходим друг другу — и упускать такой шанс из-за моего поступка в жизни глупо. Частично я виню и ее: у нее было много шансов сделать мне шаг навстречу. Но такая уж она негибкая в вопросе секса: для нее это тяжелый вопрос, потому что она пережила много насилия. Но и я не железный.
Никакие переговоры ничего не решили: сейчас идет третий год отношений и меня снова тянет грешить, при этом наши с Катей отношения я по-прежнему рассматриваю как идеальные. Все свои измены я храню в тайне, потому что берегу ее чувства и самого себя. От более мудрых и опытных людей, в том числе своей бабушки, я слышал фразу: „Если измена и случилась, то надо иметь мудрость не дать ей разрушить семью“».
Что об изменах говорит сексология
Большую роль в вопросе измен играет и сам секс — базовая физиологическая потребность человека, которая индивидуальна у каждого человека и зависит от множества факторов:
- половой конституции;
- психосексуального развития;
- состояния организма.
Например, гормональный сбой, стресс и тревога могут как снижать либидо, так и давать всплеск сексуальной энергии. «Наш организм саморегулируется и стремится закрыть все незакрытые потребности, — объясняет семейный психолог и сексолог Ольга Царенко. — И если у одного из партнеров потребности стали ниже, то другой ищет способы их удовлетворения. Обычно возникает дистресс от незакрытой потребности в сексуальном контакте, который и может стать толчком к измене».
«Это не значит, что нужно соглашаться на все эксперименты, какие только пожелаете, — предупреждает Царенко. — На практике часто бывает достаточно обсудить чужие фантазии с вниманием и интересом, без их реализации. Это создает ощущение принятия, подтверждает уважение к желаниям партнера, что важно для доверия и гармонии в отношениях».
При этом важно понимать, что секс может использоваться не только как способ удовлетворения физиологической потребности, но и как средство компенсации психологических проблем. «Например, секс в некоторых случаях превращается в инструмент манипуляции — наказание партнера отсутствием сексуальной близости, — приводит пример сексолог. — Такой подход ранит человека, вызывает чувство отверженности, что может привести к измене как форме мести. В ситуациях холодности, конфликтов, обид и непонимания секс может выступать средством компенсации чувства одиночества, неважности, незначимости. В таких случаях измена иногда становится способом вернуть себе ощущение контроля или значимости».
По словам Ольги Царенко, также нередки случаи, когда человек с низкой самооценкой компенсирует свою уязвимость через сексуальные контакты, воспринимаемые как трофеи. Это подкрепляет его уверенность в себе и внимание со стороны окружающих. Люди, стремящиеся к риску, власти или контролю, используют неразборчивые сексуальные связи как метод реализации своих потребностей.
«Кроме того, существуют психические расстройства, при которых необычное сексуальное поведение является сопутствующим симптомом, — приводит еще одну причину измен сексолог. — Например, такие проявления могут наблюдаться при шизотипическом расстройстве, истероидном или биполярном расстройстве. В этих случаях сексуальная дисфункция или необычные формы поведения требуют профессиональной оценки и лечения».
Даша, 24 года: «Если бы не измена, я бы еще долго маялась в тех отношениях с человеком, который мне совсем не подходил»
«В 21 год я только-только съехалась с молодым человеком, с которым встречалась больше двух лет. Делать этого не стоило, потому что отношения уже расклеивались, а совместный быт все окончательно испортил, но опыта, чтобы вовремя осознать происходящее, мне не хватило.
Я нашла работу мечты в модном месте и проводила с классными коллегами много времени — парня это расстраивало, и вместо поддержки и заинтересованности я получала бубнеж. Чем сильнее я погружалась в свою прикольную социальную жизнь, тем больше понимала, что молодой человек в эту картинку не вписывается. Я хотела тусоваться с друзьями, активничать, ходить в новые места и была бы рада, если бы он составил мне компанию, но он отказывался интересоваться тем, что нравилось мне, обижался и высказывал претензии.
Напряжение накапливалось, мелкие бытовые ссоры случались все чаще: в основном парня нервировало, что я много работаю и часто уезжаю по делам. Постепенно дистанция между нами росла, я чувствовала, что не могу делиться тем, что меня волнует и радует. Но бросать или менять работу ради отношений я тоже не была готова: в тот момент она радовала меня гораздо больше, чем молодой человек.
Мы часто тусовались с коллегами, и в какой-то момент мне начал оказывать знаки внимания начальник. Это было не так кринжово, как звучит: он не дядька в костюме с женой и детьми, а молодой свободный мужчина. Сначала меня это удивило, потом страшно польстило. Сейчас меня бы такое не впечатлило, но я была юной дурочкой, которой нравилось внимание, хотелось интересной жизни и чуточку драмы. Думаю, это и стало решающим фактором.
Просто один из вечеров, который мы проводили с коллегами, закончился дома у начальника — сюжет из плохеньких ромкомов. Алкоголь, конечно, был, но решение изменить маршрут домой я принимала сознательно: мне было приятно его внимание, казалось, раз он старше, значит, точно круче и опытнее, а значит, я тоже крутая.
Обсуждать измену я не думала — просто сразу решила, что надо расставаться, но тянула с этим несколько недель, потому что не могла собраться с духом. Я все еще считаю, что измена сильно бьет по самооценке, это унизительно, поэтому даже не думала о том, чтобы рассказать парню. Разговор о разрыве и так был болезненным, а такая новость его бы добила. Стыдно, конечно, тоже было, ведь в итоге он все узнал от общих знакомых.
Этот опыт случился только потому, что я была юная и еще не обладала смелостью уходить оттуда, где мне не нравилось. Это веселая история для подружек, но не более: не было какого-то безумства, которое хотелось бы вспоминать в скучные вечера. Сейчас я достаточно повзрослела, чтобы отстаивать свои потребности, не соглашаться на какую-то чушь и уважать себя, а значит, делать что-то глупое или необдуманное, чтобы найти в себе силы наконец-то уйти оттуда, где мне плохо, больше не нужно. Думаю, если бы не измена, я бы еще долго маялась в тех отношениях с человеком, который мне совсем не подходил».
Что чувствуют люди, которые изменили
Что бы ни было причиной измены, ощущения у изменяющих, как говорит психолог, КПТ-терапевт и специалист онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Кира Бахтина, часто схожи:
- вина и раскаяние — часто возникают сразу после совершенной измены, сопровождаясь страхом разрушить семью и привычный уклад жизни;
- страх и скрытность — страх разрушить семью приводит к закрытости и нарочитой холодности, которая со временем начинает вызывать вопросы со стороны партнера;
- смешанные эмоции — если измена была в ответ на плохое и безразличное отношение, то по итогу к вине добавляется чувство удовлетворения и даже некоторого облегчения.
«Последнее самое фрустрирующее, потому что наравне с чувством удовлетворения и счастья человек испытывает тревогу и стыд за совершенный поступок, приводящий к беспокойству и нервному перенапряжению, — говорит Бахтина. — Это происходит не только из-за столкновения системы ценностей в виде важности отношений и потребности в новых впечатлениях, но и из-за столкновения морально-нравственных коррелятов „хорошо/плохо“ и ощущения права выбора и возможности решать самому, каким принятым в обществе правилам и порядкам следовать».
Какие методы для достижения счастья допустимы и где грани вседозволенности и свободы выбора? Путь к ним с точки зрения психологии должен быть безопасным как для самого человека, так и для его близких — и оставаться открытым и честным для всех сторон.
Как воспринимать свою измену
Современный системный подход предлагает рассматривать измену не только как разрушение, но и как явление, выполняющее определенную функцию в паре. Условно можно выделить несколько таких функций.
Иногда измена работает как своеобразный дефибриллятор для отношений: партнеры словно пробуждаются, сталкиваются с тем, что долгое время игнорировали. Люди описывают это как ощущение оживления, возвращения чувств, выхода из эмоционального онемения.
В других случаях измена становится способом внести динамику в отношения: выход за пределы пары позволяет сравнить опыт и вернуться с пониманием, что именно в этих отношениях есть ценность. Пара может продолжить путь уже в обновленном формате.
Есть и ситуации, в которых измена выполняет функцию выхода из отношений. Мы выросли в культуре, где мало навыков экологичного завершения близости, и потому разрыв часто происходит через резкое обесценивание или создание невыносимых условий — измена может становиться частью этого сценария.
«Важно учитывать и то, что само понятие измены субъективно, — подчеркивает Шаталина. — Для кого-то это физическая близость, для кого-то эмоциональная связь, переписка или хроническое отсутствие партнера, которое переживается как измена отношениям. Поэтому, прежде чем что-то принимать, важно прояснить, что именно измена означает лично для вас, и, если возможно, обсудить это с постоянным партнером».
Когда измена уже произошла, одним из самых бережных и безопасных вариантов становится обращение к терапии. В ситуации сильного стресса и неопределенности восприятие сужается, эмоции обостряются, и без поддержки легко дополнительно ранить друг друга. «Принятие измены — это путь к осмыслению той точки, в которой оказались люди и отношения, и к поиску дальнейшего движения — вместе или по отдельности — с уважением к себе и своей жизни», — резюмирует психолог.
Лиза, 25 лет: «Какими бы хорошими ни были отношения, мне, наверное, просто в какой-то момент становится скучно»
«Я изменяла во всех своих отношениях. В одних причиной становился разлад: когда что-то идет не так, вы постоянно ссоритесь, тепла и нежности уже нет, страсти тоже, идешь и ищешь ее на стороне. Другие отношения были на расстоянии, которое все и разрушило, а в третьих мне чего-то не хватало от партнера. Причина всегда была в случайной влюбленности и отсутствии барьеров у самой себя. Уверена, что засматриваются на других почти все, но изменой это становится, только когда человек принимает решение себя не останавливать.
Последняя измена была в баре с другом детства. Пили, веселились — и я отпустила тормоза. Не переношу ответственность на алкоголь — виновата тут только я. Почувствовала напряжение между нами и, как всегда, ни в чем себе не отказала.
Мне никогда не изменяли, и я не знаю, каково это, но сама изменяла десятки раз. Психолога у меня нет, потому что в прошлом у меня был травматичный опыт общения с такими специалистами, поэтому я не знаю наверняка, с чем это связано. Я не отношусь к этому серьезно, потому что выбор партнера — вот что серьезно по-настоящему. А сиюминутная слабость — это просто слабая сила воли. Если я худею и срываюсь на пирожное, это не значит, что я все так же искренне не хочу похудеть.
Измена вскрылась лишь однажды. Партнер сам все узнал: залез в мой телефон и прочитал переписку. Ссорились очень долго, я пыталась что-то объяснить, извиниться за свой поступок. Чувствовала себя жалко и никчемно. Сошлись на том, что он меня прощает и все равно любит, но это был самообман: доверие было потеряно навсегда и аукалось еще пару лет спустя, когда моя измена упоминалась в ссорах и конфликтах. Расстались по совокупности причин, и этой в том числе.
Тенденция показывает, что вероятность того, что это рано или поздно повторится, большая. Отношения, в которых все вроде бы было хорошо, тоже в итоге заканчивались изменой. На данный момент свои поступки я объясняю себе так: вероятнее всего, закрытые моногамные отношения не для меня, но я остаюсь верна общепринятым традиционным правилам. Какими бы хорошими ни были отношения, мне, наверное, просто в какой-то момент становится скучно».
Вы изменили. Признаваться или нет?
В этом году, на XXV зимних Олимпийских играх, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд после того, как выиграл бронзовую медаль, решил публично признаться в измене своей девушке. «Есть один человек, который, возможно, не смотрит [трансляцию] сегодня. Полгода назад я встретил любовь всей своей жизни. Самую красивую, прекраснейшую в мире личность. И три месяца назад я совершил самую большую ошибку в своей жизни и изменил ей», — сказал Легрейд. По словам биатлониста, он хотел стать примером человека, который умеет признавать свои ошибки, и еще раз сказать девушке, как сильно он ее любит. Его бывшая возлюбленная, пожелавшая сохранить анонимность, ответила на этот порыв в интервью таблоиду VG. «Простить трудно даже после такого публичного признания в любви перед всем миром. Я не просила ставить меня в такое положение. Он знает о моих чувствах», — заявила она. Позже Легрейд извинился за свою несдержанность.
Авторы измен после случившегося часто не знают, что делать дальше: оставлять свой поступок в тайне или рассказывать о нем партнеру. По словам семейного психолога Дмитрия Мыскина, решение, говорить или нет об измене, для каждой пары индивидуально и определяется мерой нервной чувствительности другого партнера и возможными социальными последствиями. «Здесь много важных аспектов — например, предыдущая история привязанностей и отношений партнера, наличие подобных измен в прошлом у родителей. Простыми словами, сообщая об измене партнеру, нужно трезво оценить степень его травматизации», — говорит психолог, обращая внимание на последствия признания:
- если у партнера есть депрессия или иные особенности ментального здоровья, то признание может стать триггером для суицидальных мыслей;
- если у пары есть дети, то они могут потерять привычный образ любящих родителей и будут нуждаться в особой поддержке;
- если сор будет вынесен из избы, то эта информация может стать доступной социальному окружению пары, что ударит по моральному статусу и может привести к осуждению окружения, пересудам и слухам.
«Из-за этих рисков иногда достаточно искреннего собственного раскаяния самого человека — перед собой, в разговоре с другом или подругой, психологом. Например, об измене как факте можно не сообщать открыто, но при этом начать активную семейную терапию для восстановления близости в паре, — говорит Дмитрий Мыскин. — Измена — сложная и уязвимая тема. В любом случае это недопустимые эпизоды для пары и точка кризиса — то, что никогда не должно произойти, но, к сожалению, бывает даже в достаточно прочных парах».
Ради того, чтобы быть честным с ним или чтобы снять с себя ответственность? «Если вы хотите только снять с себя угрызения совести, но не готовы менять свое поведение, работать над отношениями, завершить отношения с третьим лицом, то признание скорее навредит партнеру», — предупреждает психолог.
Речь не только о психологических последствиях (шок, конфликты), но и экономических (в случае развода) и касающихся здоровья (проверка обоих партнеров на ЗППП). Необходимо предположить их заранее и подготовиться к таким сценариям.
Восстановление доверия — кропотливая и сложная работа для каждого, которая требует готовности меняться.
Для разговора необходимо безопасное пространство на случай, если партнер может проявить агрессию или просто почувствует себя некомфортно.
Их может быть много: от того, что об этом узнают близкие, до расставания и развода, а возможно, и ответных признаний партнера.
«При любых сомнениях я бы советовал обсудить любой шаг со специалистом — хотя бы анонимно. Составьте план разговора и поддержки друг друга, обсудите возможные последствия и способы их преодоления. Не оставайтесь один на один с этим тяжелым грузом», — добавляет Мыскин.