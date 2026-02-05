Спорт

Олимпийские игры-2026: где пройдут, зачем смотреть и какие шансы у россиян на победу

Фото: Tom Weller/Getty Images
6 февраля в Италии стартуют XXV зимние Олимпийские игры. «Афиша Daily» собрала все, что нужно знать о главном спортивном событии этой зимы.

Где пройдут Олимпийские игры

XXV зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии. Основными площадками станут Милан и Кортина-д’Ампеццо, состязания также устроят в Ливиньо, Антерсельве, Бормио, Предаццо, Тезеро и Вероне. Будет задействовано 25 спортивных объектов. Два из них построили специально к Олимпиаде: хоккейную арену «Палаиталия Санта-Джулия» в Милане (на 16 тыс. мест) и олимпийскую деревню в районе Порта-Романа.

Основные старты начнутся 6 февраля и продлятся до 22 февраля, но часть предварительных соревнований назначены на 4 и 5 февраля: по керлингу, хоккею, санному и горнолыжному спорту.

Церемония открытия Олимпиады состоится в пятницу, 6 февраля, на футбольном стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане. Перед 77 тыс. зрителей выступят итальянские певцы Андреа Бочелли и Лаура Паузини, рэпер Ghali, оперная дива Чечилия Бартоли, актеры Пьерфранческо Фавино и Матильда Де Анджелис, американская поп-звезда Мэрайя Кэри, китайский пианист Лан Лан. Главным саундтреком Игр будет композиция «Italian Fantasia», которую создал Дарио Фаини.

© DeFodi mages/Getty Images

Начало праздника в 22.00 по московскому времени. Одновременно с шоу на «Сан-Сиро» парад атлетов пройдет и в других городах — Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. Впервые в истории будут установлены две чаши с олимпийским огнем: первая — в Милане на Арке Мира (Триумфальной арке), вторая — в Кортина-д'Ампеццо, на площади Дибона. 

Церемонию закрытия проведут 22 февраля в Вероне на «Верона-Олимпик-Арене». Античный амфитеатр, который построили примерно в  30 году до нашей эры, вместит 12 тыс. человек.

Италия станет страной-организатором Олимпийских игр в четвертый раз. В 1956 году Игры приняла Кортина-д’Ампеццо (зимние), в 1960 году — Рим (летние), а в 2006 году — Турин (зимние).

Виды спорта и новая дисциплина

На Играх будут разыграны рекордные 116 комплектов наград в 16 дисциплинах. Участники Олимпиады будут состязаться в фигурном катании, биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном, санном и конькобежном спорте, бобслее, шорт-треке, сноуборде, керлинге, скелетоне, прыжках на лыжах с трамплина, фристайле, лыжном двоеборье. 

Одним из зрелищных событий будет хоккей: впервые с 2014 года в матчах поучаствуют игроки Национальной хоккейной лиги. В их числе  — Остон Мэттьюс, Джек Айкел, Сидни Кросби,  Куинн Хьюз и другие.

Главная новинка программы — ски-альпинизм (спринт у мужчин, женщин и смешанная эстафета).  Этот вид спорта получил официальный статус лишь в 1990-е годы. Атлет должен подняться в гору на лыжах с камусом (или пешком) и спуститься по неподготовленному склону. Цель — пройти маршрут быстрее всех, преодолевая резкие перепады высот. 

© Роман Барабонов

За медали поборются 3500 спортсменов из 93 стран мира. Впервые на зимние Игры приедут представители Бенина, Гвинеи-Бисау и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — стран, где снега практически не бывает.

Кто из российских спортсменов будет участвовать в ОИ-2026

До Олимпиады в Италии в 2026 году допущены всего 13 российских спортсменов — это исторический антирекорд. Все они выступят в нейтральном статусе.

В Играх будут участвовать

  • Аделия Петросян, Петр Гуменник (фигурное катание);
  • Алена Крылова, Иван Посашков (шорт-трек);
  • Дарья Непряева, Савелий Коростелев (лыжные гонки);
  • Ксения Коржова, Анастасия Семенова (конькобежный спорт);
  • Никита Филиппов (ски-альпинизм);
  • Дарья Олесик, Павел Репилов (санный спорт);
  • Семен Ефимов, Юлия Плешкова (горнолыжный спорт).

 

Аделия Петросян станет самой молодой участницей Игр-2026 из России — ей 18 лет. Девушка пришла в фигурное катание в 4 года. С 2019 года москвичка занимается у Этери Тутберидзе — тренера олимпийских чемпионок Анны Щербаковой и Юлии Липницкой. Петросян — трехкратная чемпионка России (2024, 2025, 2026), трехкратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024, 2025), бронзовый призер чемпионата России (2022). Фигуристка признавалась, что перед отборочным турниром на Олимпиаду в Пекине в сентябре 2025 года получила травму и три недели тренировалась с болью, но смогла восстановиться за несколько дней до старта. Букмекеры прогнозируют, что Аделия не войдет даже в топ-3 главных претенденток на медали в одиночном фигурном катании среди женщин. Победу пророчат японке Каори Сакамото.
© Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»
23-летний Петр Гуменник из Петербурга выступает на соревнованиях по фигурному катанию с 2015 года. Ученик тренера Вероники Дайнеко, готовясь к Олимпийским играм сотрудничает с Рафаэлем Арутюняном, который привел к олимпийскому золоту Нейтана Чена. Он же тренирует фаворита этих игр — американца Илью Малинина. Гуменник — двукратный победитель финала Гран-при России, в 2025 году впервые в карьере выиграл чемпионат России. Однако эксперты считают, что шансы на победу у Петра на Олимпиаде очень малы.
© Из соцсетей Петра Гуменника
23-летняя Алена Крылова — спортсменка из Новоуральска и единственная девушка из российского шорт-трека, которая выступит на Играх в Италии. Начала карьеру в 13 лет под руководством тренера Александра Кузовникова. В 2018 году выиграла первенство России среди девушек и получила звание мастера спорта. Крылова — чемпионка России 2025 года на дистанциях 500 и 1000 метров, обладательница Кубка России, победитель и призер Всероссийской спартакиады сильнейших.
© Sarah Stuer/International Skating Union/Getty Images
Иван Посашков пробился на Игры в Италии, пройдя квалификацию на дистанции 1000 метров. Спортсмен с 10 лет занимался конькобежным спортом, а в шорт-трек перешел, впечатлившись выступлением шорт-трекиста Виктора Ана, который выиграл золото на Играх в Сочи. В феврале 2025 года фигурист победил в эстафете на 5000 метров на заключительных соревнованиях Кубка России. В декабре выиграл золото на чемпионате России по шорт-треку в Петербурге. Российский шорт-трекист Вячеслав Кургинян оценил шансы на выигрыш Крыловой и Посашкова так: «Очевидно, будут определенные сложности. Ситуация ухудшается тем, что, к сожалению, много наших сильных спортсменов не смогли попасть на Олимпиаду из‑за правил отбора. При таких условиях уже само участие является хорошим достижением, заслуживающим уважения».
© Союз конькобежцев России
Дарья Непряева начала заниматься лыжными гонками под руководством своей мамы и тренера Александра Смирнова. Непряева — мастер спорта (2021), чемпионка мира среди юниоров (2022; 5 км), победительница и призер чемпионатов России. Младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Непряевой. В финале Кубка России-2025 Дарья завоевала второе и третье места, а в конце сезона впервые в карьере стала первой в общем зачете Кубка страны.
© t.me/Nepryaeva
22-летний сын известной российской лыжницы, призера Олимпийских игр Натальи Коростелевой Савелий Коростелев в юношеских соревнованиях всероссийского уровня участвовал с весны 2018 года. Сейчас он двукратный чемпион мира среди юниоров, победитель и призер этапов Кубка России, двукратный чемпион России 2024 года (в спринте и эстафете), двукратный чемпион России (2025; в командном спринте и эстафете), трехкратный серебряный призер чемпионата России (2025; в смешанной эстафете, в гонке с раздельным стартом — 10 км, в марафоне). В 2025 году стал бронзовым призером чемпионата России (в спринте). Специалисты не рассматривают спортсменов в числе претендентов на медали, однако, как считает Дмитрий Губерниев, шансы у Коростелева выше.
© t.me/SaveliyKorostelev
Ксения Коржова — российская конькобежка из Оленегорска. Многократная чемпионка России. На чемпионате России в 2025 году спортсменка одержала победу сразу на трех дистанциях — 1500, 3000 и 5000 метров. В декабре 2025 года по результатам выступления на трех этапах Кубка мира заняла 17-е место в итоговом зачете на длинных дистанциях и получила квоту для участия в Олимпийских играх на дистанции 3000 метров.
© Союз конькобежцев России
Анастасия Семенова родилась в Коломне, она чемпионка России, победитель и призер этапов Кубка России. В феврале 2025 года на чемпионате страны в классическом многоборье заняла 9-е место. На чемпионате России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в декабре завоевала полный комплект медалей, победив в командной гонке и став призером на дистанциях 1000 и 1500 метров. «Думаю, медалей ждать не стоит. Но это не в укор нашим спортсменам. Они делают все возможное и ищут дополнительную мотивацию, чтобы вообще не закончить с большим спортом. Будем надеется, что у них получится прыгнуть выше своих возможностей», — оценила шансы Коржовой и Семеновой двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Екатерина Лобышева.
© Союз конькобежцев России
Никита Филиппов за свою карьеру успел попробовать себя в лыжах, биатлоне и ски-альпинизме. В последнем виде спорта он дебютирует на Олимпиаде. Никита — член Федерации альпинизма России, 23-кратный чемпион России, победитель Всероссийской спартакиады, мастер спорта. В январе 2026 года он стал бронзовым призером в спринте на этапе Кубка мира во французском Куршевеле. Сам спортсмен верит, что сможет попасть в призеры Игр.
© t.me/filippov_nikita11
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт считает, что российским саночникам Павлу Репилову и Дарье Олесик будет сложно завоевать медали, несмотря на их достижения. Дарья пришла в санный спорт в 10 лет и тренируется под руководством Александры Парфентьевой в спортивной школе олимпийского резерва имени Альберта Демченко. В 2024 году стала чемпионкой России, одержав победу в спринте. Олесик — многократная призерка чемпионатов России, неоднократно становилась победительницей и призером в юниорских первенствах в 2018, 2021, 2023 и 2025 годах. В январе 2026 года заняла 10-е место на престижном этапе в Германии, уступив победительнице менее секунды.
© Федерация санного спорта России
Павел Репилов занимается санным спортом с 6 лет. В 2022 и 2023 годах стал чемпионом России. В начале 2024 года Репилов выступил на Всероссийской спартакиаде. В смешанной эстафете его команда заняла 3-е место, а в индивидуальной гонке он показал пятый результат. В ноябре 2024 года Павел Репилов в составе команды Московской области получил серебряную медаль в эстафете на Кубке России, а в 2025 году — бронзу в индивидуальной гонке на одноместных санях на «Кубке кубков» в Сочи.
© Федерация санного спорта России
Для многократной чемпионки России Юлии Плешковой Олимпиада станет второй в карьере после Пекина. Успехи в карьере у девушки начались еще до тех Игр: в 2021 году она выиграла золото в супергиганте (сочетает скоростной спуск и гигантский слалом) на чемпионате России в Елизово. В том же году Юлия впервые стала победительницей этапа Кубка Европы. В 2023 году она завоевала золото в параллельном слаломе на чемпионате России, а в 2024 году — золото в суперкомбинации, слаломе и супергиганте. В 2025 году горнолыжница выиграла скоростной спуск и супергигант на чемпионате России и завоевала серебро в гигантском слаломе.
© t.me/russkiteam
Семен Ефимов тренируется у Дмитрия Приходченко. В 2017 году он стал бронзовым призером зимней Универсиады 2017 года в супергиганте и бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров 2017 года (Оре, Швеция) в слаломе. В марте 2019 года завоевал золото в слаломе на зимней Универсиаде в Красноярске. В конце марта 2019 года впервые стал чемпионом России, победив в слаломе в Елизово. Как прогнозируют СМИ, шансы на победу у обоих горнолыжников очень низкие.
© t.me/russkiteam

Талисманы Олимпиады-2026

Девиз Игр-2026 — «It’s your vibe» («Это твой вайб»). Талисманами Олимпиады стали горностаи по имени Тина и Мило. Впервые их показали в 2024 году на музыкальном фестивале в Сан-Ремо. 

Девочка Тина символизирует музыку, искусство и трансформирующую силу красоты. Ее имя — часть названия города Кортина-д’Ампеццо. 

Мило (от названия Милан) будет представлять Паралимпийские игры. У него нет одной ноги.

© olympics.com
© olympics.com

Где смотреть Олимпийские игры

До 2022 года в России Олимпийские игры транслировали федеральные телеканалы — Первый, «Россия-1», «Матч ТВ». В 2024 году Олимпиаду во Франции, на которой россияне выступали без национального флага, не показывали.  

В этом году на многих сайтах будет вестись текстовая онлайн-трансляция. Прямую трансляцию будет вести Okko. Круглосуточный канал будет доступен на главной странице с 18.00 4 февраля до 23 февраля. В эфир будут выходить ключевые старты, финалы и выступления с участием лидеров турнира и российских спортсменов, а также новости и повторы лучших моментов прошедших соревнований.

На канале покажут студийные эфиры и редакционные материалы. Зрители смогут увидеть анонсы соревнований, аналитику, разборы выступлений, новостные сюжеты, интервью, включения экспертов и обсуждение ключевых событий Олимпийских игр. После завершения соревновательной программы дня канал будет транслировать повторы самых ярких моментов, новости и другой контент.

