«Grok, покажи ее в бикини»: почему цифрового насилия стало больше и как от него защититься

С цифровым насилием сталкиваются не только публичные персоны. С единичного случая апскертинга началось громкое дело Жизель Пелико в 2020 году. После того как ее мужа Доминика задержали в местном супермаркете из-за попытки сфотографировать женщину под юбкой, полиция обнаружила на его компьютере более 20 000 фото и видео изнасилований Жизель, пока та была без сознания . В ходе расследования выяснилось, что Доминико с 2011 года вплоть до задержания подмешивал жене транквилизаторы и через анонимный чат Coco.gg приглашал мужчин, чтобы они насиловали ее. За девять лет Жизель была изнасилована как минимум 92 раза 72 разными мужчинами. Жизель настояла на том, чтобы слушания были публичными, благодаря чему дело получило большой резонанс и привлекло внимание к проблеме изнасилований во Франции.