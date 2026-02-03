Маск, Гейтс и принцесса Норвегии: кто попал в список Эпштейна и что известно о его деле

Кто такой Джеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн родился и вырос в Нью-Йорке, а в середине 1970-х годов перебрался в Джорджию, где преподавал математику и физику в частной школе. После этого он стал партнером в банке Bear Stearns, а в 1982 году основал собственную успешную компанию по управлению активами для сверхбогатых клиентов с порогом входа от миллиарда долларов.
Как писал New York Magazine в 2002 году, Эпштейн сознательно культивировал образ «финансового волшебника» и гения, живущего между роскошными особняками в Нью-Йорке, Палм-Бич и на собственном карибском острове.
Его огромное состояние позволило ему войти в высшие круги общества. Он был известен дружбой с влиятельными фигурами, включая Дональда Трампа, Билла Клинтона, принца Эндрю и многих знаменитостей.
«Я знаю Джеффа 15 лет. Потрясающий парень. С ним очень весело. Даже говорят, что он любит красивых женщин не меньше, чем я, и многие из них довольно молоды», — говорил Трамп в 2002 году.
Эпштейн жертвовал миллионы долларов университетам и финансировал совместные проекты, одновременно тщательно оберегая свою частную жизнь. Одевался он небрежно, избегал алкоголя и наркотиков, утверждая, что ведет аскетичный образ жизни. Его долгие, загадочные отношения с Гислейн Максвелл, дочерью медиамагната Роберта Максвелла, были предметом сплетен, но он всегда появлялся на публике в окружении молодых женщин.
Что за «остров Эпштейна»
Литтл-Сент-Джеймс, небольшой остров на Американских Виргинских островах, который его владелец Джеффри Эпштейн ласково называл «Маленький Сент-Джефф», теперь известен как «Остров педофилов».
Власти описывали его как «идеальное убежище» для сексуализированной эксплуатации несовершеннолетних девочек, куда их доставляли на частных самолетах и вертолетах. Географическая изоляция Литтл-Сент-Джеймса и полный контроль Эпштейна над транспортом создавали место, откуда подростки не могли сбежать, а преступления оставались скрытыми от правоохранительных органов.
Сюда привозили девочек-подростков, часто из уязвимых семей, под предлогом работы массажистками или моделями. Как утверждается полицией, их подвергали психологическому давлению, изолировали и принуждали к сексуальным контактам с самим Эпштейном и его влиятельными гостями.
В общественном сознании «Остров Эпштейна» стал метафорой безнаказанности сверхбогатых и могущественных, а также системы, которая десятилетиями позволяла скрывать ужасающие преступления за завесой частной жизни, роскоши и коррупционных связей. После смерти Эпштейна остров был продан и планируется к превращению в курорт.
«Дело Эпштейна»
Первое расследование и спорная сделка
Расследование в отношении Эпштейна началось в Палм-Бич в 2005 году после того, как семья 14-летней девочки, оставшейся анонимной, сообщила, что ее растлили в его особняке. Позже и другие несовершеннолетние заявили, что он нанимал их для «сексуальных массажей».
В мае 2006 года полиция подготовила обвинения, но прокурор округа Барри Кришер передал дело коллегии присяжных заседателей, которые предъявили Эпштейну лишь одно обвинение — склонение к проституции. Это решение вызвало критику и привлекло внимание ФБР.
В 2007 году, пока федеральные прокуроры готовили дело, адвокаты Эпштейна договорились с прокурором Александром Акостой о сделке. В июне 2008 года Эпштейн признал вину по двум пунктам (в склонении к занятию проституцией и в склонении к занятию проституцией лица, не достигшего 18-летнего возраста.). Он был приговорен к 18 месяцам тюрьмы. По секретному соглашению федеральное преследование прекратилось. Большую часть срока ему разрешалось покидать тюрьму днем, чтобы ходить на работу, а затем возвращаться ночью.
Возобновление дела, арест и смерть
В 2017 году журналистка Джули К. Браун из The Miami Herald начала расследование о Джеффри Эпштейне. Ее серия статей 2018 года раскрыла секретную сделку 2008 года, позволившую финансисту избежать серьезного наказания за преступления против несовершеннолетних.
Браун изучала многостраничные, частично зацензурированны полицейские отчеты, составляла таблицы, разыскивала и уговаривала говорить девушек, многие из которых винили себя в произошедшем. Всего она выявила около 80 пострадавших.
6 июля 2019 года Эпштейна арестовали по новым обвинениям в секс-торговле, а спустя несколько дней Акоста ушел с поста министра труда. 10 августа охранники нашли финансиста мертвым в его камере в федеральной тюрьме в Нью-Йорке. Следователи пришли к выводу, что он покончил с собой.
Суд над соучастницей
2 июля 2020 года федеральные прокуроры в Нью-Йорке предъявили Гислейн Максвелл обвинения в сексуализированных преступлениях, утверждая, что она помогала вербовать несовершеннолетних девочек (14 лет и старше), которых насиловал Эпштейн, а иногда она сама участвовала в насилии.
Генпрокуратура США установила, что преступления происходили в особняках Эпштейна в Нью-Йорке, Флориде, Нью-Мехико, а также в лондонском доме Максвелл. Правоохранители отметили, что впоследствии Максвелл и Эпштейн создали целую сеть, платя некоторым жертвам за вербовку новых девочек.
В декабре 2021 года присяжные признали Максвелл виновной по нескольким пунктам обвинения, включая секс-торговлю, сговор и перевозку несовершеннолетних для незаконной сексуализированной деятельности. Ее приговорили к 20 годам тюрьмы.
Общественный интерес и политический резонанс
Интерес к делу Эпштейна резко возрос после того, как в январе 2024 года судья рассекретил тысячи страниц судебных документов по гражданскому иску, связанному с одной из его жертв. Тогда почти вся информация уже была общедоступна, и многодневная публикация документов разочаровала тех, кто надеялся узнать новые секреты о проступках богатых и влиятельных людей.
В июне того же года Трамп во время президентской кампании пообещал обнародовать оставшиеся документы Эпштейна в случае победы на президентских выборах. В феврале 2025 года генпрокурор Пэм Бонди в интервью Fox News Channel намекнула, что «список клиентов» Эпштейна лежит у нее на столе. Однако 7 июля Минюст заявил, что Эпштейн не вел «списка клиентов» и не будет обнародовать больше документов, связанных с расследованием его секс-торговли.
17 июля The Wall Street Journal описал письмо сексуализированного характера, которое, по утверждению газеты, было подписано именем Трампа и включено в альбом к 50-летию Эпштейна в 2003 году. Президент США отрицал авторство письма, называя его «ложным, злонамеренным и клеветническим». На следующий день он подал в суд на газету и медиамагната Руперта Мердока.
18 июля администрация Трампа попросила федеральный суд рассекретить стенограммы коллегии присяжных по делу Эпштейна в попытке положить конец политическому кризису. Однако 23 июля суд отклонил запрос о рассекречивании флоридских стенограмм, но аналогичные запросы по нью-йоркским делам Эпштейна и Максвелл остались на рассмотрении. Тем временем комитет Палаты представителей проголосовал за вызов в суд Минюста для предоставления документов и выдал повестку Максвелл для дачи показаний.
Точное количество всех пострадавших от действий Эпштейна неизвестно. Публично в документах Минюста США в 2026 году раскрыты полные имена как минимум 47 человек, среди них — более 20 несовершеннолетних.
По данным СМИ и адвокатов пострадавших, как минимум около 300 человек были идентифицированы как жертвы в рамках различных жалоб, судебных исков и материалов расследования.
Файлы Эпштейна
Упоминание имени в документах не означает доказанной вины — это просто факт, что оно появилось в переписке, адресных книгах и других местах.
30 января 2026 года Минюст США обнародовал миллионы документов об Эпштейне, раскрыв его связи с политикой, бизнесом и знаменитостями после первого осуждения в 2008 году. Это стало крупнейшим раскрытием файлов с момента принятия закона о публикации документов в прошлом году.
Вот что стало известно из последней публикации файлов Эпштейна
Связи с британской элитой
Документы подтверждают, что отношения Эпштейна с бывшим принцем Эндрю были гораздо ближе, чем тот утверждал. В 2019 году в интервью BBC Newsnight Эндрю говорил, что дистанцировался от Эпштейна после осуждения того в 2008 году за преступления против несовершеннолетней.
Однако документы указывают на продолжение общения. Электронные письма показывают, что Эпштейн был приглашен в Букингемский дворец в 2010 году для приватного ужина. Из них также следует, что в августе 2010 года Эпштейн предлагал организовать для принца Эндрю встречу с «умной, красивой и надежной» 26-летней женщиной из России.
Принц Эндрю, по-видимому, ответил согласием и поинтересовался у Эпштейна, «хорошо ли быть свободным» от домашнего ареста. В числе опубликованных материалов есть фотографии, на которых принц Эндрю склоняется над неопознанной женщиной, лежащей на полу.
Одна из самых известных пострадавших Эпштейна, Вирджиния Джуффре, обвинявшая принца Эндрю в сексуальной связи, когда ей было 17 лет, урегулировала с ним иск на нераскрытую сумму, а в прошлом году покончила с собой в возрасте 41 года. Бывший принц неоднократно отрицал, связь с Джуффре, но его брат, король Карл III, все же лишил его королевских титулов в конце прошлого года, включая право называться принцем и герцогом Йоркским.
Кроме того, в переписке фигурирует бывшая жена принца Эндрю, Сара Фергюсон. В августе 2009 года, уже после осуждения Эпштейна, она отправила ему письмо, в котором поблагодарила за доброту и назвала его «братом», о котором всегда мечтала. В письме содержатся намеки на их встречи, включая возможный обед, и обсуждение ее бизнес-проектов. Известно, что Эпштейн передавал Фергюсон крупные суммы денег для покрытия ее долгов. В 2011 году Фергюсон назвала связь с Эпштейном «гигантской ошибкой», однако позже направила ему личные письма с извинениями.
У Эпштейна и иллюзиониста Дэвида Копперфилда были «очень близкие отношения»
Еще в документах содержатся новые свидетельства о расследовании ФБР против Дэвида Копперфильда. В 2007 году ФБР рассматривало возможность тесной и потенциально незаконной связи между иллюзионистом Дэвидом Копперфильдом и финансистом Джеффри Эпштейном. В меморандумах следователи допускали, что они могли «обмениваться потенциальными жертвами» и разделять интерес к несовершеннолетним.
Подозрения возникли в ходе расследования обвинений в изнасиловании, выдвинутых против Копперфильда жительницей Сиэтла Лейси Кэрролл, утверждавшей, что была заманена на его частный остров на Багамах под предлогом работы. Расследование длилось около двух лет, но обвинения предъявлены не были, в том числе из-за проблем с юрисдикцией, поскольку предполагаемое преступление произошло за пределами США.
Документы указывают, что ФБР выявило женщин, фигурировавших одновременно в материалах по делу Эпштейна и в «бизнес-списке» Копперфильда, а также обнаружило пробел в его документации за 1993–2005 годы — период, совпадающий с ростом активности Эпштейна и расследований против него.
В более поздней служебной записке 2019 года утверждалось, что сотрудники Копперфильда якобы обучались отбору молодых женщин среди зрителей и их сопровождению за кулисы. Автор документа подчеркивал, что прямых доказательств участия несовершеннолетних не найдено, но отмечал «очень близкие отношения» между Копперфильдом и Эпштейном.
Иллюзионист отвергал все обвинения в сексуальных преступлениях, а его адвокаты настаивают, что он не был другом Эпштейна, называя их отношения поверхностными. Тем не менее опубликованные фотографии указывают на его присутствие на частном острове Эпштейна.
Кронпринцесса Норвегии много лет общалась с Эпштейном
Документы Минюста США также раскрывают тесное общение кронпринцессы Норвегии Метте-Марит с Джеффри Эпштейном в 2011-2014 годах уже после его осуждения. В переписке она называла его «очаровательным» и «милым», подписываясь «С любовью». В одном письме она шутливо спрашивала его мнения об «обоях» с обнаженными женщинами для комнат своих сыновей-подростков. Также она четыре дня жила в его доме во Флорице. Скандал разразился накануне суда над ее старшим сыном, обвиненным в изнасилованиях.
3 февраля Минюст США удалил тысячи документов о Джеффри Эпштейне из-за жалоб пострадавших на раскрытие их личных данных. Адвокаты заявили, что публикация файлов без редактирования затронула почти сотню человек. В материалах были адреса электронной почты и обнаженные фото, позволяющие идентифицировать жертв.
Чьи еще имена были замечены в файлах Эпштейна
Политики и государственные деятели: Дональд Трамп (президент США), Билл Клинтон (бывший президент США), Хиллари Клинтон (бывшая госсекретарь США), Альберт Гор (бывший вице-президент США), Эхуд Барак (бывший премьер-министр Израиля).
Бизнесмены: Илон Маск (предприниматель и CEO), Билл Гейтс (сооснователь Microsoft), Ларри Пейдж (сооснователь Google), Сергей Брин (сооснователь Google), Ричард Брэнсон (основатель Virgin Group)
Знаменитости, актеры, музыканты: Майкл Джексон, Леонардо ДиКаприо, Брюс Уиллис, Кэмерон Диаз, Кейт Бланшетт, Наоми Кэмпбелл, Кевин Спейси, Джордж Лукас, Марвин Мински (ученый), Стивен Хокинг (ученый), Алек Болдуин, Мик Джаггер, Кортни Лав.
Информация по файлам Эпштейна постоянно обновляется.