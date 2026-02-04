Защитит ли презерватив? Опасна ли вакцина? Заражаются ли мужчины? Развенчиваем мифы о ВПЧ

Что такое ВПЧ и почему его штаммов не сосчитать
ВПЧ, или вирус папилломы человека, — название группы ДНК-вирусов, которые поражают кожу и слизистые оболочки. Это наиболее распространенная инфекция, которая передается половым путем. Из-за этого в течение жизни ей инфицируются большинство сексуально активных людей. По некоторым оценкам, к 45 годам хотя бы одним из генотипов ВПЧ заражаются более 80% мужчин и женщин.
Чаще всего последствия ВПЧ-инфекций и для мужчин, и для женщин проходят бессимптомно и исчезают через один-два года, но иногда могут приводить к долгосрочным последствиям и, например, вызывать генитальные бородавки или привести к развитию онкологии.
«Штаммов ВПЧ огромное количество. Их точные названия и номера мы не знаем до сих пор. Известны только самые распространенные и самые онкогенные — их 14 штук. Чтобы они действительно стали причиной развития рака, должно совпасть несколько факторов: длительность нахождения вируса в организме, ослабленный иммунитет и иммунная система, внешние факторы, к ним относятся частые рецидивы нарушения микрофлоры, курение и наличие ИППП».
Миф 1: заражаются только женщины
Это миф. Статистически случаев заболевания раком из-за ВПЧ среди женщин (620 тыс.) действительно больше, нежели среди мужчин (70 тыс.). Это связано с тем, что мужчины могут выступать векторами — то есть бессимптомными носителями, которые, сами того не зная, передают вирус партнерше. Согласно исследованиям, каждый третий мужчина в мире старше 15 лет — носитель одного из генотипов ВПЧ.
«Вакцинация эффективна для всех. У мужчин ВПЧ может вызвать рак головки полового члена, рак гортани и анального отверстия. Кроме того, вакцинацию можно сделать, чтобы обезопасить партнерш.
Бывает такое, что ВПЧ из организма одного из партнеров ушел, а у другого — еще нет. Тут высок риск, что второй партнер снова заразит другого. Такой порочный круг будет продолжаться, пока оба не сделают вакцинацию. И до тех пор будут сохраняться риски рака шейки матки и других онкологических заболеваний».
Миф 2: заразиться можно только при незащищенном сексе
Это неправда. ВПЧ передается во время полового акта: при вагинальном, оральном и анальном сексе, прикосновении кожи к коже в области гениталий, а также совместном использовании секс-игрушек. Как добавляет Екатерина Волкова, даже наличие презерватива полностью не защищает от инфицирования — все из-за неполного покрытия кожи половых органов.
Иногда, отмечает врач акушер-гинеколог Кристина Мешкова, вирус (6-й и 11-й генотипы) может передаться от матери к ребенку во время родов. Это возможно в случае, если у женщины во влагалище есть крупные и распространенные кондиломы.
Миф 3: вирус папилломы человека можно вылечить
Специфического лекарства, которое избавит организм от вируса папилломы человека, нет. Однако иммунная система человека способна очистить организм от большинства генотипов ВПЧ в течение одного-двух лет. Существующее лечение может лишь удалить видимые генитальные кондиломы или бородавки, а также предраковые образования на шейке матки, во влагалище, на вульве, в анусе или на половом члене.
Миф 4: вакцина эффективна только в детстве
Это не совсем так: вакцинироваться можно до 45 лет. Но чем раньше — тем лучше.
«Идеальное время для вакцинации — до начала половой жизни. Мальчикам и девочкам можно делать прививку с 9 лет. Таким способом можно свести к минимуму вероятность тяжелых патологий и онкологии. Но если вакцинироваться до первого полового контакта не удалось — сделать прививку все равно можно. Даже если вирус уже был в организме, она защитит от нового заражения или заражения другим генотипом. Сделать курс вакцин нужно один раз — ревакцинация в будущем не требуется».
В России, по словам экспертки, существуют две вакцины — «Церварикс» и «Гардасил-4». Первая защищает от высокоонкогенных ВПЧ 16-го и 18-го типа, вторая еще от 6-го и 11-го, которые приводят к образованию аногенитальных кондилом. Сейчас финальную регистрацию, добавляет Мешкова, проходит российская вакцина «Цегардекс». Это полный аналог американского «Гардасила-4». В 2026 году новую вакцину планируют применять во время детской вакцинации.
«Подростков вакцинируют бесплатно — в детской поликлинике или школе, по ОМС. Заранее стоит уточнить у педиатра наличие вакцины в конкретном учреждении. Также в отдельных городах есть индивидуальные программы бесплатной вакцинации в поликлиниках и женских консультациях для совершеннолетних граждан. Но это больше исключение, чем повсеместная практика».
В 2027 году прививку от ВПЧ планируют внести в национальный календарь прививок. Если это случится, ее можно будет сделать бесплатно. Соответствующий закон пока не принят.
Миф 5: прививка вызывает бесплодие
Это неправда. Взаимосвязи между вакцинацией и снижением фертильности нет.
«Этот миф появился в начале 2000-х, когда началась масштабная вакцинация от ВПЧ. В США группы антиваксеров распространяли мифы, чтобы люди боялись и отказывались от прививок. Проще всего было напугать тем, что вакцина вызывает бесплодие. Мировые исследования — и российские, и международные — не подтвердили никакого влияния вакцины на репродуктивные функции. Она абсолютно безопасна. Единственный неприятный побочный эффект: после укола может болеть рука, в которую его сделали».
Миф 6: после вакцинации проверяться не надо
Это не так: вакцина защищает только от наиболее опасных штаммов. Вероятность инфицирования другими генотипами ВПЧ или риска развития рака шейки матки все еще остается.
«Через три года после начала половой жизни нужно начинать проводить скрининг шейки матки. До 30 лет — раз в три года, если цитология не выявляет патологий.
Лучший вариант скрининга — жидкостная онкоцитология. Это метод, когда собранные клетки помещают в жидкую среду, а не на стекло. Его проводят не во всех госполиклиниках и женских консультациях, но он наиболее качественный».
С 2026 года анализ на ВПЧ для женщин включили в программу ОМС. Россиянки в возрасте от 21 года до 49 лет смогут бесплатно сдать анализ на высокоонкогенные типы ВПЧ в рамках репродуктивной диспансеризации. Если тест даст положительный результат, будет дополнительно проведена жидкостная онкоцитология.