Иногда в интернете разгоняют ложь, потому что журналисты обращаются за комментариями к некомпетентным людям, для которых главное — вставить свои пять копеек в любую тему и мелькнуть в ток-шоу или прессе. А есть еще и сознательные вбросы, когда звезды разводятся со скандалом и стараются приложить друг друга всеми способами, в том числе через СМИ. Все это превращается в снежный ком, оставляет отпечаток на карьере и психике, порой рушит семьи. К счастью, за измену еще не „отменяют“: это не преступление, а то, что может случиться с каждым. Обсудить на кухне или в комментариях — пожалуй, максимум. Другой вопрос, что звезды — это те, с кого берут пример, но в первую очередь это люди. И идеальной жизни не существует».