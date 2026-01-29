«У меня появляются девушки, но совсем не хочется тратить на них время, стараться в отношениях. Но для главной бывшей я готов на все в любой момент, — рассказывает 23-летний Петя. С ней мы были как родные брат и сестра, понимали друг друга на каком-то сверхъестественном уровне. Вокруг меня много красивых женщин, просто эмоциональной связи я с ними не чувствую. Я их не понимаю, а они меня, ерунда получается. Надоело не оправдывать ожидания, постоянно объяснять девушкам, что я ничего не хочу. Всегда проявляю максимальную незаинтересованность, но от этого они становятся еще навязчивее».