Партнер, коллега или ситуэйшеншип: какие у вас отношения с банком?

Проверьте себя: не подглядывая в телефон, вспомните все счета, на которых хранятся ваши деньги. Получается?
Нужно срочно совершить крупную покупку. Как поступите?
А теперь, наоборот, есть время спокойно накопить на заветную цель. Какой план?
Поздравляем! Копить стало легче: вы внезапно выиграли 100 000 рублей. Что будете делать?
Решено: вы отправляетесь в путешествие. Как подготовитесь к поездке?
Вы здорово отдохнули, и ваше возвращение домой совпало с концом месяца. Заходим в банковское приложение?
Пришло уведомление от банка, что можно улучшить условия по вашим счетам. Ваша реакция?
