Сначала все было нормально: психолог выслушала, дала салфетки, а потом открыла рот. Заявила, что все мои проблемы — полная фигня. Рассказала, что к ней ходил мальчик, у которого повесилась мама, и он сейчас в психушке — мол, вот что значит «реальные проблемы».



Еще в разговоре с ней я призналась, что мой отец был наркоманом, бил маму при мне и топил ее в ванной, — мне в тот момент было пять-шесть лет. Сказала, что чувствую вину, родившись от такого человека, ведь мамина жизнь была бы другой, если бы она не «залетела» мной . На это все психолог ответила насмешками и фразой: «Вот у меня два брата наркоманы, и что дальше?» В общем, вместо поддержки и понимания я получила обесценивание ситуации и своих чувств.