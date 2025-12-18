Фонд «Второе дыхание»
Акция «Лапы в тепле» дарит шанс собакам и кошкам по всей стране пережить зиму. Цель организаторов — отвезти теплые вещи в 10 приютов в 7 областях России и согреть более 2000 животных. Средства пойдут на закупку подстилок, теплых лежанок и пледов.
Фонд «Жить вместе»
Акция «Новогодний маршрут помощи» собирает средства на работу социальных координаторов для пожилых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Пожертвования покрывают стоимость точечной помощи: от заказа готовой еды до оформления инвалидности.
Фонд «Дом с маяком»
Волонтеры «Дома с маяком» готовят подарки для тяжелобольных детей и молодых взрослых. В списке — новогодние украшения, ночники, лампы, пледы, подушки, постельное белье и другие вещи. Их доставят в пункт выдачи, после чего передадут подопечным фонда.
Фонд «Природа и люди»
Если накануне 2026-го помочь символу года, то следующие 12 месяцев точно будут счастливыми! Можно поддержать проект по сохранению лошади Пржевальского: в мире осталось около 3000 особей. На собранные средства фонд закупит оборудование для животных.
Благотворительная организация «Ночлежка»
«Мандаринка и тушенка» — ежегодная акция, которая помогает бездомным людям в Москве и Петербурге. В пункты сбора можно принести продукты, предметы гигиены и одежду. Перед Новым годом их упакуют в подарочные наборы и подарят тем, кто в них нуждается.
Фонд «Алиса»
Фонд помогает детям из сиротских учреждений, выпускникам детских домов, приемным родителям и оказавшимся в кризисной ситуации. Оформление регулярных пожертвований или разовых донатов поможет спасти «Алису» от закрытия.
Фонд «Дедморозим»
Для тех, кто готов провести праздник без алкоголя, придумали акцию «Чокнемся». Выбирайте привычные новогодние напитки — от шампанского до виски — и превращайте их стоимость в пожертвования: благодаря им ребята смогут жить в семьях, а не в интернатах.
Фонд «Рэй»
Акция «Знаки котиака» для животных из приютов. Исполнив мечту кого‑то из них, вы получите стикерпак и коллекцию новогодних обоев на телефон. А каждый, кто пожертвует сумму от 260 рублей, станет участником розыгрыша сертификатов и наборов мерча.
Фонд «Милосердие детям»
Подопечные фонда написали письма Деду Морозу и верят в чудо. Вы можете стать тем, кто его исполнит, сделав пожертвование или купив пончик за 99 рублей в питерской сети ресторанов Bahroma.
Фонд Хабенского
Фонд Константина Хабенского с 2008 года поддерживает детей и молодых взрослых с опухолями головного и спинного мозга. Создавайте печеньку добра накануне Нового года и получайте не только пожелание на будущий год, но и рецепты выпечки от подопечных.
Фонд «Старость в радость»
Каждый год сотрудники фонда наряжаются в Деда Мороза и Снегурочку и развозят подарки одиноким бабушкам и дедушкам. Также можно порадовать тех, кто живет в домах престарелых и интернатах, — купить для них угощения к новогоднему столу.
Фонд «Синдром любви»
Фонд помогает учиться и интегрироваться в общество детям с синдромом Дауна. Деньги, собранные в акции «Новогодний подарок», направят на бесплатную психологическую, педагогическую и социальную помощь ребятам более чем из 12 000 семей.
Центр «Собаки-помощники»
Традиционно в декабре учебно-кинологический центр собирает деньги на покупку и обучение щенков — будущих поводырей, помогающих незрячим людям ориентироваться в городе. В 2026 году центр хотел бы приобрести и выдрессировать 20 собак.
Фонд медицинских решений «Не напрасно»
Для помощи людям с онкозаболеваниями и их близким запустили сбор средств на оплату работы бесплатной онлайн-справочной «Просто спросить». Ежемесячно в центр поступает 250 обращений, на которые отвечают 30–40 онкологов.
Фонд «Вера»
Для некоторых этот Новый год может стать последним, и волонтеры стараются устроить в хосписах большой праздник. Пожертвования пойдут на подарки для пациентов стационаров и выездных служб. Можно также исполнить желания самых маленьких пациентов.
Фонд «Антон тут рядом»
Помочь людям с расстройствами аутистического спектра можно, купив календарь на 2026 год. На каждом — 12 цитат и графика от художников с аутизмом. Все средства от продажи календарей пойдут на работу благотворительных проектов фонда «Антон тут рядом».
Фонд «Галчонок»
Акция «Важные подарки» направлена на помощь детям и молодым людям с церебральным параличом. «Колесо новогодних чудес» на сайте случайным образом выдаст один из благотворительных лотов и предложит внести указанную или любую комфортную сумму.
Фонд «Собаки, которые любят»
Лакомства, амуниция и теплые пледы порадуют хвостатых. Акция «Благотворительная елка» проходит в двух форматах: онлайн и офлайн. Заказывайте подарок на маркетплейсе или лично оставляйте гостинец под настоящей елкой, список локаций указан на сайте.
Благотворительная организация «Детские деревни SOS»
Фонд заботится о детях-сиротах и семьях в трудной жизненной ситуации. Волонтеры говорят, что в каждом ребенке есть свет, нужно лишь помочь ему сиять. Они предлагают зажечь звезду на онлайн-небосводе, оставить пожелание и сделать пожертвование.
Проект «Регион заботы», АНО «Служба защиты прав» и «Служба заботы»
В психоневрологических интернатах есть люди, которые не могут встречать Новый год дома. Чтобы поднять им настроение, волонтеры запустили акцию «Тележка радости»: желающие могут купить постояльцам небольшие подарки — фрукты, сладости или сувениры.
Фонд «Ника»
В новогодние праздники фонд «Ника» призывает стать «Сантой для хвоста» и помочь бездомным животным. Все собранные средства потратят на закупку корма. В планах организаторов — собрать 6 млн рублей, чтобы приобрести 60 тонн еды.