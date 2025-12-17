Промо Давай уже в 2026-м: 6 дел, которые лучше отложить на следующий год Алиса Петрищева Сегодня в 07:00

Предновогодний марафон «Успеть все до Нового года» уже стартовал — за декабрь хочется закончить все рабочие, домашние и личные дела. А еще сохранить силы и на празднование. Поэтому вместе с ВТБ мы составили список дел, которые смело можно оставлять на потом, чтобы начать год с чувством спокойствия, в том числе финансового.

Готовить в своем темпе, а не на две недели вперед

Провести у плиты весь вечер 30 декабря и превратить кухню в цех по производству оливье — можно, но не нужно. Магазины работают в обычном режиме уже с 2 января, и любые продукты можно купить свежими, без очередей на кассах, часто со скидками. А на длинных праздниках получится выдохнуть и найти вдохновение для новых рецептов или даже превратить готовку в семейное занятие. Хороший ориентир — готовить столько, чтобы хватило на праздничный стол и 1 января, чтобы не метаться утром по магазинам. Подводить итоги года на свежую голову Давайте честно: конец декабря — не то время, когда мы в ресурсе. Почти все силы уходят на то, чтобы закрыть срочные дела и выполнить обязательства, особенно те, что связаны с коллегами, друзьями и близкими. Времени и сил на себя часто просто не остается, а браться за самоанализ в короткий промежуток между упаковкой подарков и наведением порядка перед приходом гостей — не лучшая идея. В январе будет время остановиться и подумать о своих желаниях, целях и успехах прошлого года, не отвлекаясь. Выделите на праздничных выходных день, который вы сможете посвятить себе: в своем темпе и с удовольствием.

Совершать покупки без декабрьской гонки

Перенесите в новый год крупные несрочные траты: технику, мебель, билеты. На январских выходных можно не спеша распланировать бюджет, сравнить доступные варианты, изучить отзывы и сделать осознанный выбор без ажиотажа и ярких вывесок вокруг. Так вы сохраните деньги и нервы — и начнете год с ощущением контроля и порядка. За пару недель после праздников жизнь приходит в привычное русло, импульсивные желания отсеиваются, а реальные потребности остаются и формируются в четкие запросы. Кроме того, есть шанс, что та самая покупка окажется под елкой как приятный сюрприз от близких. Уверенно тратить — с подушкой безопасности

К концу года повсюду появляются акции и распродажи, и в предпраздничной суете бывает непросто определить реальную выгоду. Поэтому самое выигрышное решение – не тратить, а положить деньги на вклад, чтобы в следующем году спокойно принимать финансовые решения. Сейчас можно открыть вклад или депозит на выгодных условиях, и полученные проценты станут приятным подарком себе. Начать копить на важные покупки предлагает ВТБ — банк продлевает «накопительный сезон» на условиях 2025-го года. Несмотря на начавшийся цикл снижения ключевой ставки, банк сохраняет возможность получить большой доход по вкладам — максимальная ставка достигает 16% на 4 месяца. Например, если в 2025-м вложить 500 000 рублей, ваш доход по вкладу составит 80 000 рублей в год. Приятная прибавка, если учитывать текущие траты. Делить подарки на до и после

Отличный способ распределить траты и снизить стресс от задачи «придумать подарки всем родственникам и друзьям» — купить часть из них уже в новом году. Отложите покупку подарков для тех близких, встреча с которыми запланирована на январь. Профит: больше времени, чтобы подумать, меньше толп в магазинах и нередко более приятные цены. Такой подход делает декабрь менее напряженным, а сами подарки — более продуманными. Обновлять интерьер без спешки

Любимые вещи не перестают быть любимыми просто потому, что они уже порадовали вас в прошлом году. Семейный ящик с елочными игрушками, которые передаются из поколения в поколение, то самое блестящее платье и праздничный сервиз — сейчас самое время для вещей с историей. Поэтому, прежде чем отправиться на предпраздничный шопинг, вспомните, есть ли у вас что-то, что может пригодиться и в этом году. Если хочется изменить привычный новогодний интерьер, используйте новые комбинации украшений: перенесите гирлянду с окна на елку или попробуйте придерживаться одного акцентного цвета, чтобы получился минималистичный монохромный декор. Хорошее вложение — мебель и украшения, которые вы видите вокруг себя круглый год, а не несколько недель. Поэтому стоит отдавать предпочтение более универсальным покупкам — и совершать их уже в новом году.

