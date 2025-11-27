В соцсетях уже второй год продолжают обсуждать «кортизоловое лицо» и «кортизоловый живот»: этот гормон обвиняют во всех бедах — от отеков до плохого настроения и проблем со мной. Вместе с врачами разбираемся, правы ли «эксперты из тиктока» и действительно ли вам нужно срочно снижать уровень кортизола.



Кортизоловый бум в соцсетях



«Если ты хочешь глоуапнуться (преобразиться. — Прим. ред.), нужно сосредоточиться всего на одной вещи, которая буквально изменила мою жизнь. И это уровень кортизола», — уверяет блогер @tatlafata, чье видео набрало более 1,1 млн лайков. «Ты не страшная, у тебя просто кортизоловое лицо , — начинает @itsannemm ролик, в котором рекламирует средство, якобы снижающее уровень этого гормона в организме. — Теперь я чувствую себя свежей по утрам и не хочу есть сладкое после приемов пищи». С прошлого года подобный контент заполонил соцсети: блогерам показалось, что они нашли главную причину, по которой лицо может выглядеть отекшим и опухшим (для округлого лица есть еще один тикток-термин — moon face). И девушки, и парни снимают ролики, в которых сравнивают свои фото: на ранних снимках их лица кажутся крупнее, чем на свежих.

Высоким кортизолом объясняют многое: звон в ушах, глазной тик, вздутие живота, затуманенный разум, выпадение волос. «У тебя выпирает нижняя часть живота, а щечки пухлые? Ты легко вспыхиваешь и плохо спишь? Это все…» — да, здесь @ana.finds4you тоже обвиняет этот гормон (а потом рекламирует жевательные конфеты с ашвагандой).

«Когда осознаешь, что упрямый жир на животе, не исчезающий вне зависимости от того, как мало ты ешь и как много занимаешься спортом, на самом деле был вызван высоким уровнем кортизола, — предлагает подписчикам тему для размышлений @bebalancedbymicaela. — А как только сбалансируешь его, наконец получаешь тонкую талию».

Такого контента стало так много, что некоторых это стало раздражать. «Каждое второе чертово видео на моей странице „Для вас“ оскорбляет меня из-за моего уровня кортизола. Кто-нибудь вообще знает, что это значит? Еще год назад об этом никто не говорил, а теперь этот гормон должен решить все мои проблемы», — удивлялась в конце 2024 года блогер @astoldbyvee.

Что из себя представляет кортизол и зачем он нужен организму

Анна Бреговская Эндокринолог, врач первой категории, ведет прием в Lahta Clinic

В чем его основная функция

«Кортизол — важный гормон надпочечников, необходимый для жизни и принимающий участие в регуляции обмена веществ в организме:

Влияние на артериальное давление: кортизол вместе с другими гормонами надпочечников участвует в регуляции артериальном давления, оптимизируя его и при необходимости — повышая.

Углеводный обмен: кортизол участвует в регуляции глюкозы крови, повышая ее за счет усиления выработки в печени и выброса в кровь, а также уменьшая ее утилизацию остальными тканями организма.

Обмен белка: кортизол стимулирует синтез белка в печени и его распад в других тканях.

Жировой обмен: как и с белком, в одних тканях кортизол может способствовать накоплению жира, а в других — наоборот его расщеплению, поддерживая баланс.

Влияние на минеральный обмен и кости: кортизол участвует в регуляции уровня кальция, вымывая кальций из костей и увеличивая выведение кальция с мочой. Также он регулирует выделение натрия и воды с почками.

Влияние на кровь: ГК стимулируют образование эритроцитов, нейтрофилов, тромбоцитов, уменьшают количество лимфоцитов и эозинофилов.

стимулируют образование эритроцитов, нейтрофилов, тромбоцитов, уменьшают количество лимфоцитов и эозинофилов. Влияние на воспаление: кортизол оказывает противовоспалительный эффект, уменьшая проницаемость сосудов, снижая активность лейкоцитов, уменьшают образование соединительной ткани».





Как и когда он вырабатывается?

«Кортизол вырабатывается в коре надпочечников. Процесс подчинен циркадным (примерно 24-часовым) ритмам, поддерживающим физиологические процессы в синхронизации с внешней средой. Максимальная концентрация кортизола приходится на ранние утренние часы (06:00–08:00 утра), и в течение дня идет на спад, достигая наиболее низких значений к ночи .

Обычно суточные колебания стабильны, но изменения окружающей среды могут повлиять на уровень кортизола. Например, острый или хронический стресс: не только эмоциональный, но и физический — болезнь, болевой синдром, оперативное или стоматологическое вмешательство, травмы могут способствовать повышению его уровня. Именно поэтому кортизол иногда называют гормоном стресса — он помогает организму адаптироваться к изменившимся условиям , поддерживая оптимальный уровень артериального давления, глюкозы и других жизненно важных показателей.

При сдаче крови на кортизол в утренние часы можно увидеть его высоконормальные или иногда даже превышающие референсные значения, что скажет об отсутствии его дефицита в это время. Для выявления избытка кортизола необходима оценка его уровня в 23:00–00:00: отсутствие снижения кортизола в ночное время может дать повод заподозрить нарушение его циркадной секреции и, как следствие, избыточного содержания. Для получения достоверных результатов перед сдачей кортизола необходимо проконсультироваться с эндокринологом для определения способа, времени и условий».

Кортизол — враг или помощник? Надо ли с ним что-то делать?

Анна Бреговская Эндокринолог, врач первой категории, ведет прием в Lahta Clinic

« Безусловно, кортизол — наш помощник. Без него невозможны многие процессы в организме: регуляция артериального давления, уровня глюкозы, электролитов крови. Если надпочечники вырабатывают недостаточное количество кортизола, можно говорить о развитии надпочечниковой недостаточности, которая в тяжелых случаях представляет собой жизнеугрожающее состояние, требующее немедленной госпитализации в стационар.

Повышение кортизола в ответ на стресс — это нормальная реакция организма, несущая только пользу.

Врагом кортизол может стать при его бесконтрольной выработке : существует ряд заболеваний надпочечников и гипофиза, которые способствуют чрезмерной выработке данного гормона вне зависимости от времени суток и окружающих условий. Это нарушает обменные процессы и способствует развитию тяжелых последствий в достаточно короткие сроки: артериальной гипертензии, сахарного диабета, остеопороза».

Советы, которые блогеры дают «для снижения уровня кортизола» выглядят полезными (не считая рекомендаций по приему БАДов, что требует консультации с врачом). Так, например, уже упомянутая инфлюенсер @tatlafata перечисляет три главных привычки, которые, как ей кажется, помогли в преображении: сначала завтракать и пить воду, а уже потом потреблять кофеин; добавить физическую активность — пилатес, йогу или просто прогулки; организовать утреннюю рутину — не хвататься первым делом за телефон, а заниматься первые минуты другими приятными делами вроде выгула собаки или ведения дневника. Советы в недавнем видео @juliaperfetto похожи: девушка рекомендует вовсе заменить кофе чаем или матчей, завтракать в течение 1-2 часов после пробуждения и, конечно, тренироваться.

А @ally.renee1 предлагает сфокусироваться на общем ментальном благосостоянии: замедлиться, пересмотреть свое окружение (и поговорить с людьми, которые кажутся токсичными), не критиковать себя, быть благодарным жизни.

И это всё важно: врачи, включая Анну Бреговскую, считают необходимым для хорошего самочувствия соблюдать режим сна, труда и отдыха, а также придерживаться полноценного разнообразного питания. При отсутствии хронических заболеваний это должно положительно отразиться на внешности. Во многих же случаях из тиктока «высокий кортизол» — лишь надуманный диагноз (пока он не подвержен специалистами). Если бы уровень гормона действительно серьезно превосходил норму, речь бы шла уже о серьезных заболеваниях, а не только об отекающем по утрам лице .

Анна Бреговская Эндокринолог, врач первой категории, ведет прием в Lahta Clinic

« При избыточной выработке кортизола возникает эндогенный гиперкортицизм. Это целый комплекс симптомов : отечность и покраснение лица, изменение композиции тела — размер живота увеличивается, а руки и ноги худеют, повышение артериального давления, мышечная слабость, появление больших синюшно-бордовых растяжек на коже, гнойничковые поражения кожи, легкое возникновение кровоподтеков, плохая заживляемость ран, нарушения половой функции (и у мужчин и у женщин). При обследовании часто отмечается повышение глюкозы крови, выявляется остеопороз. Иногда симптомы бывают неспецифичны, поэтому важно обращаться к врачу при любом ухудшении самочувствия.

Эндогенный гиперкортицизм может возникать по нескольким причинам:

— опухоль гипофиза, бесконтрольно вырабатывающая адренокортикотропный гормон (АКТГ) и стимулирующий надпочечники на выработку кортизола (Болезнь Иценко-Кушинга). Это самая частая причина (80-85%) эндогенного гиперкортицизма.

— опухоль надпочечника (Синдром Иценко-Кушинга) — вторая по частоте встречаемости причина (10-20%).

— АКТГ-секретирующая опухоль другой локализации (АКТГ-эктопированный синдром) — наиболее редкая (5-10%), но наиболее сложная ситуация, так как в большинстве случаев это злокачественные образования (например, рак легких, щитовидной железы, поджелудочной железы, яичников, опухоли желудочно-кишечного тракта и т. д.).