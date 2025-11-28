Если вам немного за тридцать: почему мы так боимся этой цифры, хотя все только начинается

Откуда берется страх 30 лет и из чего складывается
«Думаю, когда день 30-летия действительно наступит, ничего особенного не произойдет. Но по внутренним ощущениям после 30 жизнь начинает медленно, но верно клониться к закату: будто остается все меньше активных лет, годы юности-молодости уж точно позади, — рассказывает «Афише Daily» 29-летняя Ирина. — Стараюсь напоминать себе, что впереди еще много интересного и у каждого свой ритм, но на уровне чувств все воспринимается иначе. С одной стороны, в Европе, США и даже в Мексике, где я сейчас живу, к возрасту относятся явно проще, и после 30 для многих жизнь только начинается, люди потихоньку задумываются о том, чтобы когда-нибудь жениться и завести детей. С другой — во мне явно закрепилось иное видение возраста».
Конечно, страх тридцати может возникать и у женщин, и у мужчин, но в этом тексте мы скорее фокусируемся на первых: во всем мире быстрее списывают со счетов именно девушек, а тревоги этой группы связаны с естественными биологическими причинами.
Поп-культура усиливает эти пугающие мысли: например, в эпизоде сериала «Друзья», где персонажи переступают рубеж 30-летия («The One Where They All Turn Thirty») Рейчел очень расстроена: по ее жизненному плану она к этому возрасту уже должна быть с «тем самым», а Тэг не подходит на роль мужчины, с которым она хотела бы провести остаток дней. В «Дневниках Бриджит Джонс» главная героиня слышит, что после тридцати женщины «не могут быть разборчивыми» в отношениях. Неудивительно, что многие переносят это на себя.
«Все напоминает о том, что тебе уже не 20 и даже не 25: тургор кожи хуже, коллаген вырабатывается слабенько, нужно больше „танцев с бубнами“, чтобы выглядеть прилично и чувствовать себя сносно. Еще начинаешь переживать, правильно ли делятся клетки, не начнутся ли в организме в скором времени аномалии. Сбросить вес гораздо сложнее, а набрать легче, чем 10 лет назад.
Чаще попадаются шутки про 30-летних в соцсетях: про невероятные ожидания окружающих; про то, что люди 1996–1999-х годов рождения так и не завели семью — максимум домашних животных; про уже появившиеся морщины, но еще не прошедшее акне; про тонометр, которым уже пользуешься ты, а не твоя бабушка. Сначала смешно, потом странно, что это все вообще-то про тебя.
Когда-то я думала, что к 30 у меня будет семья: муж, один или двое детей, квартира и дача, сложившаяся успешная карьера. А еще я объезжу к этому возрасту полмира. Сейчас у меня за спиной только две с половиной эмиграции, развод, а вместо половины мира — всего 16 стран. Сравнение себя с красивыми картинками в соцсетях никогда не выходит в мою пользу.
Когда смотрю на своих родителей и бабушек, кажется, что жизнь проносится в одно мгновение, — они тоже подтверждают эти ощущения. Человеческий век и правда очень короток, а тех лет, когда ты полон энергии и здоровья, еще меньше. Уже и о детях страшновато думать: энергии все меньше, хватает только на себя. Если бы можно было вернуться назад, я бы больше вкладывалась в свое финансовое благосостояние, карьерные возможности и здоровье».
«Мне недавно исполнилось 30, и я ужасно боюсь потерять свою привлекательность, — пишет на реддите @Fabulous-Lecture5139. — Я знаю, что это не главное, но жизнь действительно намного проще, когда ты симпатична, особенно если ты женщина».
Да, визуально возрастные изменения заметны прежде всего на лице: кожа подвергается воздействию большого количества и внешних, и внутренних факторов. Некоторые процессы мы не в силах контролировать, но другие нам подвластны, например, известно, что на старение кожи влияет образ жизни: курение, неблагоприятные пищевые привычки, нарушение сна, эмоциональный стресс. То есть мы можем помогать организму естественным образом поддерживать здоровье кожи.
Помимо этого, увеличивается количество косметологических опций: по итогам 2024 года российский рынок инъекционной косметологии вырос на 21%, до 44 млрд рублей. Аналитики прогнозируют, что в 2025 и 2026 годах он будет расти на 15–20%. Женщины в стране регулярно ходят к косметологам — в 2025 году средний возраст клиенток снизился с 36 до 34 лет.
Стоит ли подчиняться давлению социума с его безжалостными канонами красоты — отдельный вопрос, но о чем точно не стоит беспокоиться, так это о том, что в день 30-летия вы проснетесь сморщенной старухой. Этого точно не произойдет, у вас еще есть время решить, что делать с заломами на лице и проступающей сединой. Возможно, стать лицом благородного естественного старения, когда годы отражают прожитый опыт и мудрость, а не прячутся за подтяжкой, — это решать только вам. Некоторые звезды, включая Памелу Андерсон, пытаются сделать это новым трендом.
«Я была уверена, что, как только поставлю в анкете в дейтинге цифру 30, вообще никогда никого не найду, ведь „женщины старше 30 никому не нужны“, — рассказывает 35-летняя Ира. — И конечно, преследовала мысль, что к этому возрасту я уже обязана быть „в тех самых“ отношениях, потому что потом совсем тлен и старость, выбора нет. Если романтические связи и будут, то от безысходности».
Конечно, это не так (автор предыдущей цитаты, кстати, тоже в этом убедилась). По данным исследовательского центра Pew, взрослые в возрасте до 30 лет представляют собой возрастную группу с самым высоким процентом одиноких людей — примерно 47%. После 30-летия можно продолжать находить и друзей, и отношения. Из плюсов: вы наверняка с каждым годом все лучше понимаете, каких людей действительно хотите видеть рядом. А если уже никаких не хотите, можно в крайнем случае присоединиться к числу тех, кто выбрал отношения с искусственным интеллектом.
Другой страх, преследующий женщин, связан с опасениями о невозможности стать матерью. Зачастую даже давят не внутренние ощущения, а постоянные поторапливания со стороны окружающих (сейчас в голове должна возникнуть картина семейных посиделок). «Одной из причин развода с уже бывшим мужем были его попытки навязать мне мысль, что я обязана родить до 30 лет, якобы это долг любой женщины и, вообще, мне надо было успеть сделать это еще в 27», — продолжает Ира.
Если женщина и сама хочет забеременеть, но попозже, возможностей для этого становится все больше. Даже термин «старородящая» Минздрав РФ в 2024 году отправил под запрет.
По оценке карьерного психолога Анны Чуксеевой, первый профессиональный кризис как раз обычно случается ближе к 30 годам. Но, учитывая, что россияне меняют профессию в среднем три раза за жизнь, стоит напомнить себе: с неподходящей работы еще можно успеть уйти (три смены работы не происходят строго в период до 30-летия). Причем работа может быть неподходящей не только потому, что вам не близка сфера деятельности, но и по условиям внутри конкретной компании: возможно, вам просто не дают нужных условий для роста. И их можно найти в другом месте: как раз к 30 наверняка успели набраться строчки в резюме, которые помогут с поиском.
Просто внимательно посмотрите на эту фразу в кавычках. И попробуйте ответить себе на вопрос, как в 30 лет может быть поздно что-то начать. Возможно, то же самое вы говорили себе и в 20 — представьте, как сильно вы продвинулись бы в выбранном деле, если бы приступили к нему 10 лет назад.
Возможно, вы уже не станете профессиональной балериной, но что если попробовать раз в неделю заниматься у станка ради удовольствия? Есть вероятность, что вы уже не побываете во всех странах мира, но что если постараться выкраивать больше возможностей для путешествий и потихоньку отмечать на карте новые места? Список можно продолжать долго.
«Если быть совсем объективными и приземленными, стереотипы [о том, что женщинам стоит бояться 30-летия] пошли из наших биологических данностей: у женщины репродуктивный срок кончается сильно раньше, чем у мужчины. И несмотря на то что сейчас к большой радости мы имеем сильный сдвиг в сторону расширения наших возможностей зачать и родить, биологическое влияние остается фундаментальным и определяющим. Как сказал Фрейд, „тело — это судьба“, и мы заложники этой судьбы.
Другие факторы давления на женщину скорее имеют социальные корни. Я бы выделила два. Первый внутренний: со времен начала активной эмансипации женщины отстаивают свое право на справедливое и симметричное участие в формировании мира — как исследователи, политики, бизнесмены, как доноры дискурса в самом широком смысле. Это создает некоторое долженствование, вызов и желание успеть и смочь, которое часто внутри не меньше, чем снаружи, и может переживаться как давление.
Второй фактор — состояние современного рынка, который обгоняет сам себя и наступает себе на пятки в попытках обслужить прогресс. Мы видим, как много посланий снаружи о необходимости сконцентрироваться на успехе/результате и выделить „идеальный“ продукт собственной жизни, чтобы своевременно и конкурентно продемонстрировать его всем остальным участникам этой большой эстафеты. И в этом месте, конечно, давление распределено на оба пола, просто женщины более уязвимы, так как вынуждены на время сходить с дистанции, чтобы параллельно достичь хороших результатов в проекте „дом/семья/дети“».
Как бороться с тревогой по этому поводу
Многие из нас не чувствуют себя настоящими взрослыми: в какой-то момент оказалось, что «вырастешь и узнаешь» — абстрактная фраза, в момент наступления совершеннолетия тебе не загружают в мозг энциклопедию со всеми знаниями о мире. Мы не всегда знаем, как правильно поступить в той или иной ситуации, продолжаем совершать ошибки и подолгу размышляем над вопросом «А что я вообще делаю со своей жизнью?». Да что там, однажды можем обнаружить, что самостоятельно не справимся даже с оплатой ЖКХ, потому что никогда этого не делали.
Кажется, что нас только засунули в тело настоящего взрослого человека, которым мы на самом деле не являемся. Это странно и неловко осознавать, даже в 25. А что если уже стукнуло 30? А вот наши родители в этом возрасте…
Да, возможно, к тому возрасту, в котором мы сейчас находимся, у наших мам уже были 5-летние мы. Или 7-летние. Или 10-летние. Или… вообще это неважно. Мы не обязаны жить по чужим ритмам, гораздо важнее, здоровее и логичнее прислушиваться к собственным. «В мире существует множество путей. Упрямо придерживаться только одного — это отказ от всех остальных», — напоминает корейский писатель Ха Ван в книге «Я хочу жить в своем темпе. Что я понял, пока бежал за чужими мечтами».
Если у вас нет каких-то атрибутов возраста, это не значит, что с вами что-то не так. Это значит, что атрибуты стоит пересмотреть.
«Мне 30 лет, и у меня нет ни машины, ни квартиры. Мне 30 лет, и я не умею водить. Мне 30 лет, и у меня еще нет детей», — начинает долгий список тиктокер @kankanolya. Под роликом девушка уточняет, что хочет напомнить зрителям: «В 30 лет у вас необязательно должно быть все». От каких-то фантазий вообще стоит отказаться, а другие цели, наоборот, пора реализовать. После наступления 30-летия точно еще не поздно.
«Раньше я очень боялась 30-летия: в терапии однажды вскрылась моя уверенность, что в 30 жизнь заканчивается, потому что моя мама родила меня в этом возрасте. И однажды я разревелась среди ночи, когда поняла, что после 30 жизнь все же есть.
За полгода до 30-летия я развелась и закончила абьюзивные для меня отношения длиной в 10 лет. При подписании документов бывший партнер меня запугал, и я осталась без всего — без денег и без дома, который мы вместе строили три года. Пришлось с котом и кошкой вернуться к родителям. К тому же начинались психоз и тяжелая депрессия. Казалось, что это конец.
Но постепенно я начала чувствовать себя лучше: стала осознавать, чего и как хочу, занялась собой, продолжила терапию. Училась общаться с людьми: постоянно с кем-то знакомилась и встречалась, стала ходить на свидания. Развивалась в карьере и очень выросла в профессиональном плане. Стала болтушкой, у меня появилась куча друзей — старые знакомые и коллеги вообще меня не узнавали.
Помню, подруга спросила у своей бабушки, о чем та жалеет. И она ответила, что ей стоило чаще рисковать и делать то, что она хочет. И это тоже дало мне мощный пинок: я осознала — кто и когда, если не я и не сейчас? Лучше начать в 30, чем в 40. Или лучше в 40, чем в 50, и так далее. Пробовать — круто.
Мне кажется, жизнь в России и местном социуме внушает тебе страхи. Кругом „успей родить, иначе будешь старородящей“ и прочее. А вот Бриджит Джонс (героиня книг и фильмов «Дневник Бриджит Джонс». — Прим. ред.), которую я очень люблю, очень помогла это развеять! Когда увидела ее, подумала: „Вау, после 30 можно классно жить, почему нет“.
Мы с подругой (с которой я познакомилась после 30!) — ведущие подкаста про тру-крайм (сказали бы раньше, не поверила бы). Я невероятно сильно люблю свою жизнь и живу ее в кайф».
32-летняя исполнительница ixti (@ixti.music) записала видео «для всех 20-летних девушек, которые думают, что они ничего не успевают в этой жизни, а старость не за горами». «Малышка, тебя ждет такой прайм, о котором ты и мечтать не могла. Все только начинается», — успокаивает она зрительниц. Девушка рассказывает, что сейчас чувствует себя лучше, чем когда-либо, во многом потому, что теперь понимает свою ценность и уникальность, ни с кем себя не сравнивает и наслаждается внутренним миром, — это все положительно отражается и на внешних проявлениях.
«Основной козырь, который у нас есть в этой игре, — конечность нашего пребывания в мире. Мы все живем свою единственную, персональную, невозвратную жизнь, которую нам никто не вернет и не продлит за наши даже самые великие проекты. Это грустно, но это прекрасно отрезвляет от опьянения гонкой за достижениями.
Я думаю, что, если регулярно возвращаться к этому знанию, мы сможем потихонечку возвращать себе власть над нашим вдохновением и начинать творить, а не достигать свою жизнь».