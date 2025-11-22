Жить в голове: что такое феномен навязчивых грез и почему он мешает реальной жизни

Получается, что главным сценарием моих грез стал реальный человек и выдуманная мной любовь с его стороны . Это привело к гиперфиксации на нем и, я бы даже сказала, к одержимости. Мне ничего не приносило удовольствия — ни еда, ни встречи с друзьями. Единственное, что мне нравилось делать, — фантазировать об этом человеке. Я боготворила его, он казался мне гением, и я не замечала красных флагов. Мозг начал подменять реальность на фантазии, и мне стало страшно. Когда мне пришла мысль купить снотворное, я поняла: что-то пошло не так. Еще в тот момент мне попалось видео о нарциссах-манипуляторах. Я постепенно начала отделять фантазию от реальной жизни, где могут встречаться такие люди. Это открыло мне глаза на мою ситуацию и сподвигло начать терапию».