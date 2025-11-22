Жить в голове: что такое феномен навязчивых грез и почему он мешает реальной жизни

Что такое феномен навязчивых грез?
Феномен навязчивых грез (от англ. Maladaptive Daydreaming или Daydreaming Disorder) — это состояние, когда человек значительную часть времени проводит в мечтах и фантазиях. Грезы обычно проявляются как яркие и сложные сценарии и захватывают настолько сильно, что реальная жизнь уходит на второй план, а живое взаимодействие с людьми подменяется выдуманными сюжетами. При этом человек не всегда в состоянии самостоятельно заметить и остановить навязчивые грезы. Среди других характерных особенностей дезадаптивной мечтательности выделяют детализированность, сложный сценарий с полноценными сюжетными линиями и продуманными персонажами, а также продолжительность: навязчивыми принято считать мечты, которые отнимают более половины времени бодрствования человека.
Сам термин Maladaptive Daydreaming (MD) в 2002 году ввел кандидат наук, профессор клинической психологии университета Хайфы в Израиле Эли Сомер. Его основная специализация — последствия травматического опыта, в частности, негативные детские переживания. В какой-то момент шесть его пациентов, переживших схожие трудные обстоятельства в раннем возрасте, почти одновременно начали говорить о своей «очень насыщенной внутренней жизни». «Когда я стал внимательнее прислушиваться к их внутреннему миру, он поразил меня своей глубиной, яркостью и масштабом», — рассказывал ученый в одном из интервью. Это сподвигло Сомера впервые подробно описать случаи, которые он назвал феноменом навязчивых грез.
Сомер определяет навязчивые грезы как «чрезмерную и яркую фантазийную активность, которая мешает нормальному функционированию человека и может привести к серьезному дистрессу». Ученый называет этот феномен клиническим состоянием, связанным с рядом личных, межличностных и поведенческих проблем. Именно поэтому, считает Сомер, важно отличать его от других видов психической деятельности, связанных с мечтательностью и проявлением фантазии, таких как блуждание ума, вялый когнитивный темп и осознанные сновидения.
Феномен навязчивых грез не считается психическим диагнозом, но иногда его сравнивают с поведенческой зависимостью. При этом масштабных исследований этого состояния на больших выборках все еще нет. Клинический психолог сервиса для заботы о ментальном здоровье zigmund.online Юлия Каминская отмечает, что многие клиенты не осознают проблему, которую представляют навязчивые грезы: «Ко мне только однажды обратился клиент с прямым запросом. Работа происходит по мере прояснения и понимания, насколько человек оторван от реальной жизни. В своей практике я сталкиваюсь с навязчивыми грезами в соотношении примерно 1 к 15, с сильно влияющими (по субъективным ощущениям) на жизнь грезами — 1 к 30».
Из-за чего возникают и как выглядят навязчивые грезы
Точные причины появления навязчивых грез неизвестны. Однако некоторые исследования связывают их с потребностью избежать дискомфорта в реальной жизни и удовлетворить эмоциональные потребности, особенно в подростковом возрасте. Недавние исследования показывают, что с навязчивыми мечтаниями может сталкиваться около 2,5% населения, что сопоставимо с распространенностью тревожности и расстройств пищевого поведения. Более высокие показатели (от 5,5% до 8,5%) выявили среди студентов университетов и молодежи.
По мнению практикующего психолога, гештальт-терапевта и супервизора, комьюнити-директора сервиса Ясно Екатерины Артеменко, побег в вымышленную реальность может быть связан с переживанием личного или социального кризиса. Рассматривая навязчивые грезы как следствие того, что происходит с человечеством в текущей точке социальной эволюции, она называет три ключевых фактора, влияющих на возникновение этого феномена:
- Широкая погруженность в виртуальную реальность, в которой мы можем через создание собственного персонажа обладать тем, что хотели бы получить в реальном мире.
- Жизнь в эпоху перемен. У нас накапливается очень много тревоги, но и надежда тоже неизбежно присутствует. Нам хочется больше вкладываться в надежду, а тревогу подавлять. Однако если подавлять негативные переживания очень усердно, то надежда может превратиться в навязчивую мечту или даже одержимость.
- Высокое нарциссическое давление. Мы можем ощущать, что должны выдавать в мир идеальный продукт или даже сами стать «идеальным продуктом», который не разочарует близких, начальство, потенциальных или существующих партнеров. Мы сложно выдерживаем стыд за нашу неидеальность и, защищаясь от этих чувств, можем начать навязчиво грезить о «лучшей версии» себя и своей жизни.
Юлия Каминская выделяет два фактора современной реальности, которые могут усиливать склонность к навязчивым грезам: «Первый — медиа и киноиндустрия: они развивают воображение, создают яркие визуализации и эмоциональные сценарии, с помощью которых человек может “погружаться” в свои фантазии. Второй — более спокойная и обеспеченная жизнь: снизилась необходимость борьбы за выживание, появилось больше возможностей для саморефлексии и удовлетворения духовных потребностей. Кроме того, упрощения в повседневной жизни дают возможность погружаться в фантазии, не прерывая работы и бытовых дел».
Иногда навязчивые грезы могут стать своеобразной копинг-стратегией, то есть способом справляться с трудными эмоциями и сложными условиями для психики. Например, Анастасия, которой позже наличие навязчивых грез подтвердил психиатр, начала уходить в фантазии в возрасте 11 лет — таким образом она, как сама объясняет, справлялась с тревожностью из-за детства в деструктивной семье.
«Сначала это были нереалистичные фантазии: например, я представляла, что бы изменила, если бы вернулась в первый класс, но со своими сегодняшними мозгами, или на что бы потратила деньги, если бы у меня была безлимитная карта. А чуть позже, в 26 лет, я влюбилась — невзаимно, как мне до сих пор кажется. Я настолько придумала себе, что мужчина в меня влюблен, что начала пропадать в мечтаниях, проезжать станции метро, гулять по несколько часов подряд и не замечать, как оказалась в том или ином месте, специально ложиться спать пораньше, чтобы пофантазировать.
Получается, что главным сценарием моих грез стал реальный человек и выдуманная мной любовь с его стороны. Это привело к гиперфиксации на нем и, я бы даже сказала, к одержимости. Мне ничего не приносило удовольствия — ни еда, ни встречи с друзьями. Единственное, что мне нравилось делать, — фантазировать об этом человеке. Я боготворила его, он казался мне гением, и я не замечала красных флагов. Мозг начал подменять реальность на фантазии, и мне стало страшно. Когда мне пришла мысль купить снотворное, я поняла: что-то пошло не так. Еще в тот момент мне попалось видео о нарциссах-манипуляторах. Я постепенно начала отделять фантазию от реальной жизни, где могут встречаться такие люди. Это открыло мне глаза на мою ситуацию и сподвигло начать терапию».
По словам Анастасии, первые сессии с психологом помогли ей осознать свою тревожность. «Вскоре психолог отправил меня к психиатру, который поставил диагноз ГТР (генерализованное тревожное расстройство), в базе у которого скорее всего стоит КПТСР (комплексное посттравматическое стрессовое расстройство). В моем случае навязчивые грезы стали ответом на повторяющиеся травмирующие действия в прошлом, связанные с алкоголизмом матери. Так сформировалась копинг-стратегия: я прогуливала школу, лежала дома и мечтала. С начала терапии прошло три года. Сейчас я предпочитаю находиться в реальности и могу отследить, когда и в каком момент меня снова отбрасывает в фантазии».
«Мне всегда было сложно взаимодействовать с другими людьми, поэтому я часто любила проводить время в своих мыслях, придумывать какие-то ситуации. — рассказывает Дарья, которая страдала от феномена навязчивых грез в подростковом возрасте и окончательно поборола его примерно к 22 годам. — Бывало, я даже ждала долгой дороги или возможности спокойно посидеть дома, чтобы погрузиться в свой вымышленный мир».
Придумывая полноценные истории, Дарья начинала чувствовать все, что происходило в ее голове, не осознавая, что это нереально. «Ощущения такие, будто это действительно твое прошлое или будущее. Ты четко видишь себя и свой образ, разговариваешь с кем-то, тебе отвечают. С этими же мыслями я могла ложиться спать — это тоже было прекрасным временем, чтобы погрузиться в воспоминания или помечтать о будущем».
«Особенно часто я погружалась в такие состояния, когда училась в старших классах. Помню, как-то раз пришла из школы домой, пообедала, села в кресло и настолько сильно провалилась в свои мысли, мечты и переживания, что могла очнуться спустя несколько часов, когда за окном было уже темно. В какой-то момент я поняла, что трачу свое время впустую, и мне стало страшно.
Сейчас мне 31 год, и я уже давно не страдаю от этого состояния. Я понимаю, что это было большой помехой в моей жизни: тогда, в подростковом возрасте, я должна была учиться общаться со сверстниками, ведь никакие мечты и грезы не могут заменить живую социализацию. Но интересно, что сейчас, когда я нахожусь в декрете и у меня из-за прерывистого сна началась бессонница, такие мечтания помогают засыпать. Я придумываю нереальную ситуацию, которая меня успокаивает, получаю удовольствие от этих мечтаний и в какой-то момент засыпаю. То есть сейчас навязчивые грезы даже помогают, хотя я стараюсь не злоупотреблять ими».
25-летняя Анна рассказывает, что мечты присутствуют в ее жизни с самого детства. «Сколько себя помню, я всегда придумывала себе другие миры и жизни. Сейчас я понимаю, что это происходило из-за одиночества. Я была очень застенчивая, у меня была достаточно авторитарная мама, и я много чего себе не позволяла, а грезы были безопасны и доступны. Часто я просыпалась и засыпала с ними, а еще представляла, что за мной наблюдают, словно в “Шоу Трумана”».
Девушка добавляет, что самые яркие и сильные грезы в ее жизни были связаны с лишним весом — когда она поняла, что отличается от других девочек. «На фоне аспекта внешности, достаточно важного в подростковом возрасте, а также моей стеснительности и зажатости, я бесконечно жила в грезах, потому что моя жизнь мне не нравилась. Я не всегда могла поделиться своими переживаниями с мамой, и мечты становились моим утешением».
«До сих пор не проходит ни одного дня, чтобы я не уходила в грезы. Я легко могу расплакаться или рассмеяться от того, что намечтала. При этом в своих грезах я всегда главная героиня. Это могут быть разные истории, от совсем фантастических до более реальных и банальных. Важно отметить, что я всегда отличаю мечты от реальности и очень четко разграничиваю эти понятия.
Я чувствую, что сейчас грезы мешают мне достичь цели — научиться хорошо танцевать. В мечтах я уже классно танцую, меня берут на выступления, я выигрываю конкурсы. От этого притупляется стремление идти к цели, так как в своей голове я ее уже достигла. То же самое касается отношений, которые мне трудно строить. Вместо того, чтобы работать над этим, я предпочитаю уходить в мечты, придумывать сюжеты и сценарии, в которых мне безопасно и все складывается. Но иногда грезы и помогают: например, когда я испытываю негативные эмоции, то могу пережить их в выдуманной истории, и меня немного отпускает».
Когда пора обратиться к специалисту
Эксперты сходятся во мнении, что бить тревогу нужно в тот момент, когда навязчивые грезы начинают негативно сказываться на реальной жизни.
«Грезы становятся проблемой, когда реальная жизнь начинает страдать: падает эффективность на работе или учебе, отношения дают сбой, бытовые дела остаются незавершенными».
Юлия рекомендует задуматься об обращении к специалисту при следующих факторах:
- не получается контролировать поток грез, когда нужно сосредоточиться;
- попытки прервать фантазии вызывают тревогу или раздражение;
- реальность кажется блеклой, а обычные вещи перестают радовать.
По словам Каминской, терапия в таком случае поможет понять, какую потребность удовлетворяют грезы, найти более здоровые способы справляться с эмоциями и постепенно вернуть контроль над вниманием и жизнью.
«Наша жизнь полна обязанностей в семье, работе, отношениях, и все это требует присутствия и вовлечения на физическом и эмоциональном уровнях. Если мы будем полностью погружены в мечту о чем-то невозможном, то возможное и реальное неизбежно пострадают. Не хочется стигматизировать способность человека мечтать и фантазировать — это прекрасное свойство нашего ума, которое позволяет творить, изобретать, предвосхищать. Кроме того, часто мечты неплохо успокаивают и утешают — например, помогают заснуть или пережить какое-то сложное эмоциональное событие. Но если есть ощущение, что это единственный способ справится с происходящим вокруг; если есть ущерб реальной жизни, какой бы сложной она ни была, — это сигнал о том, что нам нужна помощь и поддержка».
Что можно сделать самостоятельно прямо сейчас
«Можно использовать методы, которые помогают переключить внимание на реальность, снизить погружение в фантазии и вернуть чувство контроля. Например, вести дневник: фиксировать ситуации, эмоции и людей, которые запускают грезы. Цель — не запретить фантазии, а понять, откуда они берутся».
Также Юлия Каминская приводит техники заземления и отвлечения внимания:
- Дыхание «4-4-4»: вдох на 4 счета, задержка на 4, выдох на 4. Повторить 4 раза.
- Сенсорное заземление «5-4-3-2-1»: назвать 5 вещей, которые видите; 4, которые можете потрогать; 3, которые слышите; 2, которые чувствуете на запах; 1 — на вкус.
- Список «якорных» дел: простые действия, которые занимают мозг и руки: сложить пазл, раскрасить антистресс-раскраску, начать уборку по таймеру на 10 минут, лепить из пластилина.
«Замечайте себя, свои ощущения и потребности. Если регулярно игнорировать их даже в угоду высоким целям и чьим-то ожиданиям, то можно оказаться в ситуации, когда психика “объявит забастовку”. Речь не о том, что мы должны получать все желаемое немедленно, а о привычке направлять фокус внимания на себя и раскрывать смысл того, что обнаружено.
Обязательно планируйте что-то интересное и приятное вместе с кем-то — пусть у вас будут единомышленники в исследовании мира. Важно разделить ожидание от приятного с кем-то и укоренить его в реальных планах.
Найдите того, с кем вы сможете честно и открыто разговаривать о ваших беспокойствах. Каждый из нас нуждается в ком-то, кто играет в нашей команде, включен в нашу ситуацию и вместе с нами будет готов искать подходящий выход из нее.
Разрешите себе чувствовать разочарование, усталость, отвращение. Найдите ресурсы, которыми вы можете себя поддержать, когда эти чувства возникают. Сложные переживания ни в коем случае нельзя подавлять или купировать — все, что мы чувствуем, помогает нам ориентироваться в том, что на самом деле происходит, и как с этим можно обойтись. Если постоянно подавлять негативные переживания, то можно бессознательно начать искать мир, в котором этих переживаний нет совсем, но этот мир — несуществующий.
Не пытайтесь сразу найти ответы на все вопросы и предоставить себе и другим моментальное решение задач, которые ставит перед нами жизнь. Это приведет к неизбежному истощению и повысит риск того, что воображаемая реальность станет убежищем, в котором захочется спрятаться».