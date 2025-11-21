Мужчины начали фетишизировать женщин с аутизмом в приложениях для знакомств — такую тенденцию зафиксировали журналисты американского издания Dazed. В анкетах наряду с упоминаниями интересов и вкусов теперь можно встретить запросы на «девушек с легким аутизмом» или «с легкой степенью аутизма».
Явление подтверждается мемами и видео — в том числе русскоязычными. Пересказ статьи Dazed от российской пользовательницы @anyleraanyyou набрал 1,5 миллиона просмотров и тысячи комментариев, в нашем дискурсе также встречаются шутки про «ту самую lowkey-аутистик-интровертную девушку с грустным взглядом». Впрочем, для России проблема пока не очень актуальна из-за высокого уровня стигматизации и низкого уровня диагностики РАС (расстройства аутистического спектра).
Судя по контенту в соцсетях, многие сводят образ девушек с аутизмом к набору привлекательных стереотипов: милая чудачка-гик, чем-то сильно увлеченная, отстраненная и не такая, как все. Эти мужчины хотят встречаться не с человеком с РАС, а с его упрощенной и далекой от реальности проекцией. Этот женский образ годами закреплялся в кинематографе через троп weird girl («странная девушка»).
«Weird girl — это устойчивый типаж героини, который характеризуется странным поведением, эксцентричными интересами, гиперболизированной неординарностью и иногда сложностями с социализацией. Тут есть развилка: такие персонажи либо не умеют вести социальные взаимодействия, либо просто не хотят. Weird girl противопоставляется обычным девушкам и всяким „королевам класса“ и воспроизводит альтернативную им модель женственности.
Привлекательность weird girl для мужчин строится на мифологизации этой инаковости, которой мы во многом обязаны тонне инди-фильмов нулевых. Такая девушка кажется более открытой, эмоциональной и честной, но при этом нетребовательной и не имеющей особых ожиданий от партнера. А мужчина, выбирая ее, может почувствовать себя не поверхностным обывателем, а особенным ценителем прекрасного.
Weird girl часто не раскрыта как полноценный персонаж, а существует как штамп — у нее нет развития, а необычность превращает ее в аксессуар и объект романтического внимания для мужского персонажа. „Странность“ как характеристика, по сути, является ленивым выбором сценариста и замещает вещи, которые написать сложнее и которые могли бы утяжелить сюжет: нейроотличия, депрессию и так далее. Это в итоге еще и снижает зрительскую эмпатию — ведь зрителю не нужно беспокоиться, что неловкое поведение героини связано с какими-то реальными сложностями, вместо этого она просто quirky».
Аутичные девушки сами признавались, что их некоторые проявления часто воспринимаются другими как флирт. В 2023 году люди с РАС запустили в тиктоке тренд tism rizz („аутичная харизма“), в котором с недоумением делились, как окружающие часто «ловят на них краш», просят не смотреть на них влюбленными глазами и характеризуют их личность как flirty („кокетливый“). Все дело в свойственных для аутичных персон особенностях коммуникации: например, непрерывном зрительном контакте, непроизвольной улыбке, частыми кивками и активной мимике. Проблема в том, что в таких проявлениях нейротипичные люди могут увидеть романтических подтекст, хотя его нет.
Как выглядит РАС у женщин
РАС у женщин диагностируется в три раза реже, чем у мужчин, во многом из-за гендерных стереотипов. Диагностические критерии исторически опирались на мужские поведенческие модели, тогда как у девочек аутизм часто выглядит более социально приемлемым. Их специфические интересы могут совпадать с увлечениями сверстниц, женщины чаще более социализированы, стиммингмаскируется под поправление волос или кусание губ, а особенности поведения нередко списывают на стеснительность — вариант нормы для девочки.
Женщины также чаще прибегают к маскингу — сознательному скрытию своих аутичных черт. Они тратят огромные силы на подражание нейротипичным людям, наблюдая за стратегиями их поведения и отыгрывая ее. «Я все повторяла. Но это приводило только к ошибкам. Как бы сильно ты ни старался — все равно будешь отличаться от других. И другие будут это чувствовать. И чем сильнее ты убегаешь от себя, тем хуже тебе становится», — признавалась нам Юлиана Якуббо, которая узнала о своем диагнозе в 19 лет. Наде Янкелевич диагностировали РАС в 36 лет. Она тоже всегда подстраивалась под окружающих: «Вела себя так же, шутила так же». Постоянное ношение этой маски становится причиной, из-за которой аутичные люди чаще подвержены тревожным и депрессивным расстройствам, предупреждают врачи-психиатры.
Поздняя диагностика во взрослом возрасте мешает выстраивать отношения и ведет к самостигматизации. Знание же своего диагноза, как рассказывали «Афише Daily» девушки с РАС и специалисты, приносит облегчение, позволяет лучше понять себя, перестать себя ругать и адаптировать жизнь под свои особенности, повысив этим ее качество.
Почему тренд не так безобиден
Не исключено, что некоторые мужчины, желающие познакомиться с аутистичной девушкой, сами находятся в спектре и сознательно ищут партнершу со схожими особенностями.
Но подобные запросы могут быть осознанной стратегией по нахождению уязвимого партнера, которым легко манипулировать. Специалистка по половому воспитанию для людей с аутизмом Милли Эванс и психотерапевт Прем Менон отмечали, что аутистичных женщин проще вводить в заблуждение насчет своих намерений, на них легче оказывать давление и торговаться с ними об установленных границах, а также эксплуатировать их доверчивость.
Также из-за фетишизации аутизма на второй план отодвигаются трудности, с которыми сталкиваются женщины в спектре. Мужчины не просто так ищут девушку с «легкой степенью аутизма»: скорее всего, они не готовы к непривлекательным проявлениям РАС или не желают с ними сталкиваться. Они не против принять способность девушки с аутизмом быть чрезмерно сфокусированной или ее милую привычку сортировать предметы определенным образом, но готовы ли они быть с человеком, склонным к самоповреждающему поведению, со вспышками агрессии или эпилепсией? «Мне пришлось разработать целый план со своим партнером на случай выходов из дома, чтобы избежать срывов от сенсорной перегрузки. Я могу сидеть в темноте часами, потому что даже просто нахождение в освещенной комнате вызывает у меня мурашки по коже, — рассказала Dazed 27-летняя Карина. — И это даже не полный список разрушительных последствий, которые аутизм оказывает на мою жизнь. Именно поэтому так удручает, что его часто представляют всего лишь как милые гиперфиксации и чудаковатость».
Мы обсудили с экспертом фонда «Антон тут рядом» особенности построения отношений с людьми с расстройством аутистического спектра.
«Встречаться с человеком с РАС — значит быть с живой личностью со своим характером, потребностями и уязвимостями, которая умеет влюбляться, ревновать, быть нежной и уставать от быта. Спектр — действительно спектр: есть люди, которым нужна очень большая поддержка в быту и коммуникации, есть те, кто живет автономно, строит карьеру, заводит отношения и детей. Отличаются не сами чувства, а то, как они проявляются и считываются партнером.
Специалисты выделяют РАС как диагноз, когда видят: особенности развития мешают полноценно реализовываться в учебе, работе, отношениях. Если диагноз поставлен, это почти всегда означает, что человеку реально сложнее, чем среднестатистическому. Это создает определенную уязвимость.
Партнеру в такие моменты кажется, что „он/она меня не чувствует, не понимает“, хотя на самом деле просто нужно прямое сообщение без игры в догадки. Присутствует и сенсорная чувствительность. Громкие звуки, яркий свет, прикосновения, запахи, многолюдные места один воспринимает как пустяк, а для другого они могут стать причиной настоящей перегрузки. Это отражается и в быту, и на совместном отдыхе, и в интимной сфере, и даже на том, сколько времени человек в принципе может выдерживать общение. У него также есть потребность в предсказуемости и рутине: незапланированные изменения планов, внезапные поездки, неожиданные гости могут стать значимой проблемой.
Когда аутизм превращают в эстетичный фильтр или сексуальный фетиш, выпадает живой человек со своими потребностями, правами и очень разным опытом. Это вредно и для тех, кто ищет себе девушку с РАС, и для самих людей с РАС. Вместо поиска партнера для близких и надежных отношений происходит его подбор по параметрам, что не приведет к формированию здорового партнерства. Романтизация создает узкий эстетичный образ, под который большинство людей с расстройством попросту не подпадают и остаются невидимыми. Она выстраивает определенные ожидания от человека с РАС, что не способствует его адаптации, стираются реальные трудности, а они могут быть неэстетичными».
«Если вы встретили одного человека с аутизмом, то вы знаете лишь одного человека с аутизмом», — сказал однажды «Афише Daily» Алексей Мелия, автор книги «Мир аутизма: 16 супергероев». Эти слова отлично резюмируют этот текст. Диагноз не определяет личность, и за РАС скрывается в первую очередь человек со своими уникальными чертами, интересами и потребностями.