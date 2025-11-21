Также из-за фетишизации аутизма на второй план отодвигаются трудности, с которыми сталкиваются женщины в спектре . Мужчины не просто так ищут девушку с «легкой степенью аутизма»: скорее всего, они не готовы к непривлекательным проявлениям РАС или не желают с ними сталкиваться. Они не против принять способность девушки с аутизмом быть чрезмерно сфокусированной или ее милую привычку сортировать предметы определенным образом, но готовы ли они быть с человеком, склонным к самоповреждающему поведению, со вспышками агрессии или эпилепсией? «Мне пришлось разработать целый план со своим партнером на случай выходов из дома, чтобы избежать срывов от сенсорной перегрузки. Я могу сидеть в темноте часами, потому что даже просто нахождение в освещенной комнате вызывает у меня мурашки по коже, — рассказала Dazed 27-летняя Карина. — И это даже не полный список разрушительных последствий, которые аутизм оказывает на мою жизнь. Именно поэтому так удручает, что его часто представляют всего лишь как милые гиперфиксации и чудаковатость».