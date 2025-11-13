«Я маленькая девочка среди настоящих взрослых». Почему двадцатилетние не готовы взрослеть?

В 2010-х годах миллениалы в твиттере взяли слово adult и превратили его в глагол. Так появился adulting («адалтинг») — ироничный термин для описания «героических усилий» по выполнению «взрослых» дел. К 2016 году слово уже попало в шорт-лист Oxford Dictionaries, а его употребление выросло на 700%. Тогда социологи и журналисты задумались, о чем говорит популярность адалтинга: это дурацкий тренд или сигнал о более глубоких изменениях в обществе? Они выяснили, что мир действительно изменился: и социальные условия тогдашних двадцатилетних уже отличались от лайфстайла их родителей.



Здесь нужно посмотреть, как взрослели разные поколения. Как пишет Московский институт психологии, российским беби-бумерам пришлось рано стать взрослыми. Они застали послевоенное восстановление и жизнь в условиях дефицита. Эти условия воспитали в них ценности коллективизма, упорного труда и стремления к стабильности, а также мечту дать детям все, чего они сами были лишены. Миллениалы же вступали во взрослую жизнь в эпоху глобализации и цифровых технологий, но тоже столкнулись с чередой экономических потрясений. Их подход к жизни ориентирован на гибкость, инновации и баланс между работой и личной жизнью. Этот разрыв часто приводил к межпоколенческим конфликтам. Старшие упрекали молодежь в инфантилизме, а миллениалы критиковали бумеров за консерватизм.