«Мама могла меня назвать жирной шлюхой». Как и почему родители буллят своих детей

Самое жесткое было в мои тринадцать лет. Помню, как я перед майскими праздниками опоздала на пару минут в школу из-за того, что утром выгуливала собаку. Отец написал мне СМС, что дома меня ждут разборки и он меня сам заберет с занятий — несмотря на то что учеба закончится сильно раньше, чем его рабочий день. Я прождала его два часа, а когда мы приехали домой, он начал лупить меня ремнем . Я пыталась рационально объяснить, что не виновата, что из-за собаки, которая долго не делала свои дела, опоздала в школу, но он меня не слушал. Как тринадцатилетний человек, я очень взбесилась, что меня не воспринимают всерьез: я накричала, что ненавижу его, а он повалил на пол меня и начал бить ногами по попе. Потом он выбежал на улицу, и я слышала, как во дворе он звонил маме и жаловался, какая я плохая и что я ему сказала — разумеется, без контекста.