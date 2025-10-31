3 финансовые привычки, которые позволяют зумерам управлять деньгами без стресса

Экономия без напряга
Зумеры все реже покупают традиционные символы успеха, например квартиры или машины. При этом откладывать деньги молодое поколение все же продолжает, но делает это мягко, без лишнего стресса и жестких ограничений. Зумеры не отказываются полностью от хобби, путешествий или досуга и стараются экономить, лишь когда есть возможность, — например, на ужине с друзьями просто не заказывают второй напиток.
Наличные для них — архаизм
Почти каждый четвертый россиянин не носит с собой наличные. Большинство из них — молодые люди. Первые дебетовые карты, по данным опроса ВТБ, у них появились еще в подростковом возрасте. И на них они не остановились: большинство молодых людей до 25 лет пользуется двумя-тремя картами, а у 16% их четыре и более.
Молодые люди не хотят тратить время на походы в банк и предпочитают разбираться во всем самостоятельно, поэтому при выборе обращают внимание на удобство приложения — об этом сообщили 60% опрошенных. Им также важны бесплатное обслуживание, программа лояльности и бонусы, которые может предложить банк.
«Молодежь задает тренды, за которыми мы не просто следим, но и создаем новые финансовые возможности — от стильных карт с бесплатным обслуживанием до полноценного сервиса. Мы хотим быть на одной волне с клиентами, поэтому адаптируем наши решения под их запрос», — отмечает старший руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
Недавно ВТБ выпустил новую молодежную карту с сервисом «Молодежь Плюс» для людей от 14 до 25 лет. Помимо бесплатного обслуживания, оригинального дизайна и кешбэка, держатели получают доступ к подписке «Яндекс Плюс» с музыкой, фильмами и книгами, а также скидку 50% на мобильную связь от «ВТБ Мобайл». По словам Охорзина, карта и сервис делают управление финансами удобным, современным и выгодным.
ВТБ не впервые предлагает продукт, который отвечает запросам молодых клиентов: в прошлом году банк занялся киберспортивным направлением и запустил геймерские карты. Они позволяют совершать покупки в игровых маркетплейсах без комиссии и получать за это кешбэк.
Активировать сервис «Молодежь Плюс» могут держатели любых карт ВТБ от 14 до 25 лет включительно. К ним сервис подключается автоматически на 30 дней. Чтобы сохранить доступ к нему, нужно выполнять условия: тратить и держать на счете от 10 тысяч рублей в месяц. Оформить карту можно на сайте.
Разумное потребление и вторичный рынок
На «мягкие сбережения» похож и другой финансовый тренд, который появился в тиктоке в 2024 году, — «громкая экономия» (loud budgeting). Адепты подхода считают, что отказываться от покупок, которые им не по карману, не стыдно, ведь это не про отсутствие денег, а про выбор. Они предлагают распоряжаться финансами гибко и экономить на том, на что вовсе нет необходимости тратиться, например, варить кофе дома и брать с собой в термокружке вместо похода в кофейню.
Пользователи также предлагают отказаться от навязанных маркетологами продуктов и выбирают аутентичные бренды, ценности которых разделяют, и товары с рук. Вместо новых джинсов покупают винтажные в секондах, а в магазинах не стесняются подходить к полкам с уцененными товарами. Порой покупку заменяют прокатом — например, берут выпускной наряд на один вечер.