3 финансовые привычки, которые позволяют зумерам управлять деньгами без стресса

На «мягкие сбережения» похож и другой финансовый тренд, который появился в тиктоке в 2024 году, — «громкая экономия» (loud budgeting). Адепты подхода считают, что отказываться от покупок, которые им не по карману, не стыдно, ведь это не про отсутствие денег, а про выбор. Они предлагают распоряжаться финансами гибко и экономить на том, на что вовсе нет необходимости тратиться, например, варить кофе дома и брать с собой в термокружке вместо похода в кофейню.