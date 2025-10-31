Это все? Как философы ищут в смерти смысл жизни

Бостром известен еще и тем, что на полном серьезе утверждает, будто с огромной вероятностью мы уже и так живем в цифровой симуляции, проекте наших потомков, для которых наша жизнь — форма развлечения . Здесь легко усмотреть аналогию с гностической традицией, где материальный мир считается творением не благого Бога, а игрушкой в руках демиурга, часто невежественного или злонамеренного. Двум миллиардерам из Кремниевой долины теория Бострома настолько запала в душу, что, как писал The New Yorker, без малого десять лет назад они начали тайно финансировать работы по выходу из симуляции. Имена меценатов, впрочем, не разглашались, но, с другой стороны, мы, кажется, ничего не слышали о пропавших без вести миллиардерах, так что, вероятно, их старания выбраться из Матрицы пока ничем не окончились.