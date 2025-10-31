Смертельно страшно: почему люди боятся умереть и как снизить уровень тревоги

Последний год я научилась отводить страх смерти от себя, а не погружаться в него, как раньше. Триггером для него и тогда, и сейчас остаются разговоры о смерти, обычные диалоги с кем-то, фильмы, даже книги. Как-то я полгода не могла дочитать „Странника по звездам“ Джека Лондона, потому что меня триггерили рассуждения главного героя о смерти. Похожее было, когда я смотрела „Фишера“, „Микки 17“ или пробовала читать „Всеобщую историю чувств“ Дианы Акерман. Для возникновения страха смерти вовсе не обязательно упоминать смерть в разговоре — можно подойти к этому косвенно , например через лекцию по астрономии, в которой говорится о масштабах Вселенной, или через обсуждение океана. В голове выходит цепочка: Вселенная огромная — люди маленькие — Вселенная и космос были всегда — мы здесь лишь на маленький отрезок времени — бум, приступ панической атаки из-за страха смерти.