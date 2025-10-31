«У каждого свой рай»: о чем важно успеть поговорить с любимыми бабушками и дедушками

Но есть и забавные воспоминания. Для ребенка, у которого в городе появились друзья, школа, время в деревне [на каникулах] было скучным. Поэтому если дед выезжал куда-то по делам, я всегда просился с ним. Один раз он поехал смотреть пчелиную ловушку, которую установил, чтобы ловить пчел для своей пасеки. Она находилась в лесу, в трех километрах. Дед не хотел меня брать с собой – он собирался ехать туда на велосипеде, а я не умел кататься. Тогда я сказал, что готов бежать за ним эти три километра, и он согласился. Конечно же, это был кошмар. На следующее утро я проснулся и так разозлился, что взял велосипед, залез на какой-то холмик и сразу же поехал. Так я научился кататься .