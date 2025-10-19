«Этот сумасшедший теперь твой отец»: три истории о приемных отцах со счастливым концом

Смутно помню развод родителей: по ощущениям, они расходились где-то между концом детского сада и стартом начальной школы. Точную причину я не знал тогда и уже не уточнял в осознанном возрасте. Могу предположить, что на базовом уровне она довольно простая: ранний брак, который на дистанции вскрыл, что люди друг другу не очень подходят.



Пока родители были вместе, мы общались с папой, но я помню это отрывками и по семейным видеоархивам: вот он в гостях у нас в Минске, вот я у него в Москве, вот мы играем в футбол на пляже. Наверное, показательно, что я не задумываясь говорю «был у нас в гостях» . Не могу назвать это общение близким или формирующим меня как человека. Но почему-то я очень запомнил, как мы были в Москве и пошли в кинотеатр «Октябрь» на вторую «Матрицу». После развода общение свелось к минимуму, что-то вроде «отца-праздника»: видел его на дни рождения и еще пару раз в год, когда он приезжал в Минск.



В первом классе мама познакомила меня с отчимом. Помню, дома у нас состоялся разговор, в ходе которого я решил расставить точки над i и уточнил: «А что, папа мне больше не папа?», а мама объясняла, что, конечно же, он им остается. Мы быстро нашли общий язык с Димой — отцом я называть его так и не стал.



Для меня «папа» — биологический родитель, а мамин новый партнер — новый член семьи. Слово «отчим» всегда казалось и все еще кажется холодным и отвратительным. Возможно, потому что вокруг меня было много знакомых и друзей, у которых с «отчимами» отношения не складывались. У нас сразу повелось, что я называл его Дима, так происходит и до сих пор. Я всегда разделял в голове двоих людей: есть Дима — мамин муж и человек, который меня растит. А есть папа — он папа, который живет в другой стране. Когда рассказываю кому-то про семью, уточняю, что Дима — это муж мамы и отец моей младшей сестры, слова «отчим» избегаю.