«Этот сумасшедший теперь твой отец»: три истории о приемных отцах со счастливым концом

«Мне было лет 15, когда мама познакомилась с папой»
Мои родители расстались еще до того, как мама узнала, что беременна мной, поэтому мы с рождения жили вдвоем. Так как мы никогда не жили вместе с папой, у меня в голове не возникало мысли, что может быть иначе. В свидетельстве [о рождении] у меня не был записан отец, но тем не менее, мы общались.
Самое яркое воспоминание о папе — день, когда мы вместе поехали на экологическую акцию от организации, где он работал. Весь день убирали пляж, потом ели шашлык. Тогда у него уже была новая семья, но в тот день мы были только вдвоем.
Пока я была маленькой, часто оставалась у него с ночевкой на выходные: мы ходили в кино, гуляли и ели в одном и том же кафе. Это было нашей традицией. До сих пор иногда заказываю там ту же еду, все так же вкусно, как и 20 лет назад. В какой-то момент у него появилась другая семья, мы стали видеться реже, а потом он переехал, и наше общение перешло в формат видеозвонков. К моему 17-летию мы полностью перестали общаться.
Мне было лет 15, когда мама познакомилась с папой — я не могу назвать моего отчима иначе. У нас с ней всегда были доверительные отношения, поэтому однажды она пришла домой с камчатским крабом и объявила, что познакомилась с интересным и очень умным мужчиной. Она представила его летом, мы вместе шли на какой-то местный праздник. Помню, мне понравилось, что со мной общались наравне, а не как с ребенком. Я была подростком, это было важно.
Я стала называть его папой практически сразу после того, как он меня удочерил. Мне было 17 лет. Всю свою жизнь в графе «отец» в свидетельстве о рождении у меня стоял прочерк. Когда мне выдали новое свидетельство, во мне будто что-то починилось. Помню, смотрела на родителей и думала: «Мама и папа». Мы пришли подавать документы на усыновление втроем, и родители решили, что можно заодно и написать заявление на регистрацию брака. Когда я заходила домой и видела родителей вместе, испытывала облегчение: «Мама и папа. Вместе. Фильм смотрят какой-то. Дома». Можете себе это представить?
За короткий промежуток времени у нас появились различные семейные традиции: мы играли в интеллектуальные игры, собирались с друзьями семьи на киновечера и выезжали вместе в отпуск. Папа обладает теплым и спокойным характером, он никогда не ругался на меня и не повышал голос, но однажды я чуть не свела его с ума. Хотела сварить яйца, но мне не хотелось варить их в кастрюле, решила положить их в банку, залить водой и разогреть в микроволновке. Отец, человек науки, был просто обескуражен: «ОНО ЖЕ ВЗОРВЕТСЯ!» — с ужасом кричал он. Но меня было не переубедить. Я убежала с горячей банкой и закрылась в комнате, пока он стоял под дверью и убеждал меня их выбросить. Позвонила маме и объявила, что папа бегает за мной и что он сумасшедший. «Этот сумасшедший теперь твой отец», — ответила мама и положила трубку.
Мама и папа до сих пор вместе. Они завели двух классных котов и живут рядом с морем. Недавно вернулись с совместного путешествия, мне уже 25, я сама замужем и, конечно, мы общаемся семьями до сих пор. А с папой мы вместе работаем, и это особенный предмет моей гордости.
«Это не мой родной отец, но мы с ним ближе, чем с мамой»
Родители развелись, когда мне было два года. Отец пил, не работал. У меня нет хороших воспоминаний, связанных с ним. Мне вообще мало, что известно о его дальнейшей судьбе. Знаю, что он сидел в тюрьме несколько раз за наркотики и грабеж.
С отчимом я познакомился в семь лет. Мама просто представила его, сказала, что его зовут Олег. Сначала я отнесся к нему настороженно, но наши отношения быстро наладились. Сейчас я называю его отец, папа или по имени. Он многому меня научил, отдал на секцию греко-римской борьбы, где я обрел новых друзей, стал сильнее и увереннее в себе. Несмотря на то, что я всегда четко понимал, что это не мой родной отец, мы с ним ближе, чем с мамой.
Дедушка с бабушкой тоже сразу приняли меня, в детстве я часто ездил к ним на выходные. Они живут недалеко от города, всегда с теплом нас встречали. У меня много воспоминаний, связанных с папой. Он познакомил меня с мужским миром, я часто обращался к нему за советом, и он помогал мне с выбором, ведь у него больше опыта, чем у меня. Сейчас ситуация изменилась, и бывает, что за советом ко мне обращается он.
В детстве у нас возникали небольшие ссоры, как правило из-за моей лени или проблем в школе, но мы решали их разговорами. Родители до сих пор вместе, папа работает со мной на вахте в Читинской области, мы занимаемся стройкой и отделкой. До этого, у нас был мебельный цех, в котором мы делали мебель на заказ, но сейчас он закрылся, не потянули аренду, и заказов стало не так много.
Мне кажется, что для того, чтобы стать хорошим отцом, важно не иметь вредных привычек, стараться для семьи, быть примером для ребенка и вкладываться в него. Мне повезло, что моя мама встретила именно такого человека.
«Слово "отчим" всегда казалось и все еще кажется холодным и отвратительным»
Смутно помню развод родителей: по ощущениям, они расходились где-то между концом детского сада и стартом начальной школы. Точную причину я не знал тогда и уже не уточнял в осознанном возрасте. Могу предположить, что на базовом уровне она довольно простая: ранний брак, который на дистанции вскрыл, что люди друг другу не очень подходят.
Пока родители были вместе, мы общались с папой, но я помню это отрывками и по семейным видеоархивам: вот он в гостях у нас в Минске, вот я у него в Москве, вот мы играем в футбол на пляже. Наверное, показательно, что я не задумываясь говорю «был у нас в гостях». Не могу назвать это общение близким или формирующим меня как человека. Но почему-то я очень запомнил, как мы были в Москве и пошли в кинотеатр «Октябрь» на вторую «Матрицу». После развода общение свелось к минимуму, что-то вроде «отца-праздника»: видел его на дни рождения и еще пару раз в год, когда он приезжал в Минск.
В первом классе мама познакомила меня с отчимом. Помню, дома у нас состоялся разговор, в ходе которого я решил расставить точки над i и уточнил: «А что, папа мне больше не папа?», а мама объясняла, что, конечно же, он им остается. Мы быстро нашли общий язык с Димой — отцом я называть его так и не стал.
Для меня «папа» — биологический родитель, а мамин новый партнер — новый член семьи. Слово «отчим» всегда казалось и все еще кажется холодным и отвратительным. Возможно, потому что вокруг меня было много знакомых и друзей, у которых с «отчимами» отношения не складывались. У нас сразу повелось, что я называл его Дима, так происходит и до сих пор. Я всегда разделял в голове двоих людей: есть Дима — мамин муж и человек, который меня растит. А есть папа — он папа, который живет в другой стране. Когда рассказываю кому-то про семью, уточняю, что Дима — это муж мамы и отец моей младшей сестры, слова «отчим» избегаю.
Я не могу сказать, что мы близки на уровне «отец-сын», но он всегда окружал меня заботой, доверием и поддержкой. Мне нравилось ездить с ним на машине, потому что он всегда смешно ругался на трафик. Как-то он забрал меня из школы, мы заехали к нему на работу на «полчаса», но в итоге я просидел там пару часов, пока он играл в StarCraft. Дима учил меня бриться и забирал в довольно сомнительном состоянии, когда я впервые в жизни напился, а на следующий день они с мамой очень спокойно и внятно обсудили со мной, почему прошлый вечер — не ок. В тот день мы пошли на день рождения дедушки, где Дима весь вечер спрашивал, не хочу ли я вина или еще чего-нибудь, и смеялся — потому что я по очевидным причинам не мог смотреть в сторону алкоголя.
Мы редко ругались, из серьезных ссор помню одну: мне 17, и я отвратительно повел себя с мамой, а Дима довольно четко объяснил, в чем и где я неправильно себя веду. Тогда я воспринял это в штыки, но уже на следующий день понял, что он был прав, а я не очень. Кажется, это был важный диалог, раз я помню его до сих пор. Мы продолжаем общаться и сейчас, но отношения скорее формальные: мы живем в разных странах, поздравляем друг друга с праздниками и через маму знаем, как у кого дела.