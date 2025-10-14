Костюм медсестры, мини-шорты, шлем и кроссовки: как менялась форма стюардесс

Стюардессы поднялись на борт только в 1930 году. Американская медсестра Эллен Черч пыталась получить лицензию на управление самолетом, но в тридцатые у девушки не было шансов сделать карьеру в гражданской авиации. Эллен мечтала о небе и обратилась в авиакомпанию Boeing Air Transit (сейчас United Airlines) с предложением нанять ее на работу в качестве стюардессы. Обоснование простое: и для экипажа, и для пассажиров будет полезно иметь на борту профессиональную медсестру. В Boeing Air Transit посчитали, что присутствие женщины в салоне станет рекламным ходом: приятная девушка успокоит пассажиров и окажет первую помощь, если потребуется. Черч участвовала в разработке первой униформы — зеленого костюма до колена с коротким плащом. Наряд был навеян костюмом медсестры того времени.