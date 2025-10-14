Костюм медсестры, мини-шорты, шлем и кроссовки: как менялась форма стюардесс

Первопроходцы: кто во что горазд
В марте 1912 года бывший официант парижского отеля Ritz Генрих Кубис обслуживал пассажиров дирижабля Zeppelin LZ-10 «Швабия». Мужчина предлагал закуски и напитки, а также отвечал за безопасность: забирал у путешественников спички и зажигалки. Вряд ли Кубис думал, что закладывает основы профессии, но именно его считают первым стюардом в истории мировой авиации. Специальную форму Кубис не носил: на работу он выходил в традиционном для начала XX века черном пиджаке официанта.
Стюардессы поднялись на борт только в 1930 году. Американская медсестра Эллен Черч пыталась получить лицензию на управление самолетом, но в тридцатые у девушки не было шансов сделать карьеру в гражданской авиации. Эллен мечтала о небе и обратилась в авиакомпанию Boeing Air Transit (сейчас United Airlines) с предложением нанять ее на работу в качестве стюардессы. Обоснование простое: и для экипажа, и для пассажиров будет полезно иметь на борту профессиональную медсестру. В Boeing Air Transit посчитали, что присутствие женщины в салоне станет рекламным ходом: приятная девушка успокоит пассажиров и окажет первую помощь, если потребуется. Черч участвовала в разработке первой униформы — зеленого костюма до колена с коротким плащом. Наряд был навеян костюмом медсестры того времени.
В Советском Союзе женщины поднялись в небо еще позже. 5 мая 1939 года Эльза Городецкая присоединилась к команде рейса Москва — Ашхабад. Официально девушка числилась кладовщицей и, помимо обслуживания пассажиров на борту, занималась закупкой продовольствия. Городецкая не носила форму и сама выбирала, что надеть в рейс.
Единый стандарт для бортпроводников появился в СССР после Второй мировой войны. Правда, одинаковой одежды на всех не хватало, и многие сотрудники руководствовались простым дресс-кодом: белый верх и черный низ.
Советских стюардесс и стюардов окончательно переодели в униформу только в 1954 году. Дизайном занимался Общесоюзный дом моделей, который не пытался изобрести велосипед, а ориентировался на международные образцы. Если приглядеться, то синие жакеты с юбкой советских девушек напоминают «среднее арифметическое» костюмов американских Pan Am и Delta того же времени.
«Степфордские жены» в воздухе
К середине прошлого столетия перевозчики поняли: сотрудницы на борту служат живой рекламой авиакомпании и должны выглядеть соответственно. На плакатах пятидесятых годов стюардессы похожи на идеальных домохозяек, встречающих путешественников с едой и напитками.
В Америке пятидесятых при найме на работу к бортпроводницам предъявляли строгие требования, которые сегодня иначе как откровенным эйджизмом и лукизмом не назовешь: возраст — от 22 до 28 лет, рост — от 157 до 165 см, вес — от 45 до 54 кг. Запрещались очки, штамп в паспорте и даже помолвочное кольцо. Стюардессой могла стать исключительно молодая незамужняя красавица. После тридцать пятого дня рождения или в случае замужества контракт разрывали.
В то же время появились протоколы внешнего вида, основанные на представлениях о красоте середины прошлого века: девушек обязали носить туфли на каблуках, собирать волосы в высокую прическу, делать яркий макияж.
Форма обрела сексуальность: юбки слегка укоротили и сузили, а жакеты сделали приталенными. Девушки соглашались носить в полете неудобную одежду и красную помаду — их работа считалась престижной. Правда, мало кто на ней задерживался: средний трудовой стаж не превышал трех лет.
Очень высокая мода
С шестидесятых костюм бортпроводниц стал для авиакомпаний возможностью проявить креатив и выделиться на фоне конкурентов. В дело включились важнейшие деятели модной индустрии.
С 1965 по 1974 год Эмилио Пуччи разработал шесть коллекций для американского перевозчика Braniff. Итальянец наряжал девушек то в вырвиглаз-принты, то в платья кислотных оттенков. На волне тренда на футуризм он придумал удивительный аксессуар — круглый «космический» шлем. Предполагалось, что стюардессы будут носить его в дождливую погоду, чтобы не испортить прическу по дороге из терминала в самолет. Правда, всего через месяц Braniff отказался от использования шлема — он был неудобным и хрупким.
Франция отстаивала звание законодательницы моды, регулярно откликаясь на тренды и переодевая сотрудниц Air France. В 1962 году креативный директор Christian Dior Марк Боан предложил стюардессам голубые и темно-синие костюмы-двойки, попадавшие в хрестоматийный образ Lady Dior. А в 1969-м уже Кристобаль Баленсиага шил для девушек свои фирменные платья и юбки-трапеции. В семидесятые на борту Air France носили яркие брючные костюмы Courreges, а в восьмидесятые — платья, а также юбки, жакеты и блузки с бантами в духе фильма «Деловая женщина» бренда Carven. Сегодня у француженок в ходу модернизированный вариант формы Кристиана Лакруа 2005 года.
Самый смелый эксперимент с одеждой в истории авиации принадлежит американской Southwest Airlines. В начале семидесятых компания предложила работницам оранжевые топы и мини-шорты в сочетании с белыми сапогами на шнуровке. «Мне нравилось, что я могу носить шорты не только в свободное время, но и на работе», — годы спустя признавалась бывшая стюардесса Southwest Дебора Франклин. По ее словам, случалось, что пассажиры шлепали девушек по ягодицам, но они относились к этому философски. «Просто это было такое время», — говорит Дебора. Работу в Southwest она называет сложной, но по атмосфере близкой к «одной бесконечной вечеринке».
Национальные мотивы
С середины шестидесятых также появилась традиция использовать в костюмах бортпроводников национальные элементы или хотя бы намекать на принадлежность перевозчика к определенной стране. Вероятно, первым на этом поле начал экспериментировать Пьер Карден. В 1966 году он предложил сотрудницам пакистанской PIA туники с брюками и платком.
В 1974-м Пьер Бальмен настолько удачно использовал традиционную азиатскую технику росписи батик для формы Singapore Airlines, что компания сохраняет его дизайн полвека спустя. Костюмы сингапурской компании считаются одними из самых узнаваемых в индустрии.
Известнее только форма Emirates: бежевая с красными элементами и белым платком. В 2009 году ее придумали дизайнеры британского бренда Simon Jersey. Бежевый цвет напоминает о пустыне, а платок имеет ровно семь складок — по количеству эмиратов в ОАЭ.
Более свежий, но тоже элегантный пример — форма китайской Hainan Airlines. С 2017-го стюардессы носят характерное восточное платье или юбку с принтом с волнами и золотыми рыбками. По словам дизайнера Лоранса Сюя, он постарался объединить Восток и Запад в одном костюме.
Комфорт на первом месте
Многие авиакомпании продолжают настаивать на жестком протоколе, регулирующем внешний вид сотрудников, но находятся и те, кто готов демократизировать правила. Так, в 2023 году немецкий перевозчик Eurowings разрешил экипажу носить кроссовки по пятницам. В то же время финский Finnair предложил команде не только удобную обувь 24/7, но и возможность не прятать татуировки и не снимать с лица пирсинг. Нидерландский KLM в 2024-м пошел по тому же пути.
Среди российских перевозчиков передовыми взглядами отличается S7 Airlines. В 2022 году первой в стране авиакомпания позволила членам экипажа самовыражаться с помощью ярко окрашенных волос и татуировок на открытых частях тела. Стюардессам тогда же дали право выбора обуви: не только туфли на высоком каблуке, а еще лоферы и балетки. Три года спустя, в сентябре 2025-го, в S7 пошли дальше и представили новую форму.
С 2013 года стюардессы S7 носили голубые и малиновые костюмы с лаймовым бантом (фирменный цвет компании) — их придумал дизайнер Александр Терехов. Свежий вариант разработан с подачи акционера, заместителя генерального директора S7 по маркетингу и пиару Марии Филевой и при участии стилиста, ведущего «Модного подкаста» Алексея Сухарева. Никакой неуместной сексуализации и неудобного декора — бантов, пилоток, платков. Получилась современная капсула из брюк, платья и юбки, футболки, лонгслива, водолазки, жакета (в общей сложности 17 элементов), которые легко миксуются между собой. У одежды футуристический вайб и темный оттенок — опять-таки из соображений практичности. Кроссовки — не просто разрешенная обувь, а часть комплекта. В обновку бортпроводники окончательно переоденутся в начале ноября.
Последуют ли другие авиакомпании курсу, заданному S7? Возможно, ведь удобство и комфорт — движущая сила современной фэшн-индустрии, а для стюардесс еще и подспорье в работе. Поэтому не удивляйтесь, если в ближайшие годы на борту вас встретят девушки в кедах и спортивных брюках, а не «степфордские жены» в строгих обтягивающих двойках. Времена меняются, и авиационная мода вместе с ними.