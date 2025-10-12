Спрячь зайку: как поп-культура сделала беременность модной, но мы оказались не готовы

«Мы тут порно снимаем?» Что будет, если выйти на улицу с оголенным животом

«Как не стыдно так одеваться, еще и беременная! Вы же ребеночка простудите», — с такими словами незнакомая женщина подошла на улице к блогеру из Петербурга Екатерине Жуковой, обратив внимание на ее внешний вид.

Инцидент произошел в июне 2024 года. Екатерина была на 34-й неделе беременности, а на улице в тот день стояла тридцатиградусная жара. Девушка надела юбку с кружевом, короткий топ, оголяющий живот, и после салона красоты зашла в парк, чтобы снять свой образ для соцсетей. «Я так всегда одевалась — и до, и во время, и после беременности, поэтому даже не думала, что столкнусь с подобными комментариями. Ведь до беременности точно такой же лук никогда не вызывал негативной реакции », — говорит Екатерина.

По словам девушки, комментарий незнакомой женщины о ее внешнем виде был далеко не первый и не последний за всю беременность. Но единственный, который удалось заснять на камеру. Как только живот стал заметным, Екатерина оказалась под пристальным вниманием окружающих — особенно в дни, когда выходила в чем-то «оголяющем». «Сейчас это уже привычное дело получить пару-тройку „приятностей“. Мое любимое: „позорище“, „мы тут порно снимаем?“, „ты же будущая мать, как не стыдно?“ и, конечно же, „прикрой ребенка“. Выходя из дома с открытым животом, всегда слышу что‑то из этой серии. Ну, правда, если мужа нет рядом », — комментировала Екатерина в 2024 году.

Пару раз к девушке подходили женщины и мужчины с просьбой потрогать живот. На что Екатерина отвечала отказом и старалась поскорее закончить разговор и уйти. А некоторые мужчины даже пытались познакомиться с ней фразами: «Здравствуйте, а вам папа малышу не нужен?»

«Даже если живот закрыт, на тебя все равно постоянно все смотрят, — признается блогер. — Одна женщина долго на меня смотрела, затем подошла и сказала: „Ой, а у вас девочка? Видно, что красоту забирает“. Я тогда опухла, что в общем-то нормально, и сидела на террасе пила чай».

Такие вещи не особенно задевали Екатерину: бестактные и неуместные комментарии больше говорили не о ней, а о людях, которые их озвучивали. «Но ладно я, — рассуждает девушка. — У меня не было комплексов ни насчет того, что я опухла, ни насчет набора веса. Я беременна, тут дай бог живой из роддома выйти и со здоровым ребенком. Но есть девочки, которым очень тяжело даются изменения во внешности. Поэтому услышать от прохожего, что вашу красоту забрал ребенок, и осознать, что это видно, может быть очень сложно психологически ».

Религия и контроль: как беременность стала «личным делом»

Древние люди не одевались, пока не возникла функциональная потребность в одежде — защита от жары, холода и от ранений во время баталий и межплеменных битв, говорит кандидат социологических наук, доцент кафедры международных отношений Северо-Западного института управления РАНХиГС Татьяна Барандова. Изменения начались в период Древнего мира, когда зарождался государственный строй и частная собственность. Тогда же на беременность стали накладывать первые табу.

«Женщина, как и ее беременный живот, становилась частной собственностью мужчины, который ее обеспечивал, и объектом его пристального внимания и внимания всего общества», — объясняет Татьяна Барандова.

В Средневековье в Европе власть и общество еще пристальнее сфокусировались на ограничении телесности — из-за значительного усиления церкви. Несмотря на то что беременность в те времена была неотъемлемой частью женской повседневности и воспринималась как естественное состояние, внешних ограничений было довольно много. Например, в Испании и Португалии, говорит Татьяна Барандова, до XVIII века женщины до последних сроков бинтовали животы и грудь, чтобы избежать последствий черной магии — сглаза или порчи. При этом, как добавляет Татьяна Барандова, в Средневековье стали популярны наряды с накладками, создающие S-образный силуэт и как бы имитирующие беременность.

Маркус Герартс-младший. Портрет неизвестной дамы. 1590–1600-е годы

В целом беременность и роды считались делом сугубо женским. И если на ранних сроках скрывать положение можно было пышными платьями из плотных тканей и фартуками, то когда живот становился заметным, женщинам запрещалось выходить в свет совсем . Роды же считались и вовсе таинством. Так, в Англии за несколько недель до родов каждая королева присутствовала на специальной церковной службе, во время которой просила божьего благословения перед предстоящим испытанием. После чего будущую мать торжественно сопровождали в специальные родильные покои, куда не допускался ни один мужчина. Все окна там были закрыты наглухо, поскольку яркий свет считался опасным, а стены комнаты завешивались коврами и гобеленами с изображением успокоительных сцен, чтобы роженица не слишком возбуждалась и не повредила ребенку.

К Возрождению беременность все еще считалась чем-то сакральным, что нужно было скрывать. В моде появилось первое платье «Адриенн» — с многослойной юбкой из струящейся ткани и завышенной талией под грудью, что полностью освобождало живот от давления. К XVII столетию у платья добавился новый элемент — нагрудник, прикрывающий зону декольте кормящей мамы. Интересно, что одновременно с этим одним из центральных образов итальянских художников эпохи Возрождения становится Мадонна — мать Спасителя, которая символизировала святость и материнскую любовь.

Рафаэль Санти. Портрет беременной женщины. 1506 год

В Викторианскую эпоху мастера шили специальные корсеты для беременных из более мягких тканей, которые скрывали живот максимально долго. К XIX веку корсеты стали туже, а правила строже — женщинам было нельзя говорить открыто о своей беременности.

Беременность в Российской империи, по сравнению с другими аспектами женской дворянской повседневности, тоже была слабо репрезентована. В лучшем случае о ней просто упоминалось в письмах и мемуарах, в большинстве же текстов она вообще игнорировалась и сразу констатировался факт рождения ребенка. Свои переживания или изменения самочувствия во время беременности никак не фиксировали. Но, как подчеркивает Татьяна Барандова, говоря об историческом контексте, важно учитывать ряд факторов — географический, культурный и социальный. Так, например, в той же Российской империи к беременности и сексуальности крестьянских женщин относились куда спокойнее, и их взгляды на эти темы были свободнее.

Есть несколько причин, из-за которых беременность столько веков скрывали и табуировали. Во-первых, фертильность и сексуальность не соответствовали «идеальному» образу женщины тех времен — непорочной и невинной девушки. Беременность прямо указывала на то, что в ее жизни есть секс . «Не последнюю роль сыграла и религия, которая тоже выступала за женскую „чистоту“, а еще за защиту беременного живота и плода от сглаза, — добавляет Татьяна Барандова. — В некоторых народных культурах даже не беременное женское тело было сакрализовано. Поэтому, например, орнаменты и вышивка на народных одеждах выступали некими оберегами особенно уязвимых частей тела».

Как поп-культура сделала беременность видимой и даже модной

Благодаря техническому прогрессу и феминистским движениям о беременности как о женском опыте стали говорить более открыто только в XX веке. «Никто не отменял конституции и способности к деторождению, но женщины стали стараться повернуть культурные практики в свою пользу и сделать так, чтобы женщина рассматривалась как человек — во всей полноте прав», — отмечает Татьяна Барандова.

Беременные женщины выходили из тени. Например, в США в 1950-е впервые беременная кинодива Люсиль Болл появилась на экране, сыграв в ситкоме «Я люблю Люсси». Более того, ее положение было вписано в сценарий.

Но настоящую революцию совершила другая актриса. В 1991 году случилась первая известная «беременная фотосессия» — обнаженная Деми Мур на седьмом месяце беременности появилась на обложке журнала Vanity Fair. Легендарный снимок сделала не менее легендарная Энни Лейбовиц.

Выпуск Vanity Fair с фотографией актрисы на обложке вызвал массу общественного негодования. Главный редактор журнала Тина Браун велела положить каждое издание в белый бумажный пакет, чтобы беременного живота Мур не было видно . Но даже при таких условиях некоторые газетные киоски наотрез отказались иметь дело со скандальной публикацией.

«Одни назвали это мерзкой порнографией и обвинили меня в эксгибиционизме, другие видели в этом внутреннее освобождение женщин», — вспоминала Деми Мур.

«Я всего лишь хотела показать, что беременная женщина тоже может быть красивой и очаровательной, что понятия „сексуальность“ и „мать“ связаны — хотя бы потому, что именно секс делает тебя матерью!»

Несмотря на общественный резонанс, в 1999 году супермодель Синди Кроуфорд последовала примеру Деми Мур и снялась обнаженной для W Magazine. На обложке появился заголовок: «Подвинься, Деми».

С тех пор популярность «беременных» фотосессий и публичных образов западных селебрити не спадает. Тем более что тренд подхватили и главные музыкальные дивы современности.

В феврале 2017 года певица Бейонсе опубликовала кадры в своем инстаграме*, чтобы сообщить о второй беременности двойняшками. Одно фото стало самым популярным в соцсети, собрав 11 млн лайков. А в 2022 году певица Рианна запустила, кажется, новую волну популярности публичной беременности . Ее образы для выхода в свет стали своеобразным манифестом, они буквально кричали: женщина в любой период может оставаться сексуальной и стильной. Девушка объявила о том, что ждет первенца, выложив фотографии в расстегнутом ярко-розовом пуховике Chanel. Чуть больше месяца спустя она появилась на показе Dior в прозрачном черном кружевном платье-сорочке, которое демонстрировало ее живот. «Когда я узнала, что беременна, я подумала: я ни за что не пойду за покупками в отдел для беременных», — рассказала она в интервью Vogue о своем стиле во время беременности. — Извините, я люблю наряжаться. Я не буду себе отказывать из-за того, что мое тело меняется ».

Рианна же и стала вдохновительницей нынешнего тренда, разросшегося в TikTok, где появился отдельный хештег #pregnancyglow. Пользовательницы рассказывают о преображениях во время беременности, делятся, что начали чувствовать себя увереннее и красивее. Визажисты дают рекомендации по «беременному макияжу» — как подчеркнуть естественную красоту и добавить «сияния», даже если вы не беременны. Подключились и дизайнеры, ставшие приглашать на подиумы беременных моделей и выпускать для них специальные коллекции аксессуаров и одежды. Беременность стала маркетинговым ходом. Обозреватели Dazed назвали тренд культурным прорывом, так как он отвечает на исторически сложившееся восприятие беременности как чего-то, что нужно прятать от других . Тренд подхватывает и российская индустрия. Например, в августе 2025 года петербургское издание «Собака» выпустило номер с беременной стилисткой Викой Салават на обложке.

Тем не менее этот подход был раскритикован. Поскольку он уводит внимание в другую крайность и идеализирует беременность, забывая о том, что в этот период женщина сталкивается и с рядом сложностей: токсикоз, слабость, серьезные перемены во внешности.

Татьяна Барандова подтверждает, что сами беременные стали чаще демонстрировать свое положение. Во-первых, потому что беременность стала куда более редким явлением, чем раньше . Соответственно, женщинам хочется зафиксировать этот период в памяти. Во-вторых, благодаря нормализации образа беременной женщины в массовой поп-культуре. В-третьих, считает экспертка, для некоторых публичных людей беременность становится инфоповодом для привлечения аудитории и заработка. Но некоторые идеологические, культурные, религиозные установки все еще сохраняются. В частности, идеи о том, что женщину и ребенка могут сглазить; что беременность сакральна, а демонстрация голого живота — это стыдно, неприлично и неэстетично. Не стоит исключать и межпоколенческой ревности, зависти и некоторой мизогинии в обществе, добавляет Барандова.

Почему, несмотря на тренды, к беременным сохраняется такое сложное отношение?

Несмотря на прорывы в модной индустрии и поп-культуре, общество часто оказывается не готово к таким выходам. Женщины все еще попадают на минное поле общественного мнения, стоит им забеременеть. Критике подвергается их одежда, вес и другие внешние изменения, поведение, возраст и образ жизни.

37-летняя Риби Рубцова забеременела девять лет назад. Все девять месяцев она чувствовала себя красивой и сексуальной и свое положение хотела подчеркивать открытыми платьями или обтягивающими топами, но отказывала себе в этом. «У меня был короткий свитшот. Когда я его надевала, было видно живот. Тогда мои близкие, муж и подруги говорили, что так одеваться не стоит. В их словах не было агрессии или прямого запрета, скорее они переживали за мнение окружающих. А я ощущала, что меня ограничивают чужие предубеждения [и перестала носить открытую одежду] », — рассказывает Риби.

Девушка считает, что к беременным в России относятся хорошо, но из-за общей тревожности их часто воспринимают как маломобильных и неполноценных. И даже не рассматривают вариантов, при которых женщины в этот период могут вести активную социальную жизнь и ярко одеваться.

«Кажется, что такое отношение исходит из любви и заботы, но при этом ты должна быть невидимой и незаметной», — заключила Рубцова.

Реакция комментаторов в соцсетях тоже довольно красноречива: особенно достается российским селебрити. В августе подписчики раскритиковали беременную телеведущую Регину Тодоренко за рилс, где она танцует в купальнике. Девушка призналась, что не ожидала такой реакции. «С каких пор милые кривляния, эмоции радости и танцы беременных начали вызывать такую реакцию? Я удивлена, что именно зрелые, умные, опытные женщины (50+) с осуждением отреагировали на озорство. Вот дела. Женщине нужна женщина! Особенно, когда она в хрупком, порой уязвимом состоянии », — прокомментировала Тодоренко.

Пять лет назад с подобным столкнулась и беременная певица Наталья Подольская, выложившая в сеть фотографию с отдыха в Турции. « Я редко возмущаюсь, но что ж за менталитет у нас? Я надеюсь, на море беременным в купальнике можно находиться? Или вообще все нельзя? Люди! Я не верю в сглаз! Я верю совсем в другие вещи!» — ответила тогда певица.

«Общество надо обучать эстетике восприятия, а женщине оставлять право на ее тело, самовыражение и самоуважение. Ровно также важно уважать нежелание женщин демонстрировать свой живот и их стремление оберегать свое личное пространство», — заключила Татьяна Барандова.

Риби Рубцова считает, что беременность — это важное и красивое время в жизни женщины и показывать ее точно стоит. «Я не считаю это интимным процессом, потому что каждый человек на этой земле родился именно таким способом. В чем здесь сакральность? Это просто сложный и важный период для женщины, когда ее нужно поддерживать и любить».

Как отмечает блогер Екатерина Жукова, за внешность ее стыдили в основном «тетки и бабки», а молодые девушки, наоборот, всегда делали комплименты ее образам и писали в соцсетях, что больше не боятся беременеть. Еще ее очень поддерживали друзья, родственники и муж. Им казалось ценным, что девушка «не потеряла» себя и свой стиль, даже будучи беременной. «Я ведь с ума сошла не во время беременности, а сильно раньше, — шутит Жукова. — Я все время делала фотографии, ходила на фотосессии, выкладывала очень много беременных видео. Осознавала, что такое состояние у меня, может быть, вообще один раз в жизни будет. Я считала и считаю женщин в этот период очень красивыми. Это же буквально чудо: вот идет человек, а внутри у него в прямом смысле, в режиме реального времени, формируется еще один, поменьше ».