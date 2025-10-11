В России разработали вакцину против рака. Как она работает и кому может помочь?

«Поскольку терапия вакцинами относится к иммунотерапии, наибольший эффект мы ожидаем от опухолей, которые уже продемонстрировали хороший ответ на другие подтипы данного вида лечения . Это, прежде всего, меланома, рак легкого, рак почки и некоторые виды рака толстой кишки», — обращает внимание, в свою очередь, Ольга Гордеева. Как и Котов, она подчеркивает, что «пока у нас есть только доклинические данные, то есть полученные в лабораторных условиях» — и чтобы понять реальные результаты применения вакцины, нужно дождаться итогов лечения конкретных пациентов. «Это позволит понять, что ждать от метода в плане пользы и токсичности, — говорит Гордеева. — Последняя может значительно ограничить возможность использования этого метода лечения, даже если он будет очень эффективным».