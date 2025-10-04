«Просыпалась каждые два часа кормить из бутылочки»: как герои Афиши Daily спасали животных

Чича очень характерная собака, одновременно озорная, осторожная, любопытная и наглая. Думаю, если бы Чичунга была человеком, она была бы той самой крикливой теткой на базаре, которая не любит торговаться, а продает обязательно мясо. Уличное прошлое дает о себе знать — Чичилака очень настороженно относится к незнакомым людям, но всегда хочет познакомится с другими собаками — изредка подраться, чаще поиграть или просто понюхаться. По отношению к нам она даже слишком социальная, вплоть до того, что когда мы едим, ей нужно сидеть либо на коленях, либо на столе. Кинологи были бы в шоке, но отучить нереально — видимо, это тоже какой-то флешбек из голодного бездомного детства. Хотя, возможно, если бы мы очень захотели, справились бы и с этим — Чиччолина быстро учит команды и сходу понимает, что нужно сделать, чтобы получить вкусняху. Сейчас в ассортименте пять команд: мадама умеет сидеть, лежать, давать лапу, носик и голос. Этого хватает, чтобы впечатлить соседей, пока едем в лифте.